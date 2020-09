یااللہ ایک اور قائد اعظم عطا کر

شیئر کریں:

پاکستان کو اللہ تعالی نے ہر نعمت سے نوازا ہے- اگر ہم بھارت میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت زار کا تصور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکستان ہمارے لئے اللہ تعالی کا عظیم تحفہ ہے جس کیلئے ہم اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے- قائداعظم کی رحلت کے بعد پاکستان قیادت کے بحران کا شکار رہا ہے -انتہائی دکھ اور کرب کی بات ہے کہ قائد اعظم کے بعد کوئی ایک بھی لیڈر پاکستانی قوم کو نہیں مل سکا جسے ہم دل پر ہاتھ رکھ کر قائداعظم ثانی کہ سکیں -قائد اعظم کے بعد آنیوالے اکثر حکمران قائداعظم کی فکر اور فلسفہ کے ہی مخالف تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی قائد اعظم کے تصورات کے مطابق تشکیل ہی نہیں کی -اگر اللہ تعالی پاکستان پر مہربان ہو جائے ایک اور قائد اعظم پاکستانی قوم کو عطا کر دے تو یہی پاکستان چند سالوں کے اندر دنیا کا عظیم ملک بن سکتا ہے- بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بے مثال اخلاقی رول ماڈل پیش کیا تھا- یہ ان کی اخلاقی قوت ہی تھی جس کی بنا پر وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کر کے مسلمانوں کیلئے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے - اگر قائداعظم اخلاق اور کردار کے حوالے سے مضبوط اور مستحکم نہ ہوتے تو پاکستان کا وجود ہی ممکن نہیں ہوسکتا تھا -افسوس آج کا پاکستان اخلاق اور کردار کے حوالے سے انتہائی پستی کا شکار ہو چکا ہے-آئیے ہم آج کے سیاست دانوں کو قائداعظم کی شخصیت اور کردار کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کر تے ہیں- قائداعظم جب لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے کرسمس پارٹی میں شرکت کی ایک انگریز خاتون نے ان کو گلے ملنے کی خواہش کی مگر قائد اعظم نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انکی اخلاقی اقدار ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتیں-قائد اعظم نے کرسمس پارٹی میں شرکت کرکے مذہبی رواداری کا مظاہرہ تو کیا مگر اپنے مذہب اور ثقافت کی حدود کو نہ توڑا- قائداعظم نے لندن میں شیکسپئر تھیٹر کمپنی میں سٹیج ڈرامے میں ڈائیلاگ بولنے کی پارٹ ٹائم جاب حاصل کرلی جسے انکے والد نے پسند نہ کیا قائداعظم نے اپنے والد کی خوشنودی کیلئے یہ جاب چھوڑ دی- جب انہوں نے لندن سے واپسی پر وکالت شروع کی تو ایک کلائنٹ نے ان کو پندرہ سو روپے فیس دی قائداعظم کا خیال تھا کہ وہ تین دن میں یہ مقدمہ مکمل کرلیں گے مگر مقدمہ دو دن کے اندر ہی مکمل ہو گیا تو قائداعظم نے اپنے کلائنٹ کو پانچ سو روپے واپس کر دیے- قائداعظم کے بارے میں ایک گواہی بھی ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے وعدہ کیا ہو اوراسے پورا نہ کیا ہو انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا انہوں نے کبھی امانت میں خیانت کی ہو یقیناً وہ ایک مثالی اخلاقی رول ماڈل تھے-

قائداعظم کے سابق سیکرٹری کے ایچ خورشید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ پبلک ریلی سے رات کے بارہ بجے اپنے گھر پر پہنچے تو قائد اعظم نے اپنے سیکریٹری اور فاطمہ جناح سے کہا کہ جو پارٹی فنڈ اکٹھا ہوا ہے اسکی گنتی کی جائے اور اسے رجسٹر میں نوٹ کیا جائے - جب تک گنتی مکمل نہ ہوئی قائداعظم نے سونے سے انکار کر دیا- قائد اعظم پارٹی فنڈ کو بھی عوام کی امانت سمجھتے تھے- ایک مسلمان سرکاری ملازم نے قائداعظم کو ایک خفیہ فائل دی جس میں کانگرس کی مسلم لیگ کیخلاف حساس منصوبہ بندی کی رپورٹ شامل تھی- قائد اعظم نے سرکاری ملازم سے کہا کہ آپ نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے آپ کو یہ فائل اس طرح دفتر سے باہر نہیں لانی چاہیے تھی - یہ مثالی اخلاق کی ایک اعلی مثال تھی- 1946 کے انتخابات میں اے ایچ اصفہانی نے قائد اعظم سے کہا کہ ان کا مخالف امیدوار کہتا ہے کہ مجھے ساڑھے تین سو روپے دے دو تو میں آپکے حق میں بیٹھ جاتا ہوں - قائداعظم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ یہ غیر اخلاقی بات ہوگی تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم مقابلہ کرو اور انتخاب جیتو تاکہ عوام میں تمہاری عزت اور وقار برقرار رہے- قائداعظم کو پیشکش کی گئی کہ وہ اگر پاکستان کا مطالبہ موخر کردیں تو ان کو متحدہ ہندوستان کا پہلا وزیراعظم بنا دیا جائے گا قائد اعظم نے کہا کہ میں اپنی قوم کا سودا کیسے کر سکتا ہوں-

قائداعظم ہر قسم کی بدعنوانی رشوت اور کرپشن کے سخت خلاف تھے اور خود بھی دیانت کے اعلی معیار پر فائز تھے-قائداعظم نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا-

"Corruption and bribery are like poison and a horrible disease which need to be put down with iron hand"

ترجمہ " کرپشن اور رشوت ستانی زہر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک مہلک بیماری ہیں جس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے"

پاکستان کے نامور مؤرخ اور محقق ڈاکٹر صفدر محمود کی انیسویں کتاب" سچ تو یہ ہے "مارکیٹ میں آئی ہے-اس کتاب میں قائد اعظم اور تاریخ پاکستان کے حقائق کو مسخ کرنے والوں کو تاریخی شواہد کی بنا پر مدلل جواب دیا گیا ہے-ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا البتہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 1948 میں پاکستان کی پہلی سالگرہ چودہ اگست کو منانے کا فیصلہ کیا گیا-انہوں نے ثابت کیا ہے پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کا قومی پرچم مولانا شبیر احمد عثمانی نے نہیں بلکہ خود قائد اعظم نے لہرایا تھا-ڈاکٹر صاحب نے مستند تاریخی حوالے دے کر تحریر کیا ہے کہ ایمبولینس کے بارے میں پھیلائی گئی افواہیں بے بنیاد ہیں - پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائداعظم کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس پہنچے راستے میں ایمبولینس کا خراب ہونا محض ایک اتفاق تھا -لیاقت علی خان کے قائداعظم کے ساتھ تعلقات آخری وقت تک بڑے خوشگوار اور دوستانہ رہے-ڈاکٹر صاحب گہری اور سنجیدہ تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قائد اعظم ہرگز مذہبی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ مذہبی ریاست میں غیر مسلموں کو مساوی حقوق نہیں مل سکتے- قائد اعظم ایک ایسی اسلامی اور جمہوری ریاست بنانے کے خواہشمند تھے جس کی تشکیل اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق کی گئی ہو- یہ کتاب قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے شائع کی ہے- علامہ عبدالستار عاصم اور محمد فاروق چوہان نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے-