 میچ ہار گئے پر دل جیت لیے، برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر

اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے کہا کہ پاکستان ٹیم میچ ہار گئی پر دل جیت لیے،اچھا میچ کھیلا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر ہر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں کرسچن ٹرنر نے لکھا کہ میچ پاکستان ہار گیا پردل جیت گیا، پاکستان ٹیم نے اچھا میچ کھیلا۔واضح رہے کہ شاہینوں کوشکست دے کر کینگروز اب آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے فائنل میں پہنچ چکے ہیں جبکہ ٹورنامنٹ کا فائنل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان 14 نومبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

Match chahaay haar gaye par dil jeet liya. Well played Team ???????? Looking fwd to a #PakVsEng tour now ????????????????????????????????????#PakVsAus @TheRealPCB