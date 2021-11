مقبوضہ کشمیر دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ قابض فوج موجود ہے،ٹویٹ

وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لئے متحد ہیں۔وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹوئٹر پربیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں وکشمیرکے لئے اوآئی سی کے خصوصی نمائندے یوسف الدوبے سے ملاقات اچھی رہی۔ ملاقات میں مقبوضہ کشمیرمیں جاری سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پرتبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ قابض فوج موجود ہے۔ ہم کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لئے متحد ہیں۔

Good to meet @OIC_OCI Special Envoy for Jammu & Kashmir, #YousefAldoubeay. Discussed grave humanitarian situation in #IIOJK - the Kashmir Valley is the most militarized zone in the world.

Together we stand united for the just right to self determination of every Kashmiri. pic.twitter.com/A0oqXuTKke