مجھے امید ہے کہ ہم اگلا ورلڈکپ جیت سکتے ہیں: شاہد آفریدی

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہم اگلا ورلڈکپ جیت سکتے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں شاہد آفریدی نے شاہینوں کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے لکھا کہ زبردست لڑکوں آپ نے بہتریں ٹورنامنٹ میں بہترین کھیل کامظاہرہ کیا اور ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔

Great fight boys you make us proud, wonderful effort throughout the tournament, well played Australia. I really feel this team can win the T20 World Cup next year, we all need to continue to back the players! ????????????????