ہمیں آپ پر فخر ہے، ویل ڈن بوائز:رمیز راجہ

لاہور: پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے سیمی فائنل میں شکست پر قومی ٹیم کیلئے حوصلہ افزاء پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے پوری قوم کو متحد کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں 13 سال تک پاکستان کے سابق بیٹر رہنے والے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ قومی ٹیم نے قوم کو یکجا کیا اور ہمارا موڈ خوشگوار کردیا۔

You have united the land truly and you have refreshed it’s mood with promise. We thank you and we are proud the way you fought. Well done boys. #PakistanZindabad