شہدائے آرمی پبلک سکول پشاور اور مقدس گائیں! 

معزز قارئین ! 16 دسمبر 2014ء کو پشاور کے ورسک روڈ پر واقع ’’ آرمی پبلک سکول ‘‘ پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کِیا گیا تھا جس میں سکول کے اساتذہ اور پرنسپل صاحب سمیت 140بچے ( طلبہ ) شہید ہوگئے تھے ۔ یہ عمل قابلِ ذکر ہے کہ ’’جب 5 جون 2013ء سے 28 جولائی 2017ء تک پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر میاں نواز شریف وزیراعظم پاکستان تھے۔ 15 اپریل 2014ء سے 8 فروری 2016ء تک صوبہ پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی رہے اور 31 مئی 2013ء سے 6 جون 2018ء تک صوبہ پختونخوا کے وزیراعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے پرویز خان خٹک تھے ۔ 10 نومبر 2021ء کو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رُکنی بینچ کے ارکان نے وزیراعظم عمران خان سے کئی سوالات کئے ۔

جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے وزیراعظم عمران خان سے سوال کِیا کہ ’’ کیا آپ تحریک طالبان سے مذاکرات کر کے ایک اور "Surrender Document"( ہتھیار ڈالنے کی ایک اور دستاویز) پر دستخط نہیں کرنے جا رہے؟‘‘۔ جسٹس اعجاز اُلاحسن صاحب نے کہا کہ ’’ سانحہ اے پی ایس ‘‘ کے بارے حکومت کی جانب سے ہم نے رپورٹ پڑھی ہے ، اُس کی طرف سے کوئی سخت اقدام نہیں اُٹھایا گیا، دراصل اِس اقدام اُٹھانے کی کسی کو خواہش نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ’’ گولی چلانے والوں کو نہیں ، پیچھے والوں کو پکڑنا چاہیے تھا! ‘‘ ۔ جواب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ’’ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 80 ہزار افراد شہید ہُوئے تھے ، مَیں نے تو ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دینے کی مخالفت کی تھی ، پاکستان کو اِس جنگ میں شامل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم نے "National Action Plan"۔ بنایا لیکن، خود کش "Bombardment" کا تو امریکہ بھی کوئی علاج نہیں کر سکا !‘‘۔ سپریم کورٹ کی طرف سے سوال کِیا گیا کہ ’’ سادھوکی میں پولیس والوں کے قتل کا کیا کِیا؟‘‘ ۔ اِس پر وزیراعظم نے جواب دِیا کہ ’’ ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے۔آپ ( یعنی ۔ سپریم کورٹ ) کی طرف سے جو حکم ملے گا ہم کارروائی کریں گے ! ‘‘ ۔

’’ 20 اکتوبر 2020ء کا حکم ! ‘‘

معزز قارئین ! 20 اکتوبر 2020ء کو چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی سربراہی میں 2 رُکنی بنچ میں پشاور کے آرمی پبلک سکول (A.P.S) کے حملے میں جان سے جانے والے طلبہ کے والدین نے سپریم کورٹ کیس کی سماعت کے دَوران اُس وقت کی اعلیٰ قیادتوں کو اِس سانحے کا ذمہ دار قرار دِیا تھا اور اُن کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی تھی۔ یہ دلائل سن کر بنچ میں شامل جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے ریمارکس دیئے کہ ’’ ذمہ دار وں کو تو، سزائے موت ہو چکی ہے جبکہ کچھ موقع پر مارے گئے ! ‘‘ ۔ اِس پر والدین نے کہا کہ’’ جو مارے گئے وہ دہشت گرد تھے۔ منصوبہ ساز اب بھی زندہ ہیں ، ہم حکومت سے کچھ نہیں چاہتے ، صرف بچوں کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں !‘‘ ۔

’’طالبان ۔پاکستان کے بیٹے؟ ‘‘

معزز قارئین ! 12 فروری 2014ء کو لاہور میں 32 مذہبی جماعتوں کے قائدین اور 2 سو سے زیادہ جید علماء و مشائخ کی مولانا سمیع الحق کی صدارت میں منعقدہ ’’علماء و مشائخ کانفرنس‘‘ اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ کانفرنس میں شریک علماء و مشائخ نے کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں ’’فتویٰ‘‘ دے دیا کہ ’’طالبان پاکستان کے بیٹے ہیں!‘‘ ۔اِس پر مَیں نے 17 فروری 2014ء کو ’’ نوائے وقت ‘‘ میں اپنے کالم میں لکھا کہ ’’ فتویٰ‘‘ نہ ہوا موم کی ناک ہو گئی! جب چاہا‘ جس طرف پھیر لو!‘‘۔

’’ محب وطن طالبان ! ‘‘

معزز قارئین ! 3 مارچ 2014ء کو ( اُن دِنوں ) وزیراعظم میاں نواز شریف کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہُوئے کہا تھا کہ ’’ طالبان کی اکثریت محب وطن ہے !‘‘۔ اِس پر 19مارچ 2014ء کو ’’نوائے وقت‘‘ میں میرے کالم کا عنوان تھا ۔ ’’ اے محب وطن طالبانو!‘‘ ۔ مَیں نے لکھا تھا کہ ’’ مولانا سمیع اُلحق کی صدارت میں منعقدہ تقریب میں شامل 32 مذہبی جماعتوں کے قائدین اور دو سوجیّد عُلماء اپنی ادائوں پر غور کیوں نہیں کرتے ؟‘‘۔ ’’ چار ہفتوں میں رپورٹ ! ‘‘

معزز قارئین ! چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کا یہ حکم نہ صرف ریاست پاکستان کے چاروں ستونوں (Four Pillars of The State) ’’Legislature‘‘ ( پارلیمنٹ) ’’Executive‘‘ (حکومت) اور ’’Judiciary‘‘ ( جج صاحبان) اور ’’Media‘‘ ( اخبارات اور نشریاتی ادارے) کے لئے ہی نہیں بلکہ میرے عقیدے کے مطابق "Fifth Pillar of The State" ۔ ’’ عسکری قیادت ‘‘ ( Military Leadership) کے لئے بھی ہے ورنہ مصّور پاکستان علاّمہ محمد اقبال اور بانیٔ پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں 60 فی صد سے زیادہ مفلوک اُلحال عوام اپنے بزرگوں کے پاکستان کو بچانے کے لئے نہ جانے کیا کر بیٹھیں گے ؟۔ پھر پاکستان کی کوئی مقدس گائے یا بیل اُن کا کیا بگاڑ لے گا ؟ ۔