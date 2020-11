 حرا ارشاد نے پاکستان میں She Loves Tech 2020 مقابلہ جیت لیا

شیئر کریں:

لاہور ( پ ر)اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور حبیب بینک کے تعاون سے She Loves Tech Pakistan کا پہلا مرحلہ 6 نومبر 2020ء کو شروع ہوا۔ پہلے مرحلہ کے دوران 7سٹارٹ اپس نے ججز کے سامنے اپنے آئیڈیاز پیش کئے۔ سٹارٹ اپس کی جانب سے پیش کئے گئے آئیڈیاز میں سارہ خان کاریڈ کوڈ، عریبہ زہرہ لائیو نیچر، عیشا بابر شمع ء زندگی، دیدار مینگل Doch، سارہ اشرف Rinder، کومل مومن ایگری ٹیک اور حیا انصاری کی جانب سے Aagah Initiave شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 7 نومبر 2020ء کو ہوا جس میں حرا ارشاد نے APRUS، عائشہ ناصر نے ScaryAmmi، سعیدہ نایاب نے Nayab's Rougue، بسمہ اعجاز نے موبیلٹی، سائرہ صدیقی نے HomeMediq، رومانہ رفیع نے ٹیکنالوج، عروج خالق نے الف، میرا عطاء نے Love for Data کے عنوان سے سٹارٹ اپ منصوبوں کے لئے اپنے آئیڈیاز پیش کئے۔ حرا ارشاد کے APRUS ٹیکنالوجی نے پاکستان میں She Loves Tech 2020 مقابلہ جیت لیا جبکہ رنر اپ میں سائرہ صدیقی کا آئیڈیا HomeMediq اور بسما اعجاز کا Mobility شامل ہیں۔