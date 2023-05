پاکستان ہی کے دم سے سب کچھ ہے!

شیئر کریں:

دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی، جرمنی کی طرف سے برپا جنگ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ان میں فرانس بھی شامل تھا جس کے بہت سے علاقے پر جرمن فوج قابض ہو چکی تھی ۔ مقبوضہ علاقوں سے لاکھوں فرانسیسی اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو کر وسطی فرانس میں بطور مہاجر کیمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ فرانسیسی فوج کی پے درپے ناکامیوں سے مایوس ہو کر فرانس کے عوام پورے ملک میں احتجاج کررہے تھے اور فوج کو ہٹلر کے ہاتھوں شکست کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے ۔ اپنے ہی عوام کی طرف سے احتجاج اور مخالفت میں نعروں کی وجہ سے فرانس کی فوج شدید دبائو کا شکار تھی۔ جرمن فوج کی پیشی قدمی جاری تھی۔ اس کے باوجود فرانسیسی فوج اور اس کے کمانڈر مزاحمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب عوام کے اندر سے کم ہوتی حمایت کی بدولت فرانسیسی فوج کے کمانڈر جرمن فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سوچنے لگے۔ یہ اطلاعات فرانس کی برطانیہ میں قائم جلا وطن حکومت کے سربراہ چارلس ڈیگال تک پہنچی تو اس نے فرانس کے عوام اور وہاں جرمن فوج سے برسرپیکار فرانسیسی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خطاب کیا ۔ عوام کے لیے اس کا مندرجہ ذیل پیغام:

"There will always be an army in your country. If its not yours, it will be your enemy's."

انتہائی مؤثر ثابت ہوا ۔ فرانس کے عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگئی اور پھر 25 اگست 1944 ء کو جب فرانسیسی فوج فاتح کے طور پر پیرس میں داخل ہوئی تو ڈیگال اپنی عوام کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہوگیا۔

آج پاکستان پر دشمن فوج حملہ آور نہیں، نہ ہی ہمارے دیرینہ دشمن بھارت کے پاس حوصلہ ہے کہ وہ ماضی کی طرح پاکستان کے خلاف جارحیت کا حوصلہ کرے لیکن ملک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا سلسلہ جاری ہے وہ سرحدوں پر دشمن کی یلغار سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ملک کے اندر عوام کو اپنی ہی فوج کے خلاف بھڑکایا جارہا ہے۔ فوج کے خلاف انقلاب کی باتیں کی جارہی ہیں۔ فوج کو بطور ادارہ ایسے القابات سے نوازا جارہا ہے جو آج تک بھارت جیسے دشمن ملک نہ بھی استعمال نہیں کیے۔ پہلے اس طرح کا پروپیگنڈا ملک کے اندر مخصوص نظریات کے حامل قوم پرست کیا کرتے تھے جو دو قومی نظریہ کی مخالفت میں اپنی تان پاک فوج پر الزامات کی صورت توڑتے تھے ۔ ان میں قومی سطح کی سیاسی جماعتوں سے وابستہ کچھ لیڈران بھی شامل رہے جو اپنی بدعنوانیوں پر قانون کی پکڑ کو سیاسی انتقام کا رنگ دے کر پاک فوج کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ۔ دوران اقتدار اپنے ’ککھ سے لکھ‘ تک کے سفر کو ’ہذامن فضل ربی‘ اور اقتدار سے باہر ہونے کی وجہ فوج کو قرار دے کر فوج کی سیاست میں مداخلت کو اپنی اقتدار سے دوری کی وجہ بتاتے اوراس طرح دل کے بھڑاس نکالتے۔ گزشتہ دو دہائیوں میں ملک کے طول و عرض میں حملہ آور خودکش بمبار دہشت گردوں کے خلاف پا ک فوج کی طرف سے لڑی جانے والی جنگ پر نظر دوڑائیں تو قبائلی علاقوں میں سرحدی چوکیوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کے سرکاٹ کران سے فٹ بال کھیلنے سے لے کر کراچی سے پشاور تک روزانہ ہونے والے بم دھماکوں میں ہزاروں پاکستانیوں کی شہادتوں کے مناظرآنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں۔ اس وقت بھی جب پاک فوج کے افسران و جوان دہشت گردوں ک خلاف برسر پیکار تھے، روزانہ اپنی جان کے نذرانے دے رہے تھے ملک کے اندر سیاستدان اقتدار کی ختم نہ ہونے والی رسہ کشی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف رہتے تھے جبکہ بھارت تسلسل کے ساتھ ایک طرف پاکستان میں براستہ افغانستان دہشت گردی میں ملوث رہا تو دوسری جانب دنیا کے ہر فورم پر اس نے پاکستان ،پاک فوج اور آئی ایس آئی کو دہشت گردی کے فروغ کا مرتکب قرار دینے کی مذموم مہم جاری رکھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے پاکستانی شہریوں کے نام پر سوشل میڈیا پر جعلی اکائونٹس کے ذریعے پاک فوج کو بدنام کرنے کا سلسلہ الگ سے شروع کر رکھا تھا۔ بھارت کی یہ کوشش پاک فوج اور پاکستانی عوام میں دراڑ ڈالنے کی اس مہم کا حصہ تھی جسے یورپی یونین کی جعلی میڈیا ہائوسز اور بے بنیاد جھوٹی خبروں کے ذریعے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے عناصر کے خلاف سرگرم این جی او ’ڈس انفولیب‘نے بھارتی سری واستوا گروپ کے نام سے بے نقاب کرکے خبروں کی دنیا میں ہیجان برپا کر دیا۔

لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کے اندر حالیہ سیاسی کشیدگی کے زیر اثر ہمارے اپنے کچھ شہری بھارتی سری واستوا گروپ سے کہیں بڑھ کر پاک فوج اور آئی ایس آئی پر الزام تراشیوں میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں دبئی سے عبدالرحمن کمال نامی شخص کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام منظر عام پر آیا ہے ۔اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ورکر کے طور پر دبئی میں بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ اپنے اس مقصد کے لیے وہ ٹویٹر پر تین جبکہ فیس بک پر ایک سے زیادہ جعلی اکائونٹس کے ذریعے مصروف کار تھا۔ ٹویٹر پر اس کا اکائونٹ راحیلہ سدپارہ کے نام جانا جاتا تھا۔ وہ اسی طرح دیگر 2 ٹویٹر اکائونٹس پر بھی پاک فوج اور فوج کے شہداء کے خلاف مہم چلا رہا تھا جبکہ فیس بک پر ’سرانگ‘ کے نام سے سرگرم رہا ۔ قبل ازیں، وہ ابابیل نامی اکائونٹ سے ایس ایس جی کا آفیسر بن کر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا تھا ۔بقول اس کے وہ ابھی بھی دبئی میں مقیم ہے۔ اس کا اعترافی ویڈیو پیغام یقیناّ باعت تشویش ہے ۔اگر اس کا دعویٰ درست ہے تو پھر پی ٹی آئی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں موجود اس طرح کے عناصر کو تلاش کرکے ان کی سرکوبی کرے۔ ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے افراد کے خلاف قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے پاک فوج کے خلاف جاری مہم کا سد باب کریں۔ ایسے مزید بہت سے افراد ہوں گے جو جعلی اکائونٹس کے ذریعے پاک فوج کے خلاف زہریلا مواد سوشل میڈیا پر پھیلانے میں مصروف ہوں گے جسے پاکستان میں ہمارے بھائی بندے مذکورہ پروپیگنڈا مہم کے مضمرات پر غور کیے بغیر سوشل میڈیا پر مزید پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اور فرانس کے ڈی گال کے اس تاریخی پیغام کو بھول جاتے ہیں کہ ’فوج تو رہے گی، آپ کی اپنی نہیں تو دشمن کی فوج ہوگی‘۔