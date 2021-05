ویکسین لگانے کیلئے رجسٹریشن کا اگلا مرحلہ16مئی سے شروع ہوگا، اسد عمر

پاکستان میں کورونا وائرس سے بچا کی ویکسین لگانے کیلئے رجسٹریشن کا اگلا مرحلہ16مئی سے شروع ہوگا۔رجسٹریشن کے اگلے مرحلے میں30سے39سال تک عمر کے خواتین وحضرات کی رجسٹریشن کی جائے گی۔وفاقی وزیراسدعمر نے ٹویٹ کیا ہے ملک میں کورونا ویکسین کی سپلائی بہتر ہوئی ہے۔ پاکستان میں27اپریل سے کورونا ویکسینیشن کیلئے رجسٹریشن کا آغاز ہوا تھا۔گزشتہ روز اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ 12 مئی سے تمام 40 سے زیادہ عمر والے رجسٹرڈ افراد کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں جا کر ویکسین لگوا سکیں گے۔انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی تھی کہ 40 سال سے کم عمر لوگوں میں موت کی شرح دوسری لہر کے دوران بڑھ گئی ہے۔ اس سے پہلے ، یہ 1 فیصد تھی لیکن اب 1.8 فیصد ہوچکی ہے۔ملک بھر میں ایڈلٹ ویکسینیشن مراکز قائم کیے جا چکے ہیں اور ویکسینیشن کا تمام تر عمل ڈیجیٹل میکنزم سے کنٹرول کیا جارہا ہے۔ویکسینیشن کے لیے پنجاب میں 189 اور سندھ میں 14 مراکز قائم کیے گئے ہیں جبکہ خیبر پختونخوا میں 280، بلوچستان میں 44 اور اسلام آباد میں 14 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 25 اور گلگت بلتستان میں بھی 16 مراکز کے ذریعے ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔اسد عمر نے کہا ہے کہ چین کے تعاون سے پاکستان میں کین سائنو فارم کی ویکسین کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ مئی کے آخر تک ویکسین استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔

As vaccine supply continues to improve and vaccination capacity gets enhanced in all Federating units, we continue to expand the categories of those who are eligible to get vaccinated. Starting sunday the 16th of May, registration will be open to all 30 years and older citizens