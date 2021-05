بسمہ   اچھی خبر       ٹی وی نامہ  نام دار   اور  رات کی روشنی1

شیئر کریں:

آج اُن دو کھیلوں کا ذکر ہو گا جو خالدہ ریاست کی وجہ سے آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔غالباً 1976 کا ذکر ہے کہ اسلام آباد سے جنابِ اصغر بٹ نے کراچی ٹیلیویژن کو ایک جاسوسی سیریل نماسیریز کا آئڈیا بھیجا۔بٹ صاحب اسلام آباد میں تھے تو قرینِ قیاس یہ ہے کہ آئڈیا وہیںٹی وی کے کسی بڑے سے ڈسکس ہُوااور قرعہ میرے نام کا نکل آیا ۔ اُن دنوں ،ملازمت میں مجھ سے سینئیر شہزاد خلیل ، محسن علی ، تشبیہ الحسن زیدی اور امیر امام صاحبان یا تو کسی اور سنٹر پہ تعینات تھے یا کسی اور پروگرام میں مصروف تھے‘ تو اُس سیریل نما سیریز کی فال میرے نام کی نکل آئی۔ ورنہ میرے خیال میں شہزاد خلیل یا محسن علی اس قسم کے لائٹ رومینٹک جاسوسی ڈرامے کی پروڈکشن کے زیادہ اہل تھے۔تا ہم اس جاسوسی سیریز کی وجہ سے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ہوائی سفر کا موقعہ نصیب ہُوا۔حکم ہُوا اسلام آباد جاؤ اور اصغر بٹ صاحب سے ’’نام دار‘‘ ڈسکس کرو۔ پہلا پہلا ہوائی سفر ، ہوائیاں اُڑی ہوئی نتیجۃًحواس باختہ میں جب ائیر پورٹ پہنچا تو جہاز کے باب بند ہو رہے تھے ۔ اُن دنوں پی آئی اے والے کافی رحم دل واقع ہوئے تھے چنانچہ مجھ بد حواس کو ایک تیز رفتار وین میں بٹھا کر جہاز کے دروازے پر پہنچایا گیا مجھے یاد ہے جہاز کے ساتھ سیڑھی لگی ، بند دروازہ کھُلا، میں سیڑھیاں پھلانگتااوپر پہنچا، میرا بیگ ایک حسینہ نے اُچک لیا اور مجھے پہلی ہی سیٹ پر بٹھا دیا۔ میں اُس وقت تک 007بانڈ۔۔۔جیمز بانڈ کی ابتدائی چند فلمیں دیکھ چکا تھا۔ مجھے یہی محسوس ہُوا کہ میں جیمز بانڈ ہُوں اور یہ زیرو زیرو سیون کی کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے ۔ میرا خیال ہے میرے کانوںاُسی فلم کا تھیم میوزک بھی بج رہا تھا۔ہر چند کہ موسیقی فلم کی ایڈٹنگ کے بعد دی جاتی ہے مگر میں تو اُس وقت ہیرو تھا۔ میرے لیے ہی جہاز رُکا رہا، اُس کے بند در میرے لیے ہی وا ہوئے، کسی ماہ جبیں نے میرا ہی بیگ اُچکا اور مجھ پر ہی وہ مسکراہٹ نچھاور کی جو ایسی فلموں میں ہیروئن یا بانڈ گرل کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، موسیقی تو بجنا ہی تھی۔یہ دن کے وقت کی پرواز تھی تیسرے دن جب میں اصغر بٹ صاحب سے ملاقات کے بعد واپس آیا تو شام گئے کی پرواز تھی اور جو نظارہ میں نے اُس رات کی روشنیوں میں کراچی کا دیکھا وہ آج تک میرے دل و دماغ پر نقش ہے۔ یوں لگتا تھا میں کسی کہکشاں کے اوپر سے تیرتا گُزر رہا ہوں۔ آج کل کراچی میں رات کو روشنیوں کی اتنی بھرمار ہے کہ لگتا ہے کسی جمعہ بازار پر سے رینگ رہے ہیں۔میرا خیال ہے یہ بات اصغر بٹ صاحب کے ساتھ ہی طے ہو چکی تھی کہ ہیرو کا کردار، جو ایک پوش ریسٹوران کا مالک بھی ہے ، خوب رُوشکیل ادا کرے گا اور ہیروئن جو کسی اخبار کی انٹرن) intern زیرِ نگرانی) رپورٹر ہے کوئی نئی لڑکی ہو گی۔انہی دنوں میں نے اپنی سٹرون گاڑی کوجو 1958 کے ماڈل کی تھی آسمانی نیلا رنگ کروایا تھاوہ اتنی عجیب اور خوبصورت گاڑی تھی کہ ہمارے ہیرو کو ہی جچتی تھی ۔ چناں چہ اُس گاڑی کو ڈرامے میں شکیل کی گاڑی بنا دیا گیا۔ شکیل کو اُس گاڑی کا محاورہ نہ تھا تو گاڑی میں اُس کا ڈبل مجھے بننا ہوتا تھا۔یہ سب تو طے ہو گیا مسودے بھی تیار ہو گئے مگر نئی لڑکی؟؟ کارے دارد تھا۔لیکن اس سیریل نما سیریز کی قسمت میں خوشگوار حادثے قدم قدم پر نصیب ہوتے گئے۔یوں ہُوا کہ ایک روز میں اپنے دفتر میں تھا کہ اچانک دروازہ کھُلا اور آنٹی خورشیدشاہد صاحبہ داخل ہوئیں۔ وہ لاہور میں ہوتی تھیں تو کراچی میں اُنہیںاپنے دفتر میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور ظاہر ہے بے انتہا خوش بھی ہُوا۔محترمہ خورشید شاہد کو ہم تمام آرٹس کونسل لاہور کے جونئیرزآنٹی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ خالد سعید بٹ جب فرانس سے دلہن بیاہ کر لایا تو لاہور کے شاہ نور نگار خانے کے لان میں ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی۔ فن و ہنر کی دنیا کے بے شمار ستارے تقریب میں جگمگا رہے تھے۔ ہر طرف چکا چوند تھی کہ آنٹی خورشید شاہد داخل ہوئیں۔ اور اس طرح کہ گُلاب ہی گلاب تھیں۔ ساڑھی گُلابی، پیروں میںگُرگابی گلابی، گلے میں ہار گلابی جوڑے میں پھول گلابی یہاں تک کہ لپ سٹک اور نیل پالش بھی گلابی اور چہرہ تو شنگرف تھا ہی۔خالد عباس ڈار فورآگے بڑھا ،جھک کر آنٹی کو سلام کیا اور بولا،’’آنٹی!۔۔۔۔۔ اج تے تسیں کزن پئے لگدے او ۔‘‘ ظاہر ہے فقرے کو جس جس نے سنا اُس نے خوب مزا لیا ،آنٹی نے بھی۔میں جب کبھی کھلکھلا کر ہنسنا چاہوں تو اسی طرح کے بہترین فقروں کو یاد کر لیتا ہوں اور خالد عباس ڈار، شفیق الرحمٰن صاحب کو دعائیں دیتا ہوں۔ تو آنٹی خورشید شاہد یوں داخل ہوئیں کہ دو خوبصورت لڑکیاں اُن کے جلو میں تھیں۔ میں نئے چہرے کی تلاش میں تھا تو میں نے آنٹی اور اُن کی دونوں اپسراؤں کی بہت تعظیم کی۔لیکن آنٹی جلدی میں تھیں اور دفتر سے باہر نکل گئیں اور ساتھ میں دونوں شہزادیوں کو بھی لیتی گئیں۔ میں نے آدمی دوڑایا کہ آنٹی کدھر گئی ہیں؟پتہ چلا ہماری کولیگ شیریں خان کے دفتر میں ہیں۔ میں بھاگا بھاگا وہاں پہنچا ، حسیناؤں کو دیکھا، سیکنڈز میں جائزہ لیا اور ایک کو چُن لیا اور پاس جا کر بڑے ادب سے پوچھا ،’’ آپ ڈرامے میں کام کریں گی؟‘‘اُس نیک بخت نے اُتنے ہی ادب سے مختصر سا جواب میرے مُنہ پر دے مارا،’’جی نہیں۔‘‘میں وہی منہ لے کر واپس پلٹ آیا ۔اس نیک بخت کا نام زینت منگھی ہے جس کے بھاگوں بعد میں جلد ہی جاوید شیخ کی بیگم بننا لکھا تھا!ایک فلمی گیت کے مطابق‘ قسمت کا لکھا ہو کر رہے گا ۔ محترمہ خورشید شاہد کے فلینک میں جو دوسری حسینہ تھی وہ اس قدر مدقوق تھی کہ میں نے اُسے درخورِ اعتنا ہی نہ سمجھا اور واپس اپنے دفتر میں آگیا۔ پتہ نہیں کب میں اپنے دفتر سے نکلا اور نیچے آ کر باہر جانے کے لیے ریسیپشن کی طرف جارہا تھا ۔اُن وقتوں میں ہمار ا خبروں والا سٹڈیوگراؤنڈ فلور پر ریسیپشن کے بعد اُلٹے ہاتھ پر ہوتا تھا۔یہاں پہنچ کرمجھے نہیں پتہ میں کیوں مُڑا ۔ میں مُڑا اور اچانک میرے منہ سے دو انچ کے فاصلے پر وہ دُبلی پتلی حسینہ اپنے پاؤں اُٹھائے تیر کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ اُس کا فاصلہ میری ناک سے اتنا ہی تھا کہ اُس فاصلے کو کافی مشکل سے بھی respectable distance نہیںکہا جا سکتا تھا۔ وہ میری آنکھوں میںاپنی آنکھیں ڈالے مجھے ایک ایسے عجیب طنطنے سے تک رہی تھی جس میں حقارت کا شائبہ بھی تھا اور نسوانی تکبّر بھی ۔اُس کے انداز میں ایک ایسا گھمنڈ بھی تھا جس سے ایک طرح کی لجاجت بھی ٹپک رہی تھی۔ ابھی میں اُسے پوری طرح دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ اُس نے تین الفاظ پر مبنی ایک بم سا چھوڑا۔ اپنے انداز میں کسی بھی قسم کے تغیّر کے بغیر ووہ بڑے رعب سے پوچھ رہی تھیCan't I act?" " حقیقت یہ ہے کہ اُس نے مجھے بولنے جوگا چھوڑا ہی نہ تھا۔ بولنے سے پہلے میں نے اُس باعزت فاصلے کو مناسب حد تک باعزت کیا۔ وہ بھی اپنی ایڑیوں پر آ گئی تو پتہ چلا وہ مجھ سے بہت زیادہ نیچی نہ تھی ۔اب میں نے اُسے سر سے پیر تک دیکھا او ربڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہا،"Of course you can act but you are so thin that I shall have to look you through camera lense." اس قدر پُر اعتماد لڑکی میں نے اپنی پروفیشنل زندگی میں کم ہی دیکھی تھی۔اگر وہ ایکٹنگ نہیں کرسکتی تھی تو اورکون کر سکتی ہو گی؟ وہ اُس انداز سے مُسکرائی جس انداز سے یقیناً کلیوپٹرا مسکرائی ہو گی جب اُس نے قیصرِ روم یا مارک اینطونی کو زیر کر کے دیکھا ہو گا۔ میں اُسے سٹڈیو سی میں لے گیا کیمرہ آن کروایا اور اُسکی پروفائل، اُس کا پورا جُثہ، فرنٹ ،ارد گر کا بھرپور جائزہ لیا۔یہ لڑکی واقعی ایک آرٹسٹ تھی۔ میں نے اُسے کہا ،

ـ "Congratulations you have been selected to play a journalist intern in my forthcoming drama serial cum series Nam Dar." اب وہ اپنے اوریجینل انداز میں بولی،ـ ـــ’’ بہت بہت شکریہ بختیار صاحب۔‘‘ مگر اس کے خلوص میں بھی طنز کی ایک پرت ضرور تھی ۔‘‘یو اآر ویلکم ۔۔۔مِس۔۔۔۔؟‘‘ ’’خالدہ ؛ خالدہ ریاست‘‘ ’’خالْدہ یا خالِدہ؟‘‘ میں نے لام کے نیچے زیر پر زور دے کر پوچھا۔وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم میرے دفتر میں بیٹھے ’’ نام دار‘‘ سیریز میں اُسکا کردارڈسکس کر رہے تھے۔میں اُس خالِدہ ریاست کو بھی تلاش کر رہا تھا جو مجھے متلون اور طنزیہ مزاج لگ رہی تھی مگر اُداس تھی۔ یہ اُداسی صرف اُس کی آنکھوں سے ٹپکتی تھی جسے وہ اپنی کھکھلاہٹ کی اوٹ میں لے لیتی تھی۔ وہ کچھ ہی دن پہلے کینیڈا سے آئی تھی جہاں اُس کی بڑی بہن رہتی تھیں۔میں نے محسوس کیا کہ کینیڈا کے ذکر پر وہ اپنا دھیان کسی اور طرف لگا لیتی تھی ۔خیر ابتدائی بات چیت کے بعد اُسے اگلے روز ریہرسل پر آنے کے لیے کہا گیا۔اس سیریل؍سیریز میں شکیل، خالِدہ ریاست ، مُنیزہ بصیر، ظہور احمد، راجو جمیل،لطیف نامی اور کئی دوسرے اداکاروں نے کام کیا۔ قیصر عباس ڈیزائنر، افتخار درانی آؤٹ ڈورکیمرہ مین ،آصف خان اِن ڈور کیمرہ مین تھے۔آصف خان میرا بہت پیاراا دوست بھی تھا اورکمال کا ہنر مند اور اعلیٰ انسان تھا۔(جاری ہے)