خار زار صحافت اور لوّ ان دی ٹائم آف کرونا

کرونا کی حشر سامانیوں اور تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی سرِدست کوئی ویکسین دستیاب نہیں اور شاید تادیر دریافت بھی نہ ہو سکے۔ انسانوں کو اب کرونا کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ایک تو غلط طور پر یہ تصور ذہنوں میں جاگزیں ہو گیا کہ کرونا سے متاثرین کے پازیٹو ٹیسٹ آنے کے ساتھ ہی ان کا موت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، یہ قطعی غلط ہے۔پاکستان میں تیس ہزار کے قریب کیسز سامنے آئے، ٹیسٹوں کے بعد جو انتہائی کم ہوئے ہیں۔ ہر بندے کا ٹیسٹ ہو تو شاید متاثرین لاکھوں میں ہونگے۔ پاکستان میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6سو ہے۔ اسکے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ صحت یاب کتنے ہوئے ہیں؟ یہ آٹھ ہزار ہیں۔ گویا اس سے متاثرہ شخص ضروری نہیں کہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ ویکسین اور میڈیسن کی عدم دریافت کے باوجود کرونا کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں اضافے سے مات دی جا سکتی ہے۔ ہم ایشیائی ممالک میں رہنے والے اپنے کلچرآب و ہوا اور خوراک کے باعث مغربی ممالک کے نازک اندام لوگوں کے مقابلے میں قوت مدافعت زیادہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے کرونا کی تباہ کاریاں ایشیا میں کم ہوئی ہیں۔ جن ممالک اور خطوں میں کرونا زیادہ نہیں پھیلا ان میں بھی لوگوں کی مضبوط قوت مدافعت کا کردار ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے کچھ کاروبار کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ڈاکٹر فرگوسن کاکام اور کردار سامنے آگیا۔برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو ملک میں لاک ڈاون کا مشورہ دینے والے سائنسدان پروفیسر نیل فرگوسن کو لاک ڈاون کی خلاف ورزی کرنے پر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑگئے۔پروفیسر نیل فرگوسن کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وزیراعظم بورس جانسن نے برطانیہ میں لاک ڈاون کا اعلان کیا تھا۔پروفیسر نیل فرگوسن نے خبردار کیا تھا کہ اگر لاک ڈاون نہ کیا گیا تو برطانیہ میں کورونا سے 5 لاکھ اموات ہوسکتی ہیں، اس لیے کورونا سے نمٹنے کا واحد موثر طریقہ لاک ڈاون ہے۔دوسری جانب کورونا وبا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 51 سالہ پروفیسر نیل فرگوسن نے کئی بار اپنی دوست کو گھر بلایا۔لاک ڈاؤن کی خلاف وزی پرپروفیسر نیل کو سرکاری ملازمت سے مستعفی ہونا پڑگیا۔اس سے ہمیں ہالی وڈ کی فلم

" Love in the time of cholora"

فرگوسن نے جو کچھ کیا اسے

" Love in the time of Corona"

کہا جاسکتا ہے۔

کرونا نے زندگی کے ہر شعبے کو بُری طرح متاثر کیا ہے۔ اس نے صحافت کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستانی میڈیا پہلے ہی حالات کے جبر کا شکار تھا کہ کرونا ایک عذاب بن کر اس پر گرا ہے۔ پاکستان میں صحافت کا اعلیٰ مقام تھا۔ حمید نظامی، مجید نظامی، مولاناظفر علی خان اور آغا شورش کاشمیری جیسے لوگ صحافت کے امین تھے۔ انکی صحافتی اقدار ایک مثال کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایسے لوگوں نے کبھی بھی اصولوں اور نظریات پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ انکے نزدیک صحافت کاروبار اور سرمایہ کاری نہیں۔ اسلام اور نظریہ پاکستان کی ترویج ایک مشن تھا۔ مگر پھر اس شعبہ میں چھاتہ بردار اتر آئے۔ اپنے ناجائز کاروباروں کو تحفظ دلانے کیلئے میڈیا ہائوسز کھول لیے۔ انہی کی طرح بہت سے نان پروفیشنل بھی صحافت کے میدان میں گھس آئے۔ ان میں اینکرز نامی عناصر نے بڑی شہرت پائی۔ ہر دو مالکان اور اینکرز نے بڑی ترقی کی جبکہ صحافت کو مشن سمجھنے والوں نے اصول و نظریات پر کاربند رہتے ہوئے گھاٹا ہی کھایا اور صورت حال وقت نیوز جیسے چینلزکی بندش تک جا پہنچی جبکہ دونمبری سے آگے آنے والوں کے ادراوں کی بھرمار ہوگئی۔میڈیا کی بقا کیلئے حکومتی سطح پر بھی کوئی پالیسی نظر نہیں آئی۔ حکومتیں طاقتور گروپوں کے دبائو میں آتی رہیں۔ آج کی حکومت معاملات کو سٹیم لائن کرنے کیلئے کوشاں ہے۔ میڈیا ایک محدود سا شعبہ ہے۔ حکومت کو اس میں کھپت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا مگر بغیر کسی منصوبہ بندی کے ماس کمیونیکیشن کے کورسز اور کلاسیں کھول دی گئیں۔ جن سے ہر سال تین ہزار کے قریب سٹوڈنٹس ڈگریاں لے رہے ہیں جبکہ ضرورت شاید سال میں چند سو سے زیادہ کی نہیں۔ باقی ڈگریاں اٹھا کر احتجاج نہیں تو اورکیا کرینگے۔پاکستان میں ایک طرف جب اخبارات کو اپنی بقا کی فکر ہے دوسری طرف چینلز کی تعداد سیکڑوں میں ہے۔ جن میں پروفیشنلز کی جگہ بڑے ناموں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ انکو بھاری مراعات دی جاتی ہیں مگر جو پروفیشنل ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اگر چینلز کے مابین صحت مند مقابلے کا رجحان ہو تو پروفیشنلز کے بغیر ایسا ممکن نہیں مگر ریٹنگ کیلئے فیک نیوز سے کام لیا جاتا ہے ۔ عریانی کا ہتھیار بھی آزمایا جاتا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو حکومتیں پلاٹ دیتی ہیں ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ صحافی بھی پلاٹ اپنی ضرورت کے تحت قبول کر لیتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا نے اپنی ساکھ کھو دی ہے ۔ جب چند ایک ہوتے تھے تولوگ ٹی وی چینلز کو گھنٹوں دیکھا کرتے تھے مگر اب جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کا دور لوٹ رہا ہے۔ پروفیشنل صحافت کا اعتماد بحال ہو رہا ہے ۔ یہ سب پروفیشنلز کی کوشش ، جدوجہد بلکہ قربانیوں کی بدولت ہی ہو رہا ہے۔ ایسی قربانیاں دینے والوں میں ایک پھول نگر کے صحافی محمد سعید قیصر بھی ہیں جن کو گذشتہ دنوں سفاکانہ مائنڈ سیٹ نے قتل کر دیا۔وزیراعلیٰ عثمان بزدار اور محترم عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ شہید جرنلسٹ محمد سعید قیصر کے بہیمانہ قتل کا معمہ حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں اور مجرموں کو کیفرکردار تک پہنچا کر صحافی بھائیوں کی دادرسی کی جائے۔