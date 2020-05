اِذنِ ربی ّ، میڈیا اور رُخِ کائنات۔۔۔

شیئر کریں:

کرونا کے باعث پوری دنیا میں غیر یقینی صورتِ حال ہے، عجب افراتفری کے عالم میں ہر طرف سے طرح طرح کی ترکیبیں کر کے گرہِ تقدیر کو کھولنے کی ناکام کوشش میں نظر نہ آنیوالے دشمن سے نبردآزماہے۔

کہیں بچنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں کبھی مل کر مقابلہ کرنے کی بات ہوتی ہے کبھی ایک دوسرے سے دنیا کے ناخدا دست و گریبان ہونے کی باتیں کرنے لگتے ہیں ۔ ایسے لگتا ہے جن جرائم کی وجہ سے دنیا کو یہ ہلکی سی سزا ملی ہے ان کی طرف ابھی تک غور کرنے اور اللہ کریم سے توبہ کرنے کیلئے ابھی دل نہیں مان رہا کیونکہ اللہ لاٹھی نہیں مارتا عقل کو مائوف کر دیتا ہے ۔ کاش دنیا یہ سوچتی کہ کن ملکوں میں قتل و غارت گری ہو رہی تھی کون کر رہا تھا کون کروا رہا تھا ۔ان ملکوں میں شام، یمن، فلسطین، کشمیر، میانمار سرِ فہرست ہیں آج وہاں کم سے کم شہادتیں ہو رہی ہیں اور امریکہ، انگلینڈ ، اٹلی ، فرانس وغیرہ میںبہت سی اموات ہو چکی ہیں ہمیں ان کا افسوس ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ کریم سب پر مہربانی فرمائے مگر یقین جانیں بقولِ شاعر:۔

وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے

مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے

تمہارے ایک کا بدلہ وہاں ستر سے زیادہ ہے

ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ لے کے رہتا ہے

پاکستان سے لیکر امریکہ تک سب اپنے اپنے تُکیّ لگا رہے ہیں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے تقریباًڈھائی لاکھ سے زیادہ انسان اپنے خالقِ حقیقی کی طرف لوٹ چکے ہیں اس میں دنیا کا میڈیا اپنا بھرپور رول ادا کر رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا بھی ہر وقت کرونا کرونا پکار رہا ہے۔ بہت سے چینلز پر کرونا سے محفوظ رہنے کی دعائیں بھی مسلسل دہرائی جا رہی ہیں۔

2008ء سے 2013ء تک میں نے بحیثیت وزیر اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اس دوران اور اس سے پہلے بے انتہا دہشت گردی دیکھی ہے اپنی آنکھو ں سے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے اور چھوٹے بچو ں کی جلی ہوئی لاشیں اٹھائی ہیں ۔ ایک طرف دہشتگردی ہوتی تھی وہ عذاب اور اس سے بڑا عذاب ہر گھر میں ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر ہوتا تھا۔ گویا ایسے لگتا تھا کہ ہر گھر میں دھماکہ ہوا ہے ہر انسان خاص طور پر بچے اور عورتیں لاشوں کے ٹکڑے اور زخمیوں کو مسلسل دیکھ دیکھ کر بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور نفسیاتی مریض ہو گئے تھے مگر میڈیا ایک دوسرے سے بازی لیجانے کے چکر میں شاید یہاں تک بھی دکھانا چاہتا تھا کہ کسی مرتے ہوئے انسان سے Live پوچھ سکے کہ آپکو مرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟

ہر چیز اپنی حد میں اچھی لگتی ہے مگر افسوس طاقتور حدیں کراس کر تے ہیں اور کوئی انھیں روک بھی نہیں سکتا آج بھی اگر TVبند ہو تو سکون ہے جونہی TVکو Onکریں تو لگتا ہے کرونا نے دروازے پر دستک دی ہے اور تھوڑ ی دیر بعد ساری بستی قبرستان بن جائیگی۔خبریں دینے پر اعتراض نہیں ہے مگر میرے بھائی Access of everything is bad

مصیبتوں کو سر پر سوار کریں تو انسان کا کچومر نکال دیتی ہیں اور اگر ان پر پائوں رکھ دیں تو وہ کامیابی کا زینہ بن جاتی ہیں جبکہ اس مرض کا علاج استغفار ہے ۔

دنیا سے عجیب و غریب چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہیں 5Gکی بات ہونے کے ساتھ شاید انکے ٹاورز کو جلایا جا رہا ہے۔کہیں سوشل میڈیا کیمطابق بل گیٹس کو گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں امریکہ والے چائنہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی باتیں کر رہے ہیں ۔یہ کارنامہ آخر کسی نے تو کیا ہے یا کروایا ہے نا۔ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو بالکل تبدیل کرکے اپنے تابع کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور کوئی اسے دجال کا فتنہ قرار دے رہا ہے اور باقاعدہ پوری دنیا کو بذریعہ میڈیا ایک نئی دنیا کیلئے موت کا خوف دکھا کر تیار کیا جا رہا ہے ۔یہ وقت ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے ۔ ماہِ صیام کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بندہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، رحمت کا موسم ہے اللہ سے معافی مانگنے کا یہی بہترین وقت ہے ۔جب بھی قومیں مشکل وقت سے گزرتی ہیں تو وہ زندہ قومیں دنیا میں اپنا لوہا منواتی ہیں ایسے موقع پر یا قوم بنتی ہے یا پھر ثابت کر دیتی ہے کہ ہم قوم نہیں محض ریوڑ ہیں ۔ یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے ۔اس وقت غیرتِ مسلم کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو منوانے کا وقت ہے ہم پہلے ہی بہت سی غلطیاں کر چکے ہیں مزید گنجائش نہیں ہے لہٰذا اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں اور اب وقت آگیا ہے کہ دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن بن کے دکھائیں بالکل گائوں کے چودھری کے کمی ّ کا رول نہیں ادا کریں بلکہ سلطان ٹیپو کے بقول : اگر مر د بن کر جی نہیں سکتے تو مرد وں کی طرح مرنا سیکھ لو ۔

یہ مشکل وقت ہے جب سارے دروازے بند ہو جائیں اور سب ساتھ چھوڑ جائیں تو وہی وقت ہوتا ہے جب درِ خدا کھلا ہوتا ہے اور وہ مالکِ کائنات اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔یاد ہے جب سُلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر کچھ ایسا لکھ دیں جس کو پڑھ کرمیں اگر غمگین ہوں تو خوش ہو جائوں اور اگر خوش ہوں تو غمگین ہو جائوں ۔ ایاز نے انگوٹھی پر لکھ دیا کہ : "یہ وقت بھی گزر جائے گا"

دنیا کا ہم نے بہت ساتھ دیا یہاں تک کہ ہمارے جوان دنیا میں امن کیلئے سب سے زیادہ UNمیں اپنا رول ادا کرنے کے ساتھ پاکستان میں دنیا کی دہشت گردکی کی لگائی ہوئی آگ کو اپنے خون سے بجھانے میں سبقت لے گئے ہیں ۔ ان Respectکریں جو ہمارے لیے اپنے سینے پر گولی کھاتے ہیں اور ہمارے بچوں کیلئے اپنے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں ۔ اب وقت آگیا ہے کہ برابری کی بنیاد پر بات کی جائے اور دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ :۔

دنیا فریب دے کر ہنر مند ہو گئی

ہم اعتبار کر کے گنہگار ہو گئے

یاد رکھیں ہمارا اصل سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہیں اس لئے ہر وقت آقا ؑ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ :۔

سارے نبیاں ؑ دا نبی توں امام سوہنیاؐ

لکھاّں تیرے تے درود تے سلام سوہنیاؐ

پھر دیکھیں کہ :

اُٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے

پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے

٭…٭…٭