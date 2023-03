پی ایس ایل 8:کنگز کا قلندرز کو جیت کے لیے 197 رنز کا ہدف

پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے 30 ویں میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 197 رنز کا ہدف دے دیا۔قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں کراچی کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 196 رنز بنائے۔

Useful contributions from Akhlaq, Tayyab, Imad and Cutting give @KarachiKingsARY an impressive score ????#HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #LQvKK pic.twitter.com/gQFOzlRAgf