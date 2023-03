پی ایس ایل 8:کراچی کنگز کا لاہور قلندرز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ

لاہور: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 8 کے 30ویں میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا۔لاہور قلندرز کی ٹیم ایونٹ میں اب تک اپنے 9 میچز میں سے 7 میچز جیت چکی ہے، قلندرز کی ٹیم 14 پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے ہے۔

???? TOSS UPDATE ????@KarachiKingsARY win the toss and elect to bat first ????

Follow ball-by-ball updates: https://t.co/8kI2XXFIS1#HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #LQvKK pic.twitter.com/a6QL5YkHpx