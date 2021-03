سی سی ٹی وی کیمرے اور کیبل کو جاسوس کیمرے کی حیثیت سے دیکھناغلط فہمی ہے ، فواد چوہدری

وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے اور کیبل کو جاسوس کیمرے کی حیثیت سے دیکھناغلط فہمی ہے، جمعہ کو فواد چوہدری نے جاسوس کیمرے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ یہ جاسوس کیمرے کی ایک مثال ہے، یہاں تک کہ کیل میں بھی کیمرہ لگایا جاسکتا ہے، ایسے کیمرے کی کھوج لگانا ناممکن ہے،فوادچودھری نے کہا سی سی ٹی وی کیمرے اور کیبل کو جاسوس کیمرے کی حیثیت سے دیکھناغلط فہمی ہے

This is one example of Spy Camera the camera can be fitted in a head of nail even,detection of such cameras is impossible, in all likelihood CCTV Camera cable is misunderstood as spy camera pic.twitter.com/KPu8a2RCpA