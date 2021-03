افغانستان میں بھارت کا گھنائونا کھیل

شیئر کریں:

بھارت دنیا کے نقشے پر موجود ایسا ملک ہے جہاں کی آبادی گنجان ہونے کی وجہ سے ستر فیصد سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے کسمپرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ۔حالیہ بین الاقوامی شماریاتی ادارے کی سائو تھ ایشین اسٹڈیز رپورٹ کے مطابق بھارت بڑی تیزی سے غربت، افلاس،غیر معیاری طرز زندگی،اندرونی انتشار و خلفشار،جنسی بے راہ روی اور تشدد کی عمیق دلدل میں دھنستا چلا جارہا ہے۔رپورٹ میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی لہر،بچوں پر جنسی تشدد کے واقعات میں ہوشربا اضافہ،انسانی حقوق کی لاتعداد خلاف ورزیوں کے باعث علیحدگی کی تحریوں میں اضافے جیسے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے۔ (سنٹر فار ایشین اسٹڈیز ،ڈاکٹر فارنس جیمز۰۲۰۲)ایک ارب سے زائد آبادی کا ملک بھارت اپنے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مکمل ناکام دکھائی دیتا ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی و غیر اخلاقی طور پر قابض ہے۔بھارت کا ٹریک ریکارڈ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں ،مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی نسل کشی،گجرات کے معصوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے جیسے اندوہناک واقعات سے لبریز ہے ۔پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشنز کی داستانیں ہوں یا فضائی جارحیت ہر شر اور فتنے کی کڑیاں پڑوسی ملک سے جا ملتی ہیں۔دوسری طرف انسانی بنیادوں پر پاکستان کا جارح بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کرنا نہ صرف پاکستان کی اعلیٰ انسانی و اخلاقی اقدار کو اجاگر کرتا ہے بلکہ برصغیر کو جنگ کے لپکتے شعلوں سے نکال کر امن کی حسین وادی میں لا کھڑا کرتا ہے جس کی تحسین پوری دنیا نے کی اور پاکستان کے امن پسندی کے اقدام کو بھرپور انداز میں سراہا۔(Stockholm International Peace Research Institute )

بھارت کے سیاہ کارناموں کی زنجیر کا دائرہ مزید وسیع ہوتا جارہا ہے جس کی تازہ ترین مثال ایک بھارتی شہری کا ایک افغان لڑکی سے زنا بالجبر کا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما داغ بھارتی شہری نے اس مکروہ فعل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کردی۔پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے اس کربناک واقعے کو شہ سرخیوں میں جگہ دی اور اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ۔اس واقعے کے مبینہ کردار بھارتی شہری جو سیر وسیاحت کے سلسلے میں افغانستان میں موجود تھاجس کا نام دیپ ڈیسائے ہے اور اس نے ایک پندرہ سالہ افغان لڑکی سے جنسی زیاتی جیسے حرام،قبیح اور مکروہ فعل کا ارتکاب کیا۔یہ واقعہ اٹھائیس دسمبر دوہزار بیس کا ہے جس کے چند دن بعد بھارتی سیاح نے یہ ویڈیو سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ پر بھی وائرل کردی۔ملزم گرفتار ہوا لیکن یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ اس قبل بھی کئی بھارتی باشندے زنا بالجبر اور نابالغ و بالغ بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی میں ملوث پائے گئے اور کئی گرفتار ہوئے اور بعض بھارت فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔اس سے قبل ایک بھارتی دفاعی اتاشی بریگیڈئر ایس کے نارائن بھی ایک افغان لڑکی سے جنسی زیادتی کے مرتکب پائے گئے لیکن بعد ازاں انہیں ملک بدر کیا گیا۔ اگر حقائق اور اعداد و شمار پر نگاہ دوڑائی جائے تو بھارت غیر ملکی سیاح خواتین کیلئے ایک ڈرائونا خواب ثابت ہوا ہے ۔بھارت کا دارلحکومت نئی دلی آبروریزی،عصمت دری اور جنسی بے راہ روی کے لحاظ سے عالمی سطح پر سر فہرست شمار ہوتا ہے۔بچوں سے جنسی جرائم سے متعلق تحفظ قانون (POCSO)، 2012Protection of Children from Sexual Offences)سوال یہ ہے کہ اگر قانون موجود ہے اور اس قانون میں ترمیم کے ذریعے اٹھارہ سال سے کم عمر بچے سے زیادتی کی سزا موت اور کم سے کم عمر قید رکھی گئی ہے تو کیا بھارت اپنے ملٹری اتاشی برائے افغانستان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا؟آئیے زرا بھارت کے اپنے پاس کئے گئے قانون پر ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں۔

(Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), No. 32 of 2012, https://indiacode.nic۔)

بچوں کے ساتھ زیادتی گھروں، اسکولوں، یتیم خانوں، رہائشی دیکھ بھال کی سہولیات، سڑکوں پر، کام کی جگہ پر، جیلوں میں اور نظربند مقامات پر ہوسکتی ہے۔ کسی بھی شکل میں تشدد سے بچے کی مجموعی نشوونما پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچوں سے زیادتی کے نتیجے میں بچے کی صحت، بقا، ترقی اور وقار کو حقیقی یا ممکنہ نقصان پہنچتا ہے،،۔(لوک سبھا بل برائے تحفظ اطفال دوہزار بارہ)اب ہم افغانستان میں بڑھتے ہوئے جنسی تشدد کے واقعات اور ان میں بھارت کے گھنائونے کردار سے پردہ اٹھاتے ہیں۔افغانستان کے 30 ملین افراد میں سے نصف 18 سال سے کم عمر ہیں۔ افغان لڑکیوں کو جلد شادی، غیرت کے نام پر قتل، گھریلو زیادتی اور جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔صرف شام ہجرت کے بعد افغانستا ن ہجرت میں دوسرے نمبر پر ہے۔ گذشتہ ایک دہائی کے دوران، 2.7 ملین افغان باشندے ایک بہتر زندگی کی امیدوں میں اپنے ملک چھوڑ چکے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ لوگر میں چھ اسکولوں کے کم از کم 546 لڑکوں کے ساتھ بدسلوکی میں ملوث ایک پیڈو فائل رنگ دریافت ہوئی ہے۔پیڈو فائل رنگ سے مراد ایسا گروہ جو بچوں سے جنسی درندگی کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کو نوچتا ہے اور ڈارک ویب کے ذریعے اسے دنیا بھر میں اس دھندے کے شوقین افراد کو فروخت کرتا ہے۔اس ڈارک ویب کے دھندے کی کڑیاں بھی بھارت سے ملتی ہیں ۔بھارت کے افغانستان میں متعین دفاعی اتاشی افغانستان میں اس مکروہ دھندے کے سرغنہ سمجھے جاتے ہیں جن کی ایک پوری انڈسٹری ہے جو اس کام کو چلاتی ہے۔یہی نہیں بلکہ پانچ خاندانوں نے ان کے چہروں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیوز میں دیکھنے کے بعد ان کے بیٹے کو ہلاک کردیا۔ گذشتہ ہفتے دو دیگر لڑکے ایک 13 اور 15 سال کے لڑکے مارے گئے تھے، حالانکہ قصورواروں کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔سول سوسائٹی کی تنظیم، دی لوگر یوتھ، سوشل اور سول انسٹی ٹیوشن، جو 16 سالوں سے اس خطے میں کام کر رہی ہے، نے سوشل میڈیا سائٹ پر 100 سے زیادہ ویڈیوز دریافت کرنے کے بعد اس زیادتی کی حد کا انکشاف کیا۔