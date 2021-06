  افغانستان میں امن کی کنجی 

شیئر کریں:

افغانستان کے معاملات میں پاکستان ایران روس اور چین اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کیلئے پوری طرح سر گرم ہیں. پاکستان میں امن و امان کے تمام مسائل کا تعلق افغانستان سے وابستہ ہے طالبان اور چین کے درمیان مستقبل کی منصوبہ بندی کیلے مذاکرات کا دور مکمل ہو چکا ہے. پاکستان میں پہلے ہی سی 30 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں جو پاکستانی معیشت پر بوجھ ہیں. اگر امریکی انخلا ء کے بعد افغان طالبان کو قوت اور صلاحیت کے مطابق لائنز وافر اختیارات نہی ملتے تو افغانستان دوبارہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا. پاکستان کی دیرینہ خواہش ہے کہ افغان طالبان عبوری حکومت میں اپنا وافر حصہ لیکر شامل ہو جائیں اور باہمی مشاورت کے ذریعے اپنے امور مملکت چلائیں. پاکستان مسلم لیگ کی رہنما ء مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی سطح اور مقامی سطح پر عام خبریں ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کر دیئے ہیں اور حکومت نے ابھی تک اس کی تردید نہی کی ہے حالانکہ وزیر اعظم نے واشگاف الفاظ میں اس کی تردید کر دی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ببانگ دہل کہا ہے کہ پاکستان نے امریکی کو اڈے نہی دیئے ہیں. مریم نواز نے مزید کہا کہ حکومت نے کشمیر کے معاملہ کی طرح سرنڈر نہ کر دیا ہو . پاکستان کے معروف انگریزی اخبار نے لکھا ہے ہے پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکا ر کردیا ہے نیو یارک ٹائم نے سرخی لگاء تھی CIA crambles for new approach in Afghanistan. ایک معروف تحقیقی صحافی سٹوری میں لکھتے ہیں کہ مجھے عسکری حوالوں سے تصدیق ہوگئی ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت مین امریکی کو اڈے فراہم نہی کرے گا اور جرنلسٹ نے سی آئی اے چیف کی پاکستان یاترا کے حوالے سے کہا کہ ضروری نہی ہوتا خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے دورے کا اعلان عام کیا جائے . وزیر اعظم پاکستان نے سی آئی اے کے سربراہ سے نہ ملاقات کرکے عالمی سفارتی اصولوں کی پیروی کی ہے یاد رہے امریکی صدر جیوبائیڈن نے ابھی تک مرکز نگاہ وزیر اعظم پاکستان سے براہ راست گفتگو نہی کی ہے .خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کثیرالجہت توازن برقرار رکھنے کی کاوش کر رہا ہے. چین و روس پاکستان کی تعمیرو ترقی میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں اور امریکہ بہادر اور مغرب کی پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کلئے مدد و تعاون کی ضرورت ہے اور کئی عشروں سے پاکستانی مغرب میں آباد ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے اور پاکستان کے زر مبادلہ کو بڑھانے میں کردارادا کر رہے ہیں دوسرے دنیا بر کے مالیاتی ادارے ان کے تابع ہیں اور آء ایم ایف بھی ان کی اطاعت ہر مجبور ہے

یہ درست ہے کہ خارجہ پالیسی پر گفتگو کرنا انتہاء نازک موضوع ہے. کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد اس ملک کے قومی مفادات کے تابع ہوتی ہے. عظیم قومیں اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کی تشکیل و تعمیر کیلئے اپنے بہترین دماغوں کو جو خارجی امور میں مہارت رکھتے ہوں ان کی خدمات حاصل کرتی ہیں. ہر قوم اپنے اجتماعی شعور داخلی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو استوار کرتی ہے. بھارت نے افغانستان کے حوالے اپنی خارجہ پالیسی میں جوہری تبدیلی کر لی ہے. اجیت ڈول نے خارجہ پالیسی میں پینترا بدلتے ہوئے افغان حکومت کے ساتھ ساتھ قوم پرست طالبان سے بھی رابطے استوار کر لی ہیں بھارت کی شروع سے حکمت عملی یہ تھی پاکستان کے مغربی باڈر کو پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کیلئے بروئے کار لاکر اس معاملے میں اس نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. بھارت کا مقصد پاکستان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا تھا اس امر میں اسے دیگر بیرونی قوتوں کی بھی مدد حاصل تھی. کلبھوش یاد یو اس کی بد ترین مثال ہے .افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ارد گرد پاکستان کے بد ترین مخالف جمع ہیں اور بھارت کے گماشتے اس کے مشیر ہیں. 14 اپریل کو امریکی صدر جیو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ بمع نییٹو فورسز کے افغانستان سے 11 ستمبر تک نکل جائے گا افغان طالبان نے امریکہ کو یکم مء کو نکل جانے کا معاہدہ یاد کروایا اس پر امریکہ اعلان کیا ہے 11 جولائی تک امریکی بمع اپنے 18000 کنٹریکٹر سے افغانستان کو خالی کرنے گا. امریکہ کی خواہش ہے کہ اس کا انخلاء محفوظ ہو اور جدید جنگی سازوسامان کو لے جانے میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے دوسری اس کی خواہش ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا افغانستان میں امن امان بحال ہو گیا ہے. افغانستان سے نکل جانے کے بعد بھی امریکی کی خواہش ہے کہ افغانستان کے پڑوس بالخصوص پاکستان میں اسے فوجی اڈے میسر آئیں تاکہ وہ اپنے مفادات کی نگرانی کر سکے. وزیر اعظم عمران خان بے دو ٹوک بلا شک و شبہ کے صاف انکار کر دیا ہے . بھارت عجیب مخمصے میں گرفتا ہو گیا ہے سی ائی اے چیف کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے انخلا ء کے بعد طالبان پورے افغانستان پر بلا شرکت غیرے قابض و متصرف ہوجائیں گے بھارت کو یہ پریشانی لا حق ہے کہ اس کی تین ارب ڈالر کی میڈیا ہسپتالوں اور روڈز پر سرمایہ کار ی ضائع ہو جائے گی. ہندوستان ٹائم کے رضا الحسن نے دعویٰ کیا ہے ہندوستان نے جے پی سنگھ سابق ڈپٹی ہائی کمشنر قوم پرست طالبان اور طالبان رہنما عبدالغنی سے رابطے میں کامیاب ہو گئے ہیں ابھی صرف کامیابی رابطے کی حد تک ہے۔