اقتصادی سفارت کاری: نئی دنیا کا سب سے مؤثر ہتھیار

بین الاقوامی تعلقات اپنی نوعیت کے اعتبار سے افراد کے مابین قائم کیے جانے والے رشتے ناتوں سے بہت مختلف اور بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تمام دوستیاں اور دشمنیاں صرف اور صرف قومی مفادات کو سامنے رکھ کر کی اور نبھائی جاتی ہیں۔ اگر کسی ایک ملک سے تعلقات استوار کرنے سے ہمارے قومی مفادات کا تحفظ ہوتا ہے تو وہ ہمارا دوست ہے اور اگر کسی کی وجہ سے ہمارے ملکی مفادات پر زد پڑتی ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ اسی اصول کے تحت یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر دوستی اور دشمنی مستقل نہیں ہوتی بلکہ قومی تقاضوں اور حالات کے مطابق دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی مختلف نوعیت کی شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں۔ قومی مفادات کی بات کی جائے تو اس سلسلے میں دنیا میں سب سے بڑا اور اہم حوالہ اقتصادیات کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے آج کی دنیا میں جنگوں اور ہتھیاروں سے آگے بڑھ کر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اقتصادی سفارت کاری کے ذریعے دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جائے ۔

اقتصادی سفارت کاری کے حوالے سے اس وقت چین دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چین کی خارجہ پالیسی میں اقتصادی سفارت کاری کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں چین نے ’ایک پٹی، ایک سڑک (One Belt One Road)‘ منصوبہ شروع کیا جو اب ’پٹی اور سڑک منصوبہ (Belt and Road Initiative)‘ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چین نے یہ منصوبہ 2013ء میں شروع کیا تھا اور اس کے تحت وہ تقریباً ستر ممالک اور اداروں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ اس منصوبہ پر تیزی سے کام جاری ہے اور چین اس حوالے سے مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے بھی کررہا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) بھی اسی منصوبہ کا ایک حصہ ہے۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں نیا انفراسٹرکچر بھی کھڑا کیا جارہا ہے اور پہلے سے موجود انفراسٹرکچر میں بہتری بھی لائی جارہی ہے۔ پاکستان اپنی اقتصادی ترقی کے سلسلے میں اس منصوبے کو اپنے لیے بہت اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ امریکا اور بھارت نے مختلف مواقع پر سی پیک کی مخالفت کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ منصوبہ واقعی بہت اہم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین اقتصادی سفارت کاری کے حوالے سے جو اقدامات کررہا ہے وہ اسے دنیا بھر میں ایک سپر پاور کے طور پر ابھرنے میں مدد دے رہے ہیں۔

چین کا یوں دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا اور امریکا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک ایسی عالمی طاقت بن جانا جسے دنیا کے بہت سے ممالک ایک مرکز کی حیثیت دینے لگیں امریکا کو کسی بھی طور قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے چین کے پٹی اور سڑک منصوبہ کے جواب میں ’بہتر دنیا کی دوبارہ تعمیر (Build Back Better World)‘ کے نام سے گزشتہ ماہ گروپ آف سیون (جی سیون) کے اجلاس کے موقع پر برطانیہ میں ایک نئے منصوبہ کا اعلان کیا ہے۔ امریکا کی طرف سے کہا تو یہ گیا ہے کہ اس منصوبہ کا مقصد کم اور متوسط آمدن والے ممالک کو انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے مدد فراہم کرنا ہے لیکن یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ منصوبہ چین کے دنیا میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے اور اس کی اقتصادی سفارت کاری کو مات دینے کے لیے سامنے لایا گیا ہے۔ امریکا اور چین کا موازنہ کیا جائے تو اقتصادی سفارت کاری کے فروغ کے ضمن میں جو بات چین کے حق میں یا امریکا کے خلاف جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکا اب تک عسکری قوت کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط جمانے کی کوششوں میں مصروف رہا ہے اور اس سلسلے میں اس نے دنیا کے بہت سے ممالک سے اپنے تعلقات بگاڑے، اور پاکستان سمیت کئی ممالک ایسے بھی ہیں جنہیں امریکا نے اپنے مفادات کے لیے استعمال تو خوب کیا لیکن ان کی ضروریات کا اس طرح خیال نہیں رکھا جیسے کہ اسے رکھنا چاہیے تھا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ سہی کہ امریکا اقتصادی سفارت کاری کی ایک لمبی تاریخ رکھتا ہے لیکن ماضی میں اختیار کی گئی امریکا کی قوت کے استعمال کی پالیسی اب اس کی اقتصادی سفارت کاری کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے اور کئی ممالک اس کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہونے کے باوجود بہت محتاط ہیں۔

امریکا اور چین کے درمیان جاری کشمکش اور عسکری قوت یا اقتصادی سفارت کاری کے ذریعے دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے یا تسلط قائم کرنے کی خواہش سے ہٹ کر دیکھا جائے تو آج کی بدلی ہوئی دنیا میں کسی ایک ملک کا پوری دنیا پر غالب آ جانا یا دنیا بھر کے معاملات کے ضمن میں ایک فیصلہ ساز قوت کی حیثیت حاصل کر لینا ممکن نہیں کیونکہ اب نہ تو جنگیں روایتی ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں اور نہ ہی نو آبادیات کے ذریعے کوئی بھی ملک بیک وقت کئی خطوں میں وسائل پر قابض ہوسکتا ہے۔ اندریں حالات، سانجھا مستقبل ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اقتصادی سفارت کاری کو اسی سانجھے مستقبل کے خواب کو تعبیر کی شکل دینے کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور اور مؤثر ہتھیار بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہتھیار اسی صورت میں کارگر ہوسکتا ہے جب اس کے ذریعے چھوٹے ممالک کو بھی مضبوط اور مستحکم ہونے کا موقع ملے ورنہ دنیا میں توازن قائم نہیں ہو پائے گا اور پھر کوئی نئی قوت اس نئے عدم توازن کے خلاف کوئی نیا ہتھیار لے کر سامنے آ جائے گی۔