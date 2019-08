چیئرمین سینٹ: حاصل بزنجو اپوزیشن کے امیدوار: عدم اعتماد ناکام بنائیں گے: عمران

شیئر کریں:

اسلام آباد (وقائع نگار خصوصی) اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو کو چیئرمین سینٹ کیلئے متفقہ امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ رہبر کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا جو گزشتہ روز رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرم درانی کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں فرحت اللہ بابر، ہاشم بابر، طاہر بزنجو، شفیق پسروری، نیئر بخاری، اکرم درانی، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق رہبر کمیٹی میں راجہ ظفرالحق اور میر حاصل بزنجو کے ناموں پر غور کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیراعظم نواز شریف سے جیل لاہور میں ملاقات کی ہے جہاں نواز شریف نے میر حاصل خان بزنجوکا نام چیئرمین سینٹ کے امیدوار کے لیے تجویز کیا۔ رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرم درانی نے مسلم لیگ (ن) کے سینئر نائب صدر و سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری و دیگر رہنمائوں کے ہمراہ رہبر کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا یکجہتی اور محبت سے سب نے اتفاق رائے سے میر حاصل بزنجو کا نام چیئرمین سینٹ کیلئے تجویز کیا ہے، جسے فائنل کرلیا گیا ہے، سب جماعتیں نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو کو اپنا امیدوار سمجھ کر اپنا ووٹ دیں گے اور بھاری اکثریت کے ساتھ چیئرمین سینٹ بنائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ریکوزیشن کے بعد کم سے کم سات دن اور زیادہ سے زیادہ چودہ دن کے اندر سینٹ کا اجلاس بلانا لازمی امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر جماعتوں سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں وہ کامیاب نہیں ہو گی۔ حکمران سینٹ اجلاس بلانے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، چودہ روز کے اندر اجلاس بلانا آئینی تقاضا ہے۔ کسی کو جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب چئیرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد چئیرمین سینٹ صادق سنجرانی پر فاٹا اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز نے اعتماد کا اظہار کردیا ہے۔ سینیٹر مرزا محمد آفریدی، سجاد طوری، مومن خان، اورنگزیب خان اور سینیٹر ہدایت اللہ نے گزشتہ روز صادق سنجرانی سے ملاقات کے دوران چئیرمین سینٹ کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی 9 جماعتوں نے میر حاصل بزنجو کو چیئرمین سینٹ نامزد کیا ہے جب کہ پیپلزپارٹی کے سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہیں گے اور (ن) لیگ کے راجہ ظفر الحق سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نوازشریف نے بلوچستان کو حق دینے کیلئے حاصل بزنجو کا نام تجویز کیا اور انہیں چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کا متفقہ امیدوار نامزد کرنے کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نے پارٹی رہنمائوں کو (ن) لیگ کی طرف سے بھی چیئرمین سینٹ کے لیے حاصل بزنجو کا نام تجویز کرنے کی ہدایت کی۔ حاصل بزنجو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ نیشنل پارٹی کے صدر ہیں جب کہ ان کی جماعت کی سینٹ میں 5نشستیں ہیں۔ اجلاس میں 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔صباح نیوز کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ میں ہرگز پریشان نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں اور میری خوشی کو آپ محسوس کرسکتے ہیں۔ اس امر کا اظہار انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد پارلیمنٹ ہائوس میں میڈیا کے استفسار پر کیا۔ وزیراعظم سے ہونے والی بات چیت یا حکومت کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے سے متعلق سوال کا چیئرمین سینٹ نے جواب دینے سے گریز کیا۔ ان سے جب تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیراعظم اور حکومت کے تسلی دینے سے متعلق پوچھا گیا تو سینیٹر صادق سنجرانی السلام علیکم کہہ کر چلے گئے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کو جمعرات کو باضابطہ طورپر اپنے خلاف اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک اور سینٹ اجلاس کیلئے ریکوزیشن کی فائل پیش کردی گئی جبکہ چیئرمین سینٹ سے اپوزیشن جماعتوں کے رہنمائوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو کو خفیہ رکھا جارہا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز سینٹ سیکرٹری نے عدم اعتماد کی قرارداد اور ریکوزیشن کی فائل چیئرمین سینٹ کو پیش کی۔ سینٹ سیکرٹریٹ کے دو اہم افسران کی رخصت کے باعث اس فائل کی تیاری میں دو دن لگ گئے ہیں اور ایک افسر کو ہنگامی بنیادوں پر بیرون ملک سے واپس بلوایا گیا ہے۔ سینٹ سیکرٹریٹ میں اپوزیشن کی قرارداد اور تحریک پر قانونی مشاورت تیز ہوگئی ہے۔ گزشتہ روز سینیٹر شیری رحمن اور سینیٹر مشاہد اللہ خان نے الگ الگ چیئرمین سینٹ سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کے حوالے سے جب سینیٹر مشاہد اللہ سے میڈیا نے استفسار کیا کہ تو انہوں نے کہاکہ یہ امانت ہے وہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ یقیناً مشورے مانگے گئے ہوں گے مگر ہم نے جو مشورے دئیے اسے راز ہی رہنے دیں۔ کسی کو بتانا مناسب نہیں ہوتا۔ایوان بالا میں قائد ایوان سینٹ شبلی فراز نے ذاتی طور پر حاصل بزنجو کو Best of Luck کہا ہے۔ ہوسکتا ہے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کا آپشن استعمال کریں۔ پارلیمینٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے قائد ایوان نے کہا کہ ابھی قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، ہوسکتا ہے یہ آپشن استعمال کریں۔ انہوں نے کہا اپوزیشن کی جانب سے حاصل بزنجو کی نامزدگی پر مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی کے ارکان خوش نہیں۔ مسلم لیگ ن اور پی پی میں چیئرمین کے لیے بہت سے امیدوار تھے۔ شبلی فراز نے کہا کہ ووٹنگ کے روز پتہ چل جائے جائے گا کہ دونوں جماعتوں کے ارکان خوش تھے اور کتنے ناخوش۔ مقابلہ ہوگا، ہم اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے تسلسل کے لیے سیاسی رابطے کر رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ سینٹ کو مذاق نہیں بننا چاہیے کہ ہر چھ ماہ بعد عدم اعتماد کی تحریک آئے۔ سینٹ وفاق کی علامت ہے اور اس کا کردار بھی اسی حوالے سے ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حاصل بزنجو باعزت سینیٹر ہیں ان کی سینٹ میں بہت کم نمائندگی ہے۔ ذاتی طور پر حاصل بزنجو کو Best of Luck کہتا ہوں۔ تحریک انصاف کی کوشش یہی ہوگی کہ صادق سنجرانی برقرار رہیں۔آن لائن کے مطابق اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہاکہ مسلم لیگ ن کی جانب سے اپنے تین ناموں میں سینیٹر میر حاصل بزنجو کا نام بھی دیا گیا تھا جس پر اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے ممبران نے اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ موجودہ حالات میں سینیٹر میر حاصل بزنجو بطور چیرمین سینٹ بہترین انتخاب ہیں۔ موصوف ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں اور ہر قسم کے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے نامزدگی کے بعد سینیٹر میر حاصل بزنجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی نامزدگی پر پاکستان مسلم لیگ ن کے سربراہ میاں نواز شریف، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہاکہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نامزدگی پر یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ بن گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان کارڈ کھیلنے کے حق میں نہیں ہوں اور کسی کو بھی بلوچستان کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہاکہ بطور امیدوار نامزدگی کے بعد تمام سیاسی جماعتوں سے ووٹ کیلئے رابطہ کرونگا۔ انہوں نے کہاکہ بلوچستان کی محرومیاں بہت زیادہ ہیں جو محض چیرمین سینٹ بننے سے دور نہیں ہوسکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا سپوت ہونے پر مجھے فخر ہے۔ نوازشریف نے مسلم لیگ (ن) کی جانب سے حاصل بزنجو کو چیئرمین سینٹ کا متفقہ امیدوار نامزد کرنے کی منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق نوازشریف نے بلوچستان کو حق دینے کیلئے حاصل بزنجو کا نام تجویز کیا ہے اور انہیں چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کا متفقہ امیدوار نامزد کرنے کی منظوری دی ہے۔

اسلام آباد (نمائندہ خصوصی) وزیراعظم عمران خان سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ملاقات کی جس میں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور اعظم خان سواتی، وزیر دفاع پرویز خٹک، سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کیلئے پراعتماد ہیں اور انہوں نے صادق سنجرانی کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیراعظم کا صادق سنجرانی کو کہنا تھا کہ آپ ہاؤس کو شاندار انداز میں چلا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا صادق سنجرانی سے کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو ہم سب ملکر ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے بھی اپوزیشن کی تحریک سے متعلق وزیراعظم سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران اعظم سواتی اور قائد ایوان شبلی فراز نے وزیر اعظم کو نمبر گیم کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیراعظم عمران خان نے صادق سنجرانی کو بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والے بتائیں چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی کوششیں کون سی جمہوری اقدار ہیں۔ مفاد پرست لوگ جمہوریت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

اسلام آباد (نمائندہ خصوصی) وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے غریب اور نادار طبقات کو چھت کی فراہمی ان کا خواب ہے، نیا پاکستان ہائوسنگ منصوبہ کے تحت معاشرے کے کمزور بالخصوص چھوٹے تنخواہ دار طبقے کے لئے اپنی چھت کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، حکومت نجی شعبہ کے ساتھ مل کر شہروں کی کچی بستیوں کے مکینوں کو سہولیات کے ساتھ گھروں کی فراہمی کو ممکن بنائے گی، گھروں کی تعمیر کیلئے بینکوں سے قرضے حاصل کرنے میں آسانیاں فراہم کر نے کیلئے قانون سازی سمیت دیگر اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد کے زون 4 میں نیا پاکستان ہائوسنگ سکیم کے تحت 18 ہزار 500 گھروں کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ منصوبے کے تحت ڈیڑھ سال کے عرصہ میں 18 ہزار گھر تعمیر ہوں گے جن میں سے 10 ہزار گھر غریب اور نادار طبقات کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں جن کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انہیں آج بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نیا پاکستان ہائوسنگ پراجیکٹ کا آغاز ہو رہا ہے، انشاء اﷲ یہ سکیم پورے پاکستان میں لے کر جائیں گے، اس منصوبے میں حکومت نجی شعبہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے کیونکہ حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، سکیم کے تحت حکومت زمین فراہم کرے گی جبکہ نجی شعبہ حکومت کے ساتھ مل کر گھر بنائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج کے منصوبے میں مجموعی طور پر 18 ہزار گھر ڈیڑھ سال کے عرصہ میں تعمیر ہوں گے جن میں سے 10 ہزار گھر اس طبقے کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں جو اپنے پیسے اور وسائل سے گھر خرید نہیں سکتے۔ اس طبقے کے لئے گھروں کی قیمت وہی ہوگی جسے غریب آدمی خرید سکے گا۔ 10 ہزار گھروں کے لئے شفاف طریقے سے قرعہ اندازی ہوگی اور جن کا قرعہ نکلے گا انہیں ڈیڑھ سال کے عرصہ میں گھر بنا کر دیئے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ معاشرے کے غریب اور نادارطبقے کے لئے اپنی چھت کی تعمیر کی کوششوں کے تحت شہروں میں بھی کام کیا جا رہا ہے۔ شہروں میں کچی بستیوں میں لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس نہ مالکانہ حقوق ہوتے ہیں اور نہ انہیں بجلی، گیس اور دیگر بنیادی ضروریات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ کراچی میں 30 سے 40 فیصد آبادی کچی آبادیوں میں رہ رہی ہے۔ حکومت کوشش کرے گی کہ نجی شعبہ کے ساتھ مل کر کچی بستیوں کے مکینوں کو سہولیات کے ساتھ گھروں کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس میں حکومت زمین فراہم کرے گی، نجی شعبہ آدھی زمین کمرشل استعمال کرے گا جبکہ آدھی زمین پر کچی بستیوں کے مکینوں کو گھر بنا کر دیئے جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد کے دو سیکٹروں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں کچی بستیاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سکیمیں بھارت، ملائیشیا اور ترکی میں بھی کامیابی سے جاری ہیں۔ پاکستان میں پہلے صرف پیسے والے لوگ اپنا گھر بنا سکتے تھے، حکومت کی سکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام آدمی بالخصوص چھوٹے تنخواہ دار طبقے کے لئے آسان شرائط اور چھوٹی چھوٹی قسطوں کے ذریعے چھت فراہم کی جا سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دنیا میں عام آدمی کے لئے گھر بنانے کے مواقع ملتے ہیں لیکن پاکستان میں پہلے یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ بھارت میں بینک 10 فیصد، ملائیشیا میں 30 فیصد اور برطانیہ و امریکہ میں 80 سے 90 فیصد گھروں کی تعمیر کے لئے بینک قرضے فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں بینکوں کی جانب سے گھروں کے لئے قرضہ جات کی فراہمی کی شرح 0.2 فیصد ہے۔ اس میں اضافہ کے لئے حکومت قانون سازی پر کام کر رہی ہے۔ حکومت بینکوں سے قرضے حاصل کرنے کے لئے آسانیاں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، انشاء اﷲ ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی۔ اس شعبہ میں باہر سے سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، آنے والے دنوں میں سارے پاکستان میں اس منصوبے کے تحت گھروں کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ان کا ایک خواب ہے کہ پاکستان کے ان لوگوں کو بھی چھت فراہم کی جا سکے جو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں عام آدمی کو اپنی چھت کی فراہمی کا خواب پورا ہوگا۔ بیرسٹر سید علی ظفر نے وزیراعظم سے ملاقات کی، انہوں تحریک انصاف میں شامل ہونے کا بھی اعلان کیا، وزیر اعظم نے ان کی شمولیت کو خیر مقدم کیا ،ملاقات میں سابق وزیر علیم خان بھی موجود تھے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، ملاقات میں پی اے ایف کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی، وزیراعظم سے سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے ملاقات کی، اس موقع پر سیاسی امور اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم اسد عمر کی کابینہ میں واپسی کے متمنی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کا بینک کے ذریعے ترسیلاب زر کرنے پر شکریہ۔ گزشتہ سال کی نسبت ترسیلات زر 9.7 فیصد بڑھیں۔ بینکنگ چینلز سے زیادہ ترسیلات بھجوانے پر بیرون ملک پاکستانیوں کا مشکور ہوں۔ رواں برس ترسیلات کا مجموعی حجم 21.8 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ پچھلے برس یہ مقدار 2.9 فیصد تھی یہ اضافہ کہیں زیادہ ہے۔