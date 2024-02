ورلڈ میراتھون میں ریکارڈ بنانے والے ایتھلیٹ کیلون کپٹم ٹریفک حادثے میں ہلاک

غربت کو شکست دے کر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے ایتھیلیٹ ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔میراتھن دوڑ میں حصہ لینے والے 24 سالہ کیلون کپٹم نے اُس وقت سب کو افسردہ کر دیا جب ان کے انتقال کی خبر میڈیا پر آئی۔

World Athletics is deeply saddened to hear that marathon world record-holder Kelvin Kiptum died in a road traffic accident on Sunday at the age of 24.



Obit: https://t.co/0CF1NbAzgw