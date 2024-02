عوام نے پی ٹی آئی کو حکمرانی کا مینڈیٹ دے دیا، امریکی تجزیہ کار

معروف امریکی تجزیہ کار مائیکل کوگلمین نے کہا ہے کہ جمعرات کو ہونے والے انتخابات میں پاکستان تحریکِ انصاف کو عوام نے حکومت کرنے کا مینڈیٹ دے دیا ہے۔

PTI has earned a public mandate to govern. But it's all but assured Pakistan's next ruling coalition will look a lot like the previous one-a PDM redux led by PMLN and PPP and some smaller parties. PTI defied the odds in recent days, but it appears headed for the opposition.