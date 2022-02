مدینۃ العلم ؐ ، باب العلمؓ اور علومِ چین  (2)

شیئر کریں:

اقوالِ مولا علی ؓ

صاحب ِ ’ نہج البلاغہ ‘ مولا علی مرتضیٰ ؓ کے اقوالِ زریں ہر مسلمان کے لیے حیات بخش ہیں، صرف چند اقوال پیش کر رہا ہوں ۔ آپ ؓ نے فرمایا کہ ’جن لوگوں نے اونچے اونچے مکان بنائے اور مال و اولاد سے فائدہ اٹھایا تو پھر اس کے گھر والوں کی جگہ ایسی طوفانی آندھی چلی گویا کہ وہ لوگ تاریخ معینہ تک کے لیے تھے ۔مال خرچ کر کے بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے بڑھنے کی کوشش کرو ، ایسی ہمت سے جیسی کے قابلِ تعریف شریف انسان کی ہوتی ہے ۔‘

قائداعظمؒ / ماوزے تنگ

بانیِ پاکستان قائداعظم محمد علی جناحؒ نے 14 اگست 1947ء کو گورنر جنرل آف پاکستان کا منصب سنبھالا تو اپنی ساری جائیداد کا ایک ٹرسٹ بنا کر اسے قوم کے نام کردیا تھااور قیام پاکستان کی جدوجہد میں اپنے شانہ بشانہ شریک اپنی ہمشیرہ ( بعد ازاں مادرِ ملت ) محترمہ فاطمہ جناحؒ کو حکومت ِ پاکستان اور مسلم لیگ میں کوئی عہدہ نہیں دیا۔قائداعظمؒ نے تو اپنے چھوٹے بھائی احمد علی جناح سے صاف کہہ دیا تھا کہ ’ میں پاکستان میں تمہارے کاروبار میں کوئی مدد نہیں کروں گا چنانچہ وہ ناراض ہو کر واپس بمبئی چلے گئے تھے ۔‘ قائد ِ انقلاب مائوزے تنگ کا 9 ستمبر 1976ء کو انتقال ہوا تو انہوں نے ترکے میں 6 جوڑے کپڑے یونیفارم، ایک لائبریری اور بینک میں چند ڈالرز چھوڑے تھے ۔

بھٹو مرحوم اور دوسرے حکمران

فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاک چین دوستی کا کریڈٹ لیتے۔ موصوف اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اقتدار سے محروم ہونے تک چیئرمین مائوزے تنگ کی نقل میں پتلون پر بند گلے کا کوٹ پہن کر اور سر پر مائو کیپ سجا کر عام جلسوں میں (چیئرمین مائو کی طرح ) دونوں ہاتھ بلند کر کے تالیاں بجایا کرتے تھے لیکن جنابِ بھٹو نے غریبوں کے حق میں انقلاب لانے کا وعدہ پورا نہیں کیااور نہ ہی ان کے سیاسی ورثاء وزیراعظم بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری نے ۔ پھر ان حکمرانوں سے کیا گلہ کیا جائے جنہوں نے غریبوں کے حق میں انقلاب لانے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا؟

دو بار دورۂ چین

یہ میری خوشی قسمتی تھی / ہے کہ پہلی بار اگست 1991ء میں (ان دنوں ) وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شیخ رشید احمد کی قیادت میں گیارہ سینئر صحافیوں کے ساتھ اور دوسری بار 1996ء میں وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی میڈیا ٹیم کے رکن کی حیثیت سے عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ میں دونوں مواقع پر عوامی جمہوریہ چین کے سیاستدانوں ، شاعروں ،ادیبوں ، دانشوروں ، وکلاء ، صحافیوں اور غیر صحافیوں سے جو بھی علم حاصل کر سکا ، وہ میں نے کیا۔ دونوں بار مجھے شیشے کے ایک باکس میں محفوظ چیئرمین مائوزے تنگ کے جسدِ خاکی کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنے دورۂ چین کے بارے ایک نظم لکھی :

یہ قربتوں کی داستاں، یہ لذت ہمسائیگی

ہیں ، رشتے اعتماد کے ، ہے احترام باہمی

دونوں کا مقصد ایک ہے ، قائم ہو امن و آشتی

ہمالہ سے عظیم تر ہے ، پاک چین دوستی

خلوص و بے ریائی کے ، حسین گل کھلے ہوئے

سدا سے ہیں ، عوام کے دلوں سے دل ملے ہوئے

محبتوں کی دھن پہ رقص کر رہی ہے زندگی

ہمالہ سے عظیم تر ہے پاک چین دوستی

خدا کی بارگاہ میں ، دانائی ہی قبول ہے

’ تم پائو علم چین سے‘ فرمودۂ رسولؐ ہے

اس دور میں بھی چین تھا منبع علم و آگہی

ہمالہ سے عظیم تر ہے پاک چین دوستی

کشمیر ہویا ہو عراق یا سر زمین فلسطیں

چمکے گی شمع حریت ، ہوگا اجالا بالیقیں

دیوی امن کی ناچے گی، ہو گی فضا میں نغمگی

ہمالہ سے عظیم تر ہے پاک چین دوستی

کس درجہ تیزی آئی ہے ، رفتارِ ماہ وصال میں

خود پھنس گیا ہے سامراج، اپنے بچھائے جال میں

عفریت ظلم و جور کو، کرنا پڑے گی خود کشی

ہمالہ سے عظیم تر ہے پاک چین دوستی

…O…

اسلام آباد میں تحریک پاکستان کے (گولڈ میڈلسٹ) کارکن چاچا غلام نبی بختاوری کے فرزند چیئرمین پاکستان کلچرل فورم اسلام آباد برادرِ عزیز ظفر بختاوری نے میری اس نظم کو دنیا بھر کے سفارتخانوں میں پھیلا دیا۔ ظفر بختاوری خود 7/8 بار عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کر چکے ہیں ۔میرے دو مرحومین دوست ، تحریک پاکستان کے (گولڈ میڈلسٹ) کارکنان لاہور کے مرزا شجاع الدین بیگ امرتسری (موجودہ چیئرمین پیمرا پروفیسر مرزا محمد سلیم بیگ کے والد صاحب) اور پاکپتن شریف کے چودھری محمد اکرم طور ( اردو ، پنجابی کے نامور شاعر اور روزنامہ ’ نوائے وقت ‘ کے سینئر ادارتی رکن سعید آسی کے والد صاحب ) نے تو میری اس نظم کو بیرون ملک بہت سے فرزندان و دخترانِ پاکستان تک پہنچا دیا تھا۔

عزت مآب شی جن پنگ

اپریل 2015ء میں عوامی جمہوریہ کے موجودہ صدر عزت مآب شی جن پنگ (Xi Jin Ping ) اور ان کی اہلیہ خاتونِ اول پنگ لیو آن (Peng Liyu An ) دورہ پاکستان پر تشریف لائے تو 23 اپریل 2015ء کو ’نوائے وقت ‘ میں میرے دوست ’شاعرِ سیاست‘ نے انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا :

تسیں تے ہو، ساڈے دل دے King جی

شالا مڑ مڑ، پیار Bring جی

پیار توں وڈی نہیں کوئی Thing جی

جگ جگ جیو تسیں شی جن پنگ جی

Love Export Policy

8 دسمبر 1991ء سے پہلے دوسری سپر پاور سوویت یونین اپنے دوست ملکوں کو اپنا ’ انقلاب‘ برآمد کیا کرتی تھی لیکن عوامی جمہوریہ چین کا کمال یہ ہے کیا کہ اس نے دوست ملکوں سے Love Export Policy اختیار کر رکھی ہے ۔ممکن ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت سے بھی Love Export Policy اختیار کی جائے گی؟ لیکن کیا طالبان کی حکومت کے لیے انگریزی کی یہ Phrase صادق آئے گی یا نہیں کہ

Live in my heart and pay no rent.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(ختم شد )