ساتویں صدی مدینہ اکنامکس

پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ کا افتتاح کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان کے عوام کیلئے نہ ہی مغربی سرمایہ درانہ نظام اور نہ ہی کیمونزم پر مبنی معاشی نظام سود مند رہے گا۔ یہ دونوں نظام عوام کے معیار زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے سنہری اصولوں اور بنیادی تعلیمات کی روشنی میں ایک نیا معاشی نظام تشکیل دیں اور اسے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ افسوس کی بات ہے کہ بانی پاکستان اس خواہش پر عمل نہ کیا گیا اور اسلامی معاشی نظام کے سلسلے میں کوئی سنجیدہ تحقیق سامنے نہ آ سکی۔ اسلام کے معاشی نظام نے ساتویں صدی سے گیارہویں صدی تک کامیابی حاصل کی تھی اور اس وقت کی روم اور ایران کی تہذیبوں کو شکست دے کر عرب دنیا کی نمبر ون تہذیب بن گئے تھے۔ جس میں اسلام کے معاشی نظام کا کلیدی رول تھا۔ محمد منیر احمد تیس سال تک سٹیٹ بینک آف پاکستان کے شعبہ تحقیق کے ساتھ منسلک رہے۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی اور بڑے عزم کے ساتھ مدینہ اکنامکس کا تحقیقی مطالعہ کیا۔ اسلامی معیشت کا دنیا کے دیگر معاشی نظاموں سے تقابلی مطالعہ بھی کیا، طویل عرصہ کے تحقیقی کام کے بعد ان کی ایک گرانقدر کتاب مارکیٹ میں آئی ہے جس کا نام ہے۔

"7th century: Madina Economics.The First Economic System of the Mankind"

اس شاہکار اور منفرد کتاب کو ایوان علم و فن نے عالمی معیار کے مطابق شائع کیا ہے جو مدینہ اکنامکس کے بارے میں اپنی نوعیت کی منفرد معیاری کتاب ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان جو ریاست مدینہ کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ اس کتاب سے استفادہ کر کے ریاست مدینہ معاشی ماڈل پر عمل درآمد کر کے پاکستان کو معاشی طور پر بحران سے نکال سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست کی بنیاد رکھی تو اس وقت یہودی معیشت پر چھائے ہوئے تھے۔ مدینہ کے تمام بازار اور مارکیٹیں یہودیوں کے زیر اثر تھیں۔ یہودی سود پر مبنی استحصالی سرمایہ دارانہ نظام چلا رہے تھے جس میں ایک عام آدمی کی فلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مدینہ مارکیٹ ایک خیمے میں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت کی کہ وہ اس مارکیٹ میں اپنی اشیاء رکھ کر فروخت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منڈی کو قرآن کے اصولوں کیساتھ جوڑا سمگلنگ ذخیراندوزی نا جائز منافع خوری ملاوٹ جعلسازی اور دھوکہ دہی کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مڈل مینوں ایجنٹوں کی حوصلہ شکنی کی جو اپنے مفاد کی خاطر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن سکتے تھے۔ مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پر کسی قسم کا ٹیکس عائد نہ کیا۔ ایک موقع پر جب اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ وسلم سے التجا کی اشیاء کی قیمتوں کو فکس کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ یہ منڈی کا کام ہے نامور ماہر معیشت بینڈکٹ کوہلر نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فری مارکیٹ اکانومی کا بانی قرار دیا ہے۔ محمد منیر احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق چونکہ انسان لالچی جھگڑالو اور جلد باز ہے لہٰذا ایسے لوگوں کی معاشی سرگرمیوں کو کنٹرول اور مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سماجی اخلاقی توازن بگڑنے نہ پائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا جھکاؤ خریدار کی جانب ہے اور خریدار کے استحصال کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام دولت کے ارتکاز کا بھی مخالف ہے قرآن دولت جمع کرنے کو فساد قرار دیتا ہے اور انسانوں پر پابندی عائد کرتا ہے کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ معاشی نظام عام آدمی کے بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دے۔ معاشیات کے بانی فلاسفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہیں جب کوئی بھی نظام اخلاقی جواز کھو دے تو سماج میں بحران پیدا ہوتے ہیں۔

مصنف نے اپنی کتاب میں مدینہ اکنامکس کے پانچ اصول بیان کیے ہیں، نمبرایک منڈی نمبر دو زکواۃ ٹیکس نمبر3 سود کا خاتمہ نمبر 4 حلال آمدنی رزق حلال نمبر5 عوامی فلاحی معیشت۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام زکوۃ ٹیکس کے اصول پر تشکیل دیا جانا چاہئے یہ تمام ٹیکس ختم کر کے صرف زکواۃ کا نظام چلایا جائے تو زکواۃ سے ٹیکس سے زیادہ ریونیو جمع ہو سکتا ہے۔ جس سے ریاست کو کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور عوام اندرونی بیرونی قرضوں کی لعنت سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کیساتھ ملکر مثالی تجارتی ماڈل پیش کیا تھا جو کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا ہم اس مثالی ماڈل سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدینہ اکنامکس ماڈل آج بھی ہمارے لئے مشعل راہ بن سکتا ہے اور ہمیں سرمایہ درانہ نظام کی تمام برائیوں سے نجات فراہم کرسکتا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب میں پاکستان کے دانشوروں تجزیہ نگاروں ماہرین معیشت اور تعلیم یافتہ افراد کے نام ایک پیغام شامل کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں۔

"Economic systems are proud heritage of mankind which aims at bringing prosperity and happiness to its users the 7th century Madina economics is the first attempt in this regard in the field of Economics this book written in the modern language of Economics banking might contribute significantly in the efforts currently being made on both sides of the Atlantic for performing ailing capitalism"

مصنف کے اس پیغام کا مفہوم یہ ہے کہ مختلف معاشی نظام انسانوں کا قابل فخر ورثہ ہیں جن کا مقصد عوامی ترقی اور خوشحالی ہے۔ ساتویں صدی مدینہ اکنامکس اس سلسلے میں ایک نئی کوشش ہے جو دنیا کے مختلف تجربات میں ایک اضافہ ہے جس کی روشنی میں ہم سرمایہ دارانہ معاشی نظام کا جائزہ لے سکتے ہیں جو بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب میں ان بینکوں کی تفصیل بھی بیان کی ہے جو سود کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ مصنف نے لکھا ہے کہ پاکستان میں دیانت دار تاجر موجود ہیں، حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے تاجروں کی سرپرستی کریں۔اس کتاب میں موجودہ دور کے تمام معاشی نظاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور مدینہ اکنامکس کے ماڈل کی روشنی میں قابل عمل تجاویز پیش کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر اسلام کا کامیاب معاشی ماڈل وجود میں لایا جا سکتا ہے۔