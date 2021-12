 بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ  ہیک 

شیئر کریں:

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ کو دوبارہ ہیک کرلیا گیا جس پر بھارتی حکومت کو ٹوئٹر انتظامیہ سے اکاؤنٹ کی بحالی کی درخواست کرنی پڑی۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ٹوئٹر اکاؤنٹ رات گئے ہیک کیا گیا تاہم ہیک ہونے کے کچھ ہی دیر بعد اکاؤنٹ کو بحال بھی کردیا گیا۔ نریندر مودی کے آفس سے ہیکنگ کے متعلق ٹوئٹر پیغام بھی ارسال کیا گیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں بھارتی وزیر اعظم کے آفس نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے ٹوئٹر اکاؤنٹ کو بہت کم وقت کیلئے ہیک کیا گیا تھا۔

وزیرا عظم آفس کے پیغام میں کہا گیا کہ ٹوئٹر انتظامیہ تک پہنچایا گیا ۔جس نے فوری طور پر اکاؤنٹ محفوظ کر لیا۔ اس دوران اگر کوئی پیغامات ارسال کیے گئے ہوں تو انہیں نظر انداز کریں۔

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Twitter handle of PM <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.<br><br>In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.</p>— PMO India (@PMOIndia) <a href="https://twitter.com/PMOIndia/status/1469786236990607361?ref_src=twsrc%5Etfw">December 11, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیک کیے جانے کے بعد سے نریندر مودی کی طرف سے کوئی ٹوئٹر پیغام ارسال کیے جانے کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ نہ ہی ہیکرز کے حملے سے کوئی اور بھارتی اکاؤنٹ متاثر ہوا۔

قبل ازیں گزشتہ برس ستمبر میں نریندر مودی کے آفیشل اکاؤنٹ کو ہیک کیا گیا۔ ہیکرز نے ٹوئٹر پیغامات میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے مالی فنڈز دینے کی درخواست بھی کی۔