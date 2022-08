وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کو اہمیت کا حامل قرار دے دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وزیرعظم نے پاکستان اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے ے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

Signing of Trade in Goods Agreement between Pakistan & Turkey today will open up vistas of opportunities. This Agreement will be pivotal in achieving the initial trade target of $5 billion. There is an unlimited potential for bilateral trade. Let the world know we mean business.