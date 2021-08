پاکستان کا بلیسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نےبیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بلیسٹک میزائل غزنوی زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.

ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ تجربے کامقصداسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی آپریشنل تیاریوں کو یقینی بناناتھا۔انہوں نے کہا ہے کہ ہتھیاروں کےنظام کےتکنیکی پیرامیٹرزکی ازسرنوتصدیق بھی ایک مقصد تھا۔

Pakistan today conducted a training launch of surface to surface ballistic #missile #Ghaznavi. The successful training launch was aimed at ensuring operational readiness of Army Strategic Forces Command, besides re-validating technical parameters of the weapon system. pic.twitter.com/6wMxvotmWt