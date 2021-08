وفاقی وزیر منصوبہ بندی ،نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ سد عمر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 4 کروڑ ویکسین خوراکیں لگ چکی ہیں۔ انہوںنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آخری ایک کروڑ ویکسین خوراکیں صرف 9 دنوں میں لگائی گئیں۔ پاکستانی عوام ایسے ہی ویکسی نیشن کا عمل جاری رکھیں، آئیے ویکسین لگائیں اور پاکستان کو کورونا سے محفوظ بنائیں.

4 crore vaccination doses administered. The last crore took only 9 working days to administer. Keep it Pakistan. Let's vaccinate and make Pakistan safe from this disease