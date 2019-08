وزیراعظم عمران خان نے کراچی کی صورت حال کا نوٹس لے لیا

وزیراعظم عمران خان نے کراچی کی صورت حال کا نوٹس لیتے ہوئے کراچی سے منتخب تمام ارکان اسمبلی کو عید پر اپنے حلقوں میں رہنے کی ہدایت کردی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کراچی کی صورت حال کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ کراچی سے منتخب ارکان اسمبلی عوام کو ہرممکن مدد فراہم کریں۔

وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے لیے خصوصی پیکج جلد لانے کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ شہرقائد میں سہولتوں کی فراہمی پر جامع پیکج کا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں۔

I have directed all MNAs/MPAs of Karachi to be in their constituencies throughout Eid & Independence Day holidays & provide all assistance to the ppl. The Federal Govt is drafting a comprehensive package to end the decades of neglect & suffering of the ppl of this gt metropolis.