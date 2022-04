  پاکستان میں میزائل فائر کرنا بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو ظاہر کرتے ہیں:صدرِ مملکت

صدرِ مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے قازقستان کے فرسٹ نائب وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل خسینوف مارات رخیمووچ کی ملاقات ہوئی ہے۔ملاقات کے دوران پاکستان اور قازقستان کا تجارت، معیشت اور دفاع کےشعبوں میں دوطرفہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔

The First Deputy Defence Minister/Chief of General Staff of Armed Forces of Kazakhstan, Lt Gen Khussainov Marat Rakhimovich, along with the members of his delegation, called on President Dr. Arif Alvi, at Aiwan-e-Sadr. pic.twitter.com/lsUDjjFU6a