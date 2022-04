شیئر کریں:

ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں شہباز شریف نے Beggars can't be choosersکیا کہہ دیا تب سے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ تو جیسے ایک اور ’’ورلڈ کپ‘‘ آگیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو عظیم کہتے ہیں اور یہ دیکھو، شہباز شریف نے ساری قوم کو ’’بھکاری‘‘ ہی کہہ دیا یے۔ لہذا یہ تو عوام دشمن ہے۔ غدار ہے۔ بھکاریوں کی کوئی پسند یا مرضی ہوتی ہے یا نہیں، ہم بھکاری ہیں یا نہیں؟ اس کا جائزہ لینے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سچا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ آج خوشحال ہے مگر پانچ سات سال پہلے وہ معاشی بدحالی کا شکار تھا۔ وہ مقروض بھی تھا۔ کاروبار تباہ ہو گیا۔ جو تھا سب ختم ہو چکا تھا اس کے حالات کچھ ایسے تھے کہ نوبت فاقہ کشی پر پہنچ چکی تھی۔ وہ چونکہ ایک سفید پوش عزت دار شخص تھا ان دنوں وہ شائد زکواۃکا بھی مستحق تھا مگر اس نے سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ بھوک کاٹتا رہا۔ لیکن وہ ڈٹا رہا۔ میرے دوست کہنا تھا کہ اپنے ان برے حالات کا تذکرہ اس نے کبھی اپنے دوستوں کے سامنے بھی نہیں کیا۔ آخر تک دوستوں کی نظر میں وہ خوشحال ہی تھا۔ اس کے دوست اس کے سامنے ہزاروں روپیہ خیرات کرتے تھے تو وہ دل میں سوچتا تھا کہ سب سے زیادہ مستحق تو ان کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیِں۔ جبکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اپنے دوستوں کو آدھی زبان سے بھی کہے گا تو وہ اس کو پیسے دے دیں گے۔ لیکن اس نے کبھی کہا ہی نہیں بس وقت کی اس ستم ظریفی پر وہ دل ہی دل میں مسکرا دیتا تھا۔ جن دنوں سو روپیہ بھی اس کے لئے دس ہزار روپے کے برابر تھا تو تبھی ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے کسی قریبی ساتھی کی گاڑی پر اس کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا جب اس کے ساتھی نے دوران سفر اپنی جیب سے پانچ ہزار کا نوٹ پکڑایا اور سامنے بیٹھے بھکاری کو دینے کا کہا۔ میرے دوست کے لئے پانچ ہزار کا یہ نوٹ بڑی خطیر رقم تھی اس کے دل میں آیا کہ و ہ جو سو سو روہے کا محتاج ہے اگر یہ نوٹ اسے مل جائے تو اس کے کتنے ہی مسائل حل ہو جائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ایک موقع پر میں نے اپنے دوست کو ٹوکا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا اس نے یہ پیسے مانگ لئے تھے؟ میرے سوال کے جواب میِں میرے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ "نہیں"... مجھے میرے چہرے پر سوالیہ تاثرات دیکھ کر اس نے کہا کیونکہ Beggars can't be choosers اس کا کہنا تھا کہ برے وقت کا کیا ہے انسان کوشش کرے، نیک نیت ہو تو گزر ہی جاتا ہے اور اچھے انسان کا انجام کِبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ اس کا رب اسے سنبھال لے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنے دوستوں واقف کاروں کے آگے ہاتھ پھیلانے دیا ہوتا تو پھر قیامت تک یہ ہاتھ پھیلا ہی رہتا۔ حلقہ احباب میں شامل لوگ اسکی مدد تو کر دیتے لیکن پھر وہ احباب نہ رہتے۔ وہ اسکی عزت نہ کرتے۔ جو احباب اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پر اس کو ملنے آتے تھے انکی نظر میں وہ ’’غیر اہم‘‘ ہو جاتا۔ صرف اس لئے کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا ہوتا، گھنٹوں اسکی باتیں پوری توجہ سے سننے والے دوست اس کی رائے کو اہمیت دینا ہی چھوڑ دیتے بلکہ ہوسکتا اس کو یہ کہہ کر رد ہی کر دیتے کہ ’’تیری اپنی زندگی تو دربدر ہے، بڑا آیا دوسروں کے معاملات میں رائے دینے والا، اتنا سمجھ دار ہوتا تو خود کیلئے کچھ نہ کر لیتا، وغیرہ وغیرہ‘‘۔ اس نے کہا کہ بس اسی خوف نے مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ ہھیلانے دیا۔ اور آج بھی اسکے دوستوں کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ کبھی اس پر ایسا برا وقت بھی آیا تھا۔ دوستوں کیلئے وہ آج بھی قابل احترام اور اہم ہے۔ میرے دوست کی کہانی آپ نے سنی۔ اب آتے ہیں ملکی حالات کی طرف، پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے، ہم باہر سے قرضے لے رہے ہیں۔ ایک دو حکومتوں نے ’’کشکول‘‘ توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کشکول تو نہ ٹوٹا وہ حکومتیِں ہی توڑ دی گئیں۔ پاکستان نے عمران خان کی حکومت میں پچھلے ساڑھے تین سال میں جتنے قرضے لئے ہیں اس کی نظیر نہیںِ ملتی۔ شہباز شریف کا یہ کہنا کہ Beggars can't be choosers بالکل بھی غلط نہیں۔ جب تک پاکستان اپنے خود کے بھروسے ترقی نہیں کرتا ، کشکول نہیں توڑتا، دنیا کو خودار اور غیرت مند بن کر نہیں دکھاتا تب تک دنیا ہماری عزت نہیں کریگی۔ نہ ہی ہماری اہمیت کو تسلیم کریگی اور نہ ہی ہماری رائے کو اہمیت دیگی اس لئے دنیا سے لڑنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنے حالات سے لڑیں۔ اب پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کی اہلیت اور قابلیت کی ایک دنیا معترف ہے۔ انہیں چاہئے کہ ایسی پالیسیز تشکیل دیں جس سے یہ وطن اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ ہم پر وہ وقت آئے جب ہم یہ کشکول توڑ دیں۔ جب تک ہم دنیا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے رکھیں گے، کبھی آٹا، کبھی چاول، کبھی دوائی، کبھی ڈالرز اور کئی بار صرف شو منی یعنی بنکوں میں رکھنے کیلئے رقم مانگتے رہیں گے تب تک دنیا ہمیں ذلیل کرتی ہی رہے گی۔