عمران خان کا دورِ حکومت: ایک تجزیہ

شیئر کریں:

عمران خان کا دورِ حکومت بالآخر اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے۔ ہندوستان کے ایک حکمران کے متعلق کہا گیا تھا ’’وہ آندھی کی طرح آیا بگولے کی طرح چلا گیا‘‘ خان صاحب کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایک ’’پلے بوائے‘‘ کھلاڑی کا بائیس کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم بن جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ہزار راہ مغیلاں تھے کارواں کیلئے ۔ کئی فریب کے عشرے تھے امتحاں کیلئے قدم قدم پر بڑی سختیاں تھیں جاں کیلئے ‘‘۔آج سے بیس سال قبل جب خان نے کوچہ سیاست میں قدم رکھا تو بڑا تمسخر اڑایا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کیسیس کلے (محمد علی) کی پہلی لڑائی پر بھد اُڑائی گئی تھی۔ اخباروں، تبصرہ نگاروں اور کھیل کے گرگانِ باراں دیدہ نے لکھا۔ A Clown Prince Enters into the Tigers Cage (ایک مسخرہ شہزادہ شیر کے پنجرے میں داخل ہو گیا ہے) مبصرین دریائے حیرت میں ڈوب گئے جب شہزادے نے شیر کو چاروں شانے چت کر دیا۔ چوتھے رائونڈ میں سونی لٹسن محمد علی کے تابڑ توڑ حملوں کی تاب نہ لا کر پھرکی کی طرح پھرا اور ڈھیر ہو گیا۔ خان کی کامیابی فوری نہیں تھی۔ اسے ایک طویل عرصے تک مسلسل جدوجہد کرنا پڑی۔ اس طویل عرصے میں کوئی ایسا الزام نہ تھا جس کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑا۔ کوئی ایسی دشنام نہ تھی جو اس کے کانوں نے نہ سنی مگر دُھن کا پکا شخص گرتا پڑتا آگے ہی بڑھتا گیا۔ باایں ہمہ اس کو اقتدار میں آنے میں ابھی کئی برس اور لگتے اگر حالات یکدم پلٹا نہ کھاتے۔ میاں نواز شریف نے دوسری بار وہ غلطی کی جو پہلی بار خان سے سرزد ہوئی ہے۔ ہمہ مقتدر طاقتوں سے سینگ پھنسانا ۔ جنرل پرویز مشرف میاں نواز شریف کا Hand Picked تھا۔ اسے چیف بنا کر یہ سمجھے کہ وہ ان کے ’’احسان‘‘ کے بوجھ تلے دبا رہے گا اور اس سمت ہی دیکھے گا جس طرف انکی انگلی اُٹھے گی۔ یہ ان کی بھول تھی۔ طاقت کی اپنی منطق ہوتی ہے۔ یہ اپنی راہیں خود متعین کرتی ہے۔ اسکو بھونڈے طریقے سے ہٹانے کی غلطی کی انکو بہت بڑی سزا بھگتنا پڑی اقتدار سے محرومی، دس سال کی جلاوطنی، میں 2000ء میں جب حج کرنے گیا تو جدہ میں ’’سرور پیلس‘‘ میں ان سے آٹھ گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی۔ چھوٹے میاں صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں جو باتیں ہوئیں میں نے ان کو من و عن اپنی زیر طبع سوانعمری ’’شاہ داستان‘‘ میں قلمبند کردیا ہے۔ اس محدود کالم میں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میاں صاحب جلاوطنی کے بعد واپس آئے اور تیسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ It was a Freak of History چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تاریخ سے سبق سیکھتے لیکن بوجوہ ا یسا نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے Those who ignore History are Condemend by it.

تیسری بار معزول ہوئے۔ خان کی غلطی کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ ہندو پاک کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں انوکھا اور پہلا واقعہ ہو گا۔ فرانسیسی مصنف مانٹیسک نے اپنی کتاب میں لکھا :

Power corrupts and absolute Power corrupts absolutely.

علامہ اقبال نے بھی مکالمہ جبرائیل و ابلیس میں کچھ اسی قسم کی حقیقت کو آشکار کیا ہے…کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو! گو یہ بات خان صاحب تک محدود نہیں ہے۔ جو بھی وطنِ عزیز میں اقتدار میں آیا، اس نے یہ سمجھا کہ اب اس نے جانا نہیں ہے۔ اپنے مخالفین کیخلاف ان گنت مقدمات کھڑے کئے۔ ان کو دبانے کی مقدور بھر کوشش کی۔ کردار کشی کی گئی۔ اپنے اردگرد اقتدار کو بچانے کیلئے حفاظتی دیواریں کھڑی کی گئیں لیکن جو رویہ عمران خان نے اپنایا وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ چین گئے تو فرمایا چینی نظام بہت اچھا ہے، تین چار سو کرپٹ لوگوں کو مروا دیا جائے تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ سویڈن گئے تو مغربی جمہوریت کے راگ الاپنے لگے۔ سعودی عرب میں ان کو مدینے کی ریاست یاد آنے لگی۔ فرمایا۔ حضرت عمر نے سپہ سالار خالد بن ولید کو برخاست کر دیا تھا۔ ان کا اشارہ ہر کسی نے سمجھ لیا لیکن کسی نے انکو یہ بات سمجھانے کی کوشش نہ کی۔ حضرت عمرؓ نے تو اپنی ساری جائیداد بیت المال کو دے دی تھی۔ کیا آپ بھی بنی گالہ اور زمان پارک کی پراپرٹی ملک و قوم کے نام کر دیں گے؟ وہ تو ایک اونٹ لیکر غلام کے ساتھ یروشلم پہنچے تھے۔ کیا آپ بُلٹ پروف گاڑیوں سے دست بردار ہو کر ہندوستانی وزیر اعظم کی طرح سوزوکی گاڑی میں بیٹھنا پسند فرمائیں گے۔ پہلے بڑے میاں صاحب نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی۔ خان صاحب کی خواہش بھی کچھ اسی قسم کی تھی۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کی نظر اختیارات پر رہتی ہے۔ فرائض کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

تجزیہ کرتے ہوئے ایک بات بتانا ضروری ہے۔ جب تک کوئی شخص اقتدار میں رہتا ہے، اکثر تجزیہ نگار داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے رہتے ہیں، اس کے جاتے ہی ، ہر قول اور فعل میں کیڑے مکوڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمایاں مقصدیت کے ساتھ لکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خان صاحب کے دور حکومت اور طرزِ حکمرانی پر جو لکھنے جا رہا ہوں وہ سب کچھ اپنے سابقہ کالموں میں لکھ چکا ہوں۔ مثلاً Penny wise pound foolish میں لکھا کہ حکومت کی ترجیہات درست نہیں ہیں۔ چند ٹکے بچانے کیلئے کروڑوں کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ ’’راوی اور منصوبے‘‘ کے متعلق لکھا ’’یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آنے والی حکومت اس کو ختم کر دے گی۔ لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی پر کاشت رک جائے گی۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ ہو گا۔ اس سلسلے میں محمد تغلق کی مثال دی گئی تھی جس ملک کے ہنستے بستے شہر گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بنتے جا رہے ہوں، وہاں نئی بستیاں آباد کرنے کا خیال ہی سوہانِ روح ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم ہائوس کو یونیورسٹی بنانے کی مخالفت کی۔ اس سے پہلے میاں شہباز شریف ، پرویز الٰہی کے بنائے ہوئے سی ۔ ایم ۔ سیکرٹریٹ کو یونیورسٹی بنانے میں ناکام ہو چکے تھے۔