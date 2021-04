تحریک انصاف کی حکومت کا ایک اور تاریخی اقدام، وزیراعظم

وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان سنگل ونڈو ایکٹ 2021 پی ٹی آئی حکومت کا تاریخی اقدام ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سنگل ونڈو ایکٹ سے برآمدات اوردرمدات میں آسانی ہوگی،پاکستان سنگل ونڈوسےسالانہ 50کروڑبچت،کارگوکلیئرنس میں وقت کی بچت ہوگی.وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ خودمختار اتھارٹی پاکستان سنگل ونڈو کے انتظامات دیکھے گی۔

customs, banks, port authorities, shipping companies & brokers etc. An indep authority will manage the PSW which will be pivotal in unlocking Pakistan’s potential to become a hub for international transit & trade.