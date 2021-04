اوورسیز پاکستانیوں کی ملک سے محبت بے مثال ہے, وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ملک سے محبت بے مثال ہے، مسلسل دسویں ماہ بھی ترسیلات زر 2 ارب ڈالر سے زائد رہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے باوجود ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائی گئیں، مارچ میں ترسیلات زر 43 فیصد اضافے سے 2 ارب 70 کروڑ ڈالر رہیں، ترسیلات زر میں 26 فیصد اضافے پر اوورسیز پاکستانیوں کے شکر گزار ہیں۔

The love & commitment of Overseas Pakistanis to Pakistan is unparalleled. You sent over $2bn for 10 straight mths despite Covid, breaking all records. Your remittances rose to $2.7bn in Mar, 43% higher than last yr. So far this fiscal yr, your remittances rose 26%. We thank you