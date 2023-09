قائد اعظم نامور وکیل

شیئر کریں:

قائد اعظم کے والد گرامی بزنس مین تھے- انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کو بزنس ایڈمنسٹریش کی ڈگری لینے کے لیے لندن روانہ کیا- لندن پہنچ کر قائد اعظم کا ارادہ بدل گیا- انہوں نے خود بتایا کہ جب انہوں نے لنکنز ان کے مین گیٹ پر انسانوں کو قانون دینے والی نامور شخصیات کی لسٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سب سے اوپر لکھا دیکھا تو انہوں نے لا کی ڈگری لینے کا فیصلہ کرلیا جو انہوں نے 19 سال کی عمر میں 1895 میں حاصل کر لی- لنکنز ان یونیورسٹی کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے جہاں طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی جاتی ہے - اس یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ایک پروفیسر نے قائد اعظم کی پیپر شیٹ پر "Idiot" یعنی احمق لکھ دیا - پروفیسر نوجوان قائد اعظم کا ردعمل دیکھنا چاہتا تھا - قائد اعظم بڑے مضطرب ہوئے ان کے پروفیسر نے انکے بارے میں ایسا لفظ لکھ دیا جس سے انکی عزت نفس پر حرف آتا تھا-قائد اعظم اپنے پروفیسر کے پاس گئے اور بڑے احترام کے ساتھ کہا سر آپ نے میرے پیپر شیٹ پر اپنا نام تو لکھ دیا ہے مگر میرا گریڈ نہیں لکھا-قائد اعظم نے زندگی بھر اپنی عزت نفس کا دفاع کیا- قائد اعظم نے 20 سال کی عمر میں ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا- انکے والد دیوالیہ ہو چکے تھے- وکالت کے پہلے 3 سال بڑے مشکل گزرے- انکے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ پیدل اپنے لا آفس جاتے تھے-سر چارلس اولیوینٹ نے قائد اعظم کو 1500 روپے ماہانہ کی پیشکش کی جو انہوں یہ کہ کر مسترد کر دی کہ وہ 1500 روپے روزانہ کمائیں گے-ممبئی کے قائمقام ایڈووکیٹ جنرل جان مولسورتھ نے نوجوان جناح کو اپنے چیمبر میں کام کرنے کی پیشکش کر دی - سروجنی نائیڈو کے مطابق یہ اپنی نوعیت کی پہلی مہربان پیشکش تھی جو کسی ہندوستانی کو کی گئی-جسے جناح نے تاریک مایوسیوں کے ابتدائی دور میں امید کی روشن کرن قرار دیا- ایک نامور بیرسٹر جواچم ایلوے نے جناح کی وکیلانہ صلاحیتوں کے بارے میں تحریر کیا- " جب وہ عدالت میں دھیرے دھیرے اٹھتے جج کی طرف بتدریج آہستہ آہستہ دیکھتے اپنی ایک چشمے والی عینک آنکھ پر لگاتے- وہ ایک منجھے ہوئے اداکار کی طرح وقت کا بھرپور استعمال کرتے جس سے وہ پورے منظر پر چھا جاتے- عدالت کا کمرہ ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار دکھائی دیتا- وہ اپنا سر سیدھا رکھتے اور بدترین حالات میں ذرہ بھر متاثر نہ ہوتے- وہ ہمارے سب سے جری اور بہادر قانون دان تھے-" ( قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل: علم و عرفاں پبلشرز اردو بازار لاہور)

ایم سی چھاگلہ جناح کے سینئر تھے جن سے نوجوان وکیل جناح نے وکالت کے گر سیکھے-چھاگلہ ممبئی ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان چیف جسٹس بنے- وہ جناح کی وکالت کے بارے میں لکھتے ہیں

His presentation of a case was a piece of Art.

وہ جس انداز سے اپنا کیس پیش کرتے وہ ایک فن پارے سے کم نہ تھا- ایک مقدمہ کے دوران ایک جج نے کہا مسٹر جناح یاد رکھیں آپ تھرڈ کلاس جج سے مخاطب نہیں ہو رہے- جناح نے جواب دیا مائی لارڈ مجھے اس انتباہ کی اجازت دیجئے کہ آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں- ایک معروف تاجر حاجی عبد الکریم قائد اعظم کو ایک مقدمہ کی فیس پانچ ہزار روپے دینے کے لیے تیار تھے- جناح نے کہا وہ پانچ سو روپے روزانہ فیس لیں گے مقدمہ تین دن میں ختم ہوگیا جناح نے خوشدلی سے 1500 روپے لے لیے- جناح کے ایک مو¿کل کو جج نے قتل کے مقدمے میں سزائے موت سنا دی اور اپنے حکم میں لکھا - Him Hang یعنی اس کو لٹکا دو- جناح انتہائی ذہین وکیل تھے ان کے ہاتھ میں قانونی نکتہ آگیا - جس دن موکل کو پھانسی دی جانی تھی جناح پھانسی گھاٹ پہنچ گئے- جب پھانسی دینے والے نے ان کے موکل کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر لٹکا دیا تو جناح نے شور ڈال دیا اور کہا بس تم نے جج کے حکم کے مطابق ملزم کو لٹکا دیا ہے اس سے آگے بڑھے تو تم پر قتل کا مقدمہ کروں گا- ملزم موت سے بچ گیا- جب مقدمہ جج کی عدالت میں دوبارہ پیش ہوا تو جج نے تسلیم کیا کہ جناح کا قانونی نکتہ درست ہے میرے حکم میں سقم تھا- اس کے بعد ججوں نے اپنے فیصلوں میں لکھنا شروع کیا- Hang him till death اس کو اس وقت تک لٹکائے رکھو جب تک موت واقع نہ ہو جائے - ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک ہندو سے مسجد کی تعمیر کے لیے زمین خریدی جس کی اونچائی 20 فٹ تھی- جب مسلمان مسجد کی چھت ڈالنے لگے تو مالک ہندو نے اعلان کر دیا کہ وہ مسجد کے اوپر مندر تعمیر کریگا- اس نے موقع پر اینٹیں سیمنٹ اور ریت بھی جمع کر لیں- مسلمان سخت پریشان ہوگئے وہ مسجد کے اوپر مندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے- کسی نے ان کو مشورہ دیا آپ مسلمان وکیل مسٹر محمد علی جناح کے پاس جائیں وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں- جناح نے زمین کی رجسٹری کے کاغذات کا مطالعہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ مسجد کا چھت 20 فٹ کی بجائے 18 فٹ پر ڈال لیں- جناح کی قانونی دانش کی وجہ سے مسجد کے اوپر مندر کی تعمیر نہ ہو سکی - قائد اعظم دیانت دار وکیل تھے- وہ اپنے موکل سے سچ بولتے تھے وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے مقدمہ پر پوری محنت کرتے اور موکلوں کا استحصال نہ کرتے اور نہ ہی انہیں بلیک میل کرتے- قائد اعظم نے بر صغیر کے دس کروڑ مسلمانوں کا مقدمہ جیت کر اور انکے لیے الگ وطن پاکستان حاصل کرکے دنیا کو حیران کر دیا- ان کی آخری خواہش تھی کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ ان سے کہے" ویل ڈن محمد علی"- یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی-

