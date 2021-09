قائداعظم کی 73ویں برسی، پاک فضائیہ کا بابائے قوم کو خراجِ عقیدت پیش

سربراہ پاک فضائیہ ظہیرالدین بابرسدھو نے بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح کی 73ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد کا نظریہ اور رہنمااصول ایک عظیم قوم بننے کے سفرمیں مشعل راہ ہیں،تفصیلات کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ظہیرالدین بابرسدھو نے قائداعظم محمد علی جناح کی برسی پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاک فضائیہ بابائے قوم کوخراج عقیدت پیش کرتی ہے، قائداعظم نے مظلوم لوگوں میں امید کی کرن روشن کی۔ انہوں نے کہا کہ بابائے قوم نے مظلوم عوام کومتحدکرکے آزادوطن کےلیے جدوجہد کی، قائداعظم نے پاک فضائیہ کوسیکنڈٹونن بننے کاپائیدارویژن دیا، قائدکانظریہ،رہنمااصول ایک عظیم قوم بننے کے سفرمیں مشعل راہ ہیں۔

"PAF pays homage to the Father of the Nation who rekindled a hope amongst the oppressed people of the Sub-continent pic.twitter.com/ZOeu6toCOk

Message by Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force on death anniversary of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.

He also gave PAF the enduring vision to be SECOND TO NONE.

His ideology, vision and principles of Unity, Faith and Discipline are guidlines for us to become a great nation" the CAS said.