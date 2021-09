مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ کوئی دن والدہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا۔مریم نواز نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکائونٹ پر اپنی مرحومہ والدہ بیگم کلثوم کی کچھ یادگار تصویریں شیئر کی ہیں۔ٹوئٹر پر شیئر کی گئی پہلی تصویر میں بیگم کلثوم کو میاں نواز شریف کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے جبکہ دوسری تصویر میں وہ اکیلی ہیں۔مریم نواز نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو۔انہوں نے جذباتی ہوتے ہوئے لکھا کہ آپ کے بغیر زندگی پہلے جیسی نہیں رہی اور نہ رہے گی ،اللہ تعالی! آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔واضح رہے کہ بیگم کلثوم کینسر سے جنگ لڑتے ہوئے انتقال کرگئی تھیں۔

There hasn’t been a single day when I have not missed you bitterly. Life is never going to be the same without you. May Allah keep you in His eternal blessings and mercy. Ameen ♥️ pic.twitter.com/MbHIcalRPL