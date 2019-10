مسئلہ کشمیر کی اصل کہانی

شیئر کریں:

کہتے ہیں کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہند کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور پیش منظر کیا ہونا چاہئے!

اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر میں پہلے کس کی حکومت تھی؟ اس کا پرچم کیسا تھا؟ ظاہر ہے تقسیمِ ہند سے پہلے مہاراجہ ہری سنگھ اس کا حکمران تھا۔ کشمیر کا جھنڈا کچھ یوں ہے کہ اس میں چار سفید دھاریاں ہیں جو کہ چار دریائوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ (1) سندھ (2) جہلم (3)چناب (4 ) دارس ۔ اسی طرح پرچم کے گرین حصے بھی چار ہیں اور وہ کشمیر کے چار علاقوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ (1) جموں (2) کشمیر(3) لداخ(4) گلگت بلتستان۔ برصغیر کا ہندوستان، تقسیم کے بعد اب بھارت کہلاتا ہے۔ -3 جون 1947ء کو تقسیم ہند کا فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے کے مطابق برٹش انڈیا (برطانوی انڈیا) جس میں پنجاب ۔ بنگال۔ آسام ۔ یو پی ۔ سی پی وغیرہ تھے، ان کو تقسیم کیا جانا تھا۔ دوسرا حصہ دیسی ریاستوں یعنی (انڈین ۔ انڈیا) جن کا الحاق برطانوی حکومت کے ساتھ تھا۔ جن میں بہاولپور ، قلات، سوات، جوناگڑھ، حیدر آباد دکن، جموں و کشمیر وغیرہ یہ چھوٹی بڑی 565 ریاستیں تھیں جو کہ آزاد تھیں اور ان کا برطانوی حکومت کے ساتھ الحاق تھا۔

1946ء کے انتخابات میں جن علاقوں میں (مسلم لیگ) اس وقت ’’آل انڈیا مسلم لیگ‘‘ نہیں تھی بلکہ ’’آل انڈیا مسلم کانفرنس‘‘ تھی نے زیاد ہ سیٹیں حاصل کی تھیں، ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا تھا اور جن علاقوں میں ہندوئوں نے زیادہ سیٹیں لی تھیں ان کو ہندوستان میں رہنا تھا۔ یہ فیصلہ برطانوی ہند کے علاقوں سے متعلق تھا۔

-3 جون 1947 ء کو برٹش انڈیا کی تقسیم کا فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے میں 1946ء کے انتخابات کا عمل دخل تھا۔ محض زیادہ سیٹیں لینے والے علاقے (1946ء کے انتخاب میں) کے بارے یہ فیصلہ تھا۔ باقی 565 ریاستیں چھوٹی بڑی، وہ تو پہلے ہی آزاد تھیں۔ ان کے حکمران کو اختیار دیا گیا، جس ریاست کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں کر لیں۔ خواہ پاکستان ہو، خواہ ہندوستان۔ ان کو ایک تیسری آپشن بھی دی گئی کہ اگر وہ کسی سے بھی الحاق نہ کرنا چاہیں تو وہ بطور آزاد ریاست کے رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ برطانوی حکومت تو ’’ہندوستان‘‘ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ یاد رہے! یہ اختیار ان ریاستوں کے حکمرانوں کو دیا گیا تھا۔ عوام کی مرضی اس میں شامل نہ تھی۔ اسی وجہ سے حیدر آباد ریاست کے نظام میر عثمان علی خان نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ وہاں اکثریت ہندوئوں کی تھی رقبے اور معیشت کے لحاظ سے کئی ملکوں سے بڑی تھی پاکستان میں اس کے سفیر کا نام مشتاق محمد تھا۔

اس طرح ریاست جوناگڑھ بڑی ریاست تھا۔ ذوالفقا علی بھٹو مرحوم کے والد شاہ نواز بھٹو تقسیم سے پہلے اس ریاست کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ انہوں نے پاکستان سے الحاق کیا۔ یہ دو ریاستیں ایسی تھیں جن کا فیصلہ تو حکمرانوں نے کیا لیکن دونوں پر بعد میں ہندوستان نے قبضہ کر لیا۔ اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبالؒ کے 1930ء کے خطبہ الہ آباد میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیونکہ یہ تو ایک آزاد ریاست تھی۔ ان کا ایک معاہدہ تھا جسے (STAND STILL ACREEMENT)کہتے ہیں۔ اس کا حکمران راجہ ہری سنگھ تھا۔ اسی طرح کا معاہدہ 565 دیسی ریاستوں کا (برطانوی حکومت کے ساتھ تھا)

برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ ان علاقوں پر بالخصوص جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برطانوی حکومت کے زیر نگیں تھے۔ انکے علاوہ 565 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ ان میں بعض ریاستوں کے حکمران مسلمان تھے جیسے حیدر آباد دکن اور بعض ریاستوں کے حکمران (جنہیں راجہ ، مہاراجہ ، والی خان وغیرہ) کے نام سے جانا جاتا تھا، مسلم / غیر مسلم یا سکھ تھے۔ اس طرح بھوپال کی مسلم ریاست تھی ، خان آف قلات، قلات کا حکمران تھا۔ والیٔ سوات، سوات کا حکمران تھا وغیرہ وغیرہ یہ سب ریاستیں آزاد تھیں۔

بیسویں صدی کے آغاز میں سیاسی جماعتیں بننا شروع ہوئیں جیسے کانگرس، مسلم لیگ وغیرہ یاد رہے! تقسیم ہند سے پہلے کئی ایک مراحل سے ’’ہندوستان‘‘ گزرا ہے۔ کبھی حقوق و فرائض پر بحث ہے اور کبھی قائد اعظمؒ کے 14 نکات نظر آتے ہیں۔ ’’آل انڈیا جمعیت علمائے ہند‘‘ ہم پہلے کی طرح ہندوئوں کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ یہ تو قائد اعظمؒ کی چشمِ بیتا تھی، مذہبی، اخلاقی زندگی الگ اور ہندوئوں کی الگ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں اور وہ ’’گائو ماتا‘‘ کی پوجا کرتے ہیں اور بُتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ اسی کے پیشِ نظر قائد اعظم محمد علی جناحؒ نے ایک الگ وطن لینا ہی بہتر سمجھا اور اسی کا مطالبہ کیا۔ بالآخر ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا…اب سارے انڈیا کو تقسیم ہونا تھا۔ پاکستان اور بھارت میں۔ اسکے علاوہ دیسی ریاستوں میں سے جو آزاد رہنا چاہیں گی ان کو بھی یہ اختیار حاصل ہو گا۔ یہ فیصلہ 565 سب دیسی ریاستوں کے لیے تھا۔ ظاہر ہے ان دیسی ریاستوں کا فیصلہ ان کے حکمران (راجہ ۔ مہاراجہ ، والی ، خان وغیرہ) کو دیا گیا۔ جموں و کشمیر کا حکمران راجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ بات کی تو قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان، فوراً مان گئے اور 12 اگست 1947ء کو یہ معاہدہ طے پا گیا اور دونوں نے دستخط بھی کر د ئیے۔

یاد رہے! 14 اگست 1947ء کو پورے کشمیر میں چراغاں کیا گیا اور پاکستان کے پرچم کو راجہ ہری سنگھ نے سلامی بھی دی۔ گویا اسی دن ’’پاکستانی پرچم‘‘ جموں و کشمیر میں لہرا دیا گیا۔ آزادی کا جشن منایا گیا۔ پاکستان کے حصے میں ریل، خوراک اور مواصلات آئے۔ ایک ماہ بعد وہ ریل جو جموں و کشمیر کو سیالکوٹ سے جاتی تھی بند کر دی گئی۔ قبائلی حملہ جموں و کشمیر پر کر دیا گیا۔ جس کی وجہ سے کشمیر دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک مقبوضہ کشمیر، دوسرا آزاد کشمیر۔ فریقین کے دستخط ہونے کے باوجود۔ اس بارے میں قائد اعظمؒ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا انگریزی اخبار ’’پاکستان ٹائمز‘‘ -17 جون 1947ء کی شہ سرخی تھی: ''STATE CAN CHOOSE TO BE INDEPENDENT OPTION NOT LIMITED INDIA OR PAKISTAN''

تو گویا جو (STAND STILL ACREEMENT) پاکستان کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کا احترام کرنا لازم تھا۔ حالانکہ کشمیر تنازعہ کا مسئلہ نہ تھا۔ کیوں بنا؟ دوطرفہ تنازع ہم نے خود بنایا علاقے کا تنازعہ بھی بنا۔

12 اگست 1948ء کو سیکورٹی کونسل نے قرارداد پاس کی کہ کشمیر میں استصواب ہو گا۔ کشمیریوں کی مرضی ہے جس کے ساتھ چاہیں، الحاق کر لیں۔ چاہیں تو بھارت کے ساتھ الحاق کریں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں اور اگر چاہیں تو آزاد رہیں۔ اس قراداد کے نتیجہ میں پاکستان کی فوج کو کشمیر سے نکال دیا لیا اور ایسے ہی ہندوستان کی فوج کو بھی ہندوستان ایک عالمی تنازع بن گیا۔ قائد اعظمؒ -11 ستمبر 1948ء کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون آنے والی نااہل حکومتوں نے جو حشر پاکستان کا کیا، وہی کشمیر کا بھی کیا۔

-5 جنوری 1949ء کو نئی قرارداد آئی سیکورٹی کونسل کی طرف سے۔ جس میں (UN MILITARY OBSERVERS) آئے۔ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی حد بندی ہوئی۔ وہاں پر مقرر ہوئے۔ شروع ہی سے سویڈن کے پانچ فوجی وہاں موجود ہیں۔

اس قرارداد کے نتیجہ میں جو مشن مقرر کیا گیا اس کا نام (UNITED NATION MISSION IN INDIA AND PAKISTAN) ہے۔ حالانکہ اس مشن کا نام (UNITED NATION MISSION IN KASHMIR) ہونا چاہئے تھا۔ دیکھئے! تنازع اور مسئلہ تو کشمیر کا ہے جس کا سرے سے نام ہی نہیں شامل کیا گیا۔ آخر کیوں؟ اس سوال کا بھی جواب چاہئے؟

یاد رہے! پاکستان سے مہاراجہ کشمیر راجہ ہری سنگھ نے (STAND STILL ACREEMENT) کر لیا تھا۔ آگے اسے ’’الحاق‘‘ کی شکل تک پورا کرنا تھا جو نہ کیا گیا۔ آخر کیوں؟ یہاں پر چند ایک سوالات اٹھتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ سکے۔