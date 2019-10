عمران خان کا میں بھی مداح ہوں…

شیئر کریں:

یہ تو میں نہیں جانتا کہ آج کے ’’ولایت نامہ‘‘ میں بیان کی گئی حقیقت کے بارے میں میرے سیاسی ناقدین میرے بارے میں کیا سیاسی رائے قائم کریں گے تاہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ ’’لفظ سچ‘‘ کی اہمیت کے پیش نظر میرے چاہنے والوں پر حقیقت ضرور آشکار ہو گی۔

یہ سطور پڑھنے والوں کو آغاز ہی میں بتاتا چلوں کہ ذہن اور سوچ میری آج بھی مسلم لیگی ہے۔پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ۔ مسٹر جناحؒ کی پارٹی P.M.L آج کئی دھڑوں میں منقسم ہو چکی ہے۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے ایک طویل عرصہ تک وفاق پاکستان کی باگ ڈور سنبھالے رکھی مگر آج! وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف آپ کے پاکستان کی ایک لیڈنگ پارٹی بن چکی ہے اس تمام تر عمل کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟؟ عوام اس طریقۂ سے کیا کنفیوژ نہیں؟؟یہ تھا میرے اس سینئر سیٹیزن گورے کا سوال جو اس نے سنڈے ٹائمز کا مطالعہ کرنے کے دوران مجھ سے پوچھ لیا…؟ ہاں! عوام یقینی طور پر کنفیوژ ہے مگر یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آزادی وطن کے بعد سے اب تک ہماری قومی سیاست کا محور اسی دولت کے گرد گھوم رہا ہے جس سے ’’ہارس ٹریڈنگ‘‘ کے الفاظ معرضِ وجود میں آئے۔ آپ محسوس نہ کریں مگر اس طریقۂ کار کا موجد بھی تو آپ کو ہی کہا جاتا ہے؟ وہ ہی وڈیرے، وہ ہی جاگیردار، وہ ہی وعدے، وہ ہی ٹوٹا پھوٹا نظام اور عوام سے دروغ گوئی ہماری سیاست کا بدستور حصہ چلا آ رہا ہے جسے تبدیل کرنے کے لیے ہفتے یا ماہ نہیں بلکہ ایک طویل عرصہ درکار ہے…اور یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ’’نئی جمہوریتیں‘‘ محض نعروں یا جلسوں سے نہیں بلکہ خوشحال قیادت اور قومی جذبوں کی صداقت سے چلتی ہیں۔کیپٹن (ر) فریڈ کو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا! اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میرے اس نقطہ کو اس نے سنجیدگی سے لیا ہے؟ جہاں تک وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی P.T.I کا معاملہ ہے تو بلاشبہ آج یہ ایک LEADING PARTY بن چکی ہے مگر اس سیاسی جماعت کو یہاں تک پہنچانے میں عمران خان کی حب الوطنی، دیانت داری اور کرپشن سے پاک اسکی اپنی ذات کا موازنہ بھی شامل ہے۔ 24 برس قبل جب اس نے تحریک انصاف کے نام سے ا پنی سیاسی پارٹی کے قیام کا اعلان کیا تو لوگوں نے اسے ایک کامیاب ترین عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی کی ناکام سیاسی سوچ قرار دیتے ہوئے پارٹی میں اس لیے بھی شمولیت اختیار کرنے سے احتراز کیا کہ عمران خان دنیا کے بہترین آل رائونڈر کرکٹر‘فاتح کپتان، ایچی سن ، آکسفورڈ اور انگلستان کے ’’صابوں‘‘ اور میموں،، کے پسندیدہ تو ہو سکتے ہیں کینسر ہسپتال بھی قائم کر سکتے ہیں…مگر میدان سیاست اور وہ بھی پاکستانی سیاست میں کامیاب ہونا ان کے بس کا روگ نہیں؟ یہی وہ پہلا اور شاید آخری سیاسی طعنہ تھا جس نے عمران خان کو آج سیاست کے عالمی میدانوں کے طے شدہ بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ FRED میری باتیں پوری توجہ سے سن رہا تھا کہ اچانک ’’سعودی‘‘ کہہ کر اس نے عمران خان کے لندن قیام دورے کا ذکر کرنا شروع کر دیا وہ بولا…اور پھر بولتا ہی چلا گیا؟اب گو میں پیرانہ سالی کا شکار ہوں۔ مگر عمران خان کا جو اب وزیر اعظم بن چکے ہیں میں اس وقت سے فین ہوں جب وہ آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے۔ اسے خود اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ ایک روز وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ یقیناً عوام کی بے پناہ محبت اور کرپشن سے بے داغ کردار سے وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ جنرل اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم و بربریت اور نریندر مودی کے سفاکانہ اقدامات پر عالمی رہنمائوں کی موجودگی میں اہل زبان انگریزوں کی طرز پر غیر معمولی انگریزی الفاظ میں کئے اسکے خطاب نے عالمی رہنمائوں کو ہی متاثر نہیں کیا نئی برطانوی نسل کو بھی اسے ایک عظیم لیڈر کے روپ میں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ عمران خان کی یہی ادا دنیا سے آئے نمائندوں کو پسند آئی ہے۔ فریڈ اپنا سانس درست کرتے ہوئے قدرے توقف کے بعد بولا! تم خود کالم نگار ہو۔مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ عالمی پلیٹ فارموں پر پسماند ہ اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے نمائندوں کے خطابات کا OUT COME کیا ہوتا ہے؟؟ مگر عمران خان وہ واحد ایسی عالمی شخصیت ہے جس کے یو ۔ این ۔ او جنرل اسمبلی میں کیے خطاب کو ’’یو ٹیوب‘‘ پر 8 لاکھ 22 ہزار سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے جو دنیا میں کسی لیڈر کی مقبولیت کا ایک ریکارڈ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ تنازعہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بغیر تاخیر حل کیا جائے ریاستوں کی شناخت ختم کرنے سے ملکوں میں امن نہیں بلکہ خوفناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اس معاملے پر ثالثی کی پیشکش اگر دہراتے ہیں تو دونوں ممالک کو اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہئے۔ورنہ ایٹمی جنگ کا مطلب دنیا کو بھوک اور غربت میں مبتلا کرنا ہے۔ بات کا آغاز تم سے مسلم لیگی دھڑوں سے کیا تھا…وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا ’’سنڈے ٹائم‘‘ کا ابھی آدھا صفحہ بھی نہیں پڑھ سکا تمہیں لائبریری میں دیکھا تو سوچا کیوں نہ تم سے تازہ ترین صورت حال پربات کر لوں OK, THEN …باقی اخبار اب اپنے فلیٹ پر جا کر پڑھوں گا SEE YOU LATTER !