پنجاب میں سموگ کے باعث لگنے والا لاک ڈاؤن ختم

حالیہ بارشوں کے بعد ہوا کا معیار بہتر ہونے لگا۔ پنجاب میں سموگ کے باعث لگایا جانے والا سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا۔ مارکیٹیں اور ریستوران کھلے رہیں گے۔نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد ہوا کے معیار میں بہتری آئی ہے، ماہرین سے مشاورت کے بعد لاک ڈاؤن اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔محسن نقوی کا کہنا تھا کہ تمام پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں اور ہفتہ کے روز بازار کھل جائیں گے، جبکہ ریسٹورنٹس شام 6 بجے کے بعد دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں۔دوسری جانب محکمہ تحفظ ماحول پنجاب نے آج کا ائیر کوالٹی انڈکس جاری کر دیا، جس کے مطابق لاہور کالج فور وومن یونیورسٹی میں اے کیو آئی 151 رہا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمینٹل سائنسز میں ایئر کوالٹی انڈکس 145 ریکارڈ کیا گیا۔ٹاؤن ہال لاہور میں اے کیو آئی 166 نوٹ کیا گیا۔ شالے ویلی رینج روڈ راولپنڈی پر اے کیو آئی 55 ریکارڈ کیا گیا۔ شاہین ویلز فیز ٹو،لاہور فیصل آباد بائی پاس روڈ شیخوپورہ پر ایئر کوالٹی انڈکس 188نوٹ کیا گیا۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے مطابق یہ ڈیٹا گذشتہ چوبیس گھنٹے کی بنیادپر مرتب کیا گیا ہے۔یاد رہے کہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے سموگ پر قابو پانے کے لیے ‘سمارٹ لاک ڈاؤن‘ کی طرز پر سخت اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ ان اعلانات کے مطابق آلودگی پر قابو پانے کے لیے متاثرہ علاقوں میں گاڑیوں کی آمدورفت اور شہریوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کا اعلان کیا گیا تھا

