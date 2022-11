انتہائوں کے درمیان قومی سیاست             

شیئر کریں:

پاکستان عجب قسم کے حالات سے دوچار ہے ،ماضی کی غلط پالیساں اور غلط فیصلے اپنا اثر دکھا رہے ہیں ۔ماضی میں منتخب حکومتوں اور سیاست دانوں کو زبر دستی سیاست سے بے دخل کیا گیا حکومتیں ختم کی گئیں ،غیر جمہوری طریقے سے حکومتیں بر سر اقتدار لا ئی گئیں اور ان سب فیصلوں کے اثرات اب ہم سب کے سامنے آرہے ہیں ۔ملک گھمبیر صورتحال کا سامنا کر رہا ہے ۔اسی طرح کے نظام میں خرابیاں ہوتی چلی گئیں اور مسائل بڑھتے ہی چلے گئے ہیں ۔سب سے بڑی خرابی یہی ہو ئی ہے کہ ہمارے سیاست دانوں کی یا تو عوام میں جڑیں نہایت ہی کمزور کر دی گئیں ہیں یا ہو گئیں ہیں ۔یہ ایک تشویش ناک صورتحال ہے سیاسی او ر عوامی جڑوں کے حامل سیاست دان کا نہ ہو نا بد قسمتی کی بات ہے ۔عوامی جڑوں کے حامل سیاست دان اس وقت سیاسی افق پر موجود نہیں ہیں ۔ملک میں سیاست اس وقت انتہائوں کے درمیان پھنسی ہو ئی ہے ،ایک طرف پی ڈی ایم ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی ہے دونوں کی سوچ افکار ،فلسفے میں زمین آسمان کا فرق ہے اور دونوں کے درمیان شدید تنائو بھی موجود ہے اور یہ سیاسی بلوغت اور سیاسی سمجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے بھی ہے ۔ملک کی اقتصادی صورتحال بھی اس وقت بہت نازک ہے اور موجودہ صورتحال میں اقتصادی صورتحال صرف ایک جھٹکے کے بعد تباہی کی جانب جاسکتی ہے اور ہم ڈیفالٹ کی جانب جاسکتے ہیں ۔اس تمام صورتحال میں بھی کوئی بھی سیاسی صورتحال ایسی نہیں ہے ،کوئی بھی سیاسی آواز ایسی نہیں ہے ،جو کہ ملک کے عوام کے لیے اٹھ رہی ہو ۔پی ڈی ایم کی صورتحال بھی غیر یقینی کا شکار ہے اور اس اتحاد میں کئی جماعتیں شامل ہیں ،جو کہ ایک دوسرے پر بھی اعتماد کرنے پر تیار نہیں ہیں ،ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک آواز بن کر سامنے آئے اور سب مل کر ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ اس صورتحال کا سامنا کریں ۔لیکن ایسا ہو تا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور لگ ایسا ہی رہا کہ جیسے

مسلم لیگ ن کو تنہا اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے ۔سابق وزیر اعظم پر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ،اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موصوف اس حملے میں محفوظ رہے ہیں ۔لیکن میرا زاتی خیال ہے کہ یہ کوئی بڑے پیمانے پر منظم حملہ نہیں تھا ،لیکن بہر حال اس حوالے سے سابق وزیر اعظم نے نہایت ہی سنگین الزامات عائد کیے ہیں ہمیں اس حوالے سے جذبات سے زیادہ سمجھ بوجھ سے چلنے کی ضرورت ہے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اس حوالے سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ۔شفاف انکوائری کرائی جائے ،اور یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسا قابل مذمت واقعہ پیش نہ آئے ۔ آئندہ الیکشن پر دھیان دیا جائے ۔یہی صورت ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ نکالا جاسکتا ہے ،جمہوریت میں کبھی بھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں ۔ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ۔حالات پر قابوپانے کے لیے جذبات پر قابو پانا نہایت ہی ضروری ہے ۔یہ تمام صوتحال قابل ستائش نہیں ہے اور قابل مذمت ہے قومی سیاست دانوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے ۔اور یہ سیاسی ماحول تبدیل ہونا چاہیے ۔یقینا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں غم اور غصہ پایا جاتا ہے لیکن ،ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خان صاحب کی جان بچ گئی ہے ۔مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے مذ ہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال روکنے کی ضرورت ہے ۔سابق وزیر اعظم کی گفتگو سے لگ رہا ہے وہ سیاسی محاذ پر کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں ۔یہ ملکی سیاست کے لیے نیک شگون نہیں ہے ۔اس صورتحال جو کہ پیدا ہو چکی ہے اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں ؟ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم یہاں کیسے پہنچے تو پھر معاملات بہتر ہونے کی کو ئی امید پیدا ہو سکتی ہے ۔خدا نخواستہ اگر معیشت کو نقصان پہنچتا ہے ،تو اس کا کوئی مداوا نہیں ہو گا ،پاکستان کے حالات دنیا کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں ،دنیا ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ رہی ہے اور معیشت کا مقابلہ کر رہی ہے ،لیکن ہم آپسی معاملات سے نکل نہیں سکیں ہیں جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے ۔پاکستان کے حالات کے مطابق اس وقت ہمیں بہت ہی قدم پھونک پھونک کر چلنے کی ضرورت ہے اور معاملات کو اور خراب کرنے کی بجائے ہمیں معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے ۔ہمارے دشمن ہم سے زیادہ طا قت ور ،دولت مند ،اور منظم ہیں اور وہ ایسے حالا ت میں پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ۔لیکن ہمیں اپنے ہمسائیوں سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں رکھی جاسکتی ہے اور ،ہمیں ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے ۔اس کے بغیر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے ۔ہمیں قومی مفادات کو سیاسی مفادات پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے ۔ہمیں بطور قوم شعوری فیصلہ کرنا ہو گا ،کہ اندر کے معاملات اندر ہی رہنے دیں اور کسی صورت میں بھی ملک کی سالمیت کو نقصان نہ پہنچے دیا جائے ۔وہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ ( dont take the baby out of the tub)ہم پہلے سے ہی زخم شدہ لو گ ہیں ،اور یہ ملک کسی طرح کے مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے ۔یہ سلسلہ اب بند کر دینا چاہیے اس تجر بات نے ہمیشہ سے ملک کو نقصان ہی پہنچایا ہے ۔ملک کو ٹھیک راستے پر ڈالنا سیاست دانوں کا کام ہے اور سیاست دان ہی یہ کام کر سکتے

ہیں ۔سیاست دانوں کو بھی چھوٹے سیاسی معاملات بالا ئے طاق رکھتے ہوئے ملک کی صنعت اور حرفت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ۔یہی طریقہ ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا جاسکتا ہے ۔صنعت کاروں کو تمام تر سہولیات اور تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے ۔ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے جو کہ چند ہی برسوں میں دنیا کی ایک نہایت ہی متحرک معیشت بن چکا ہے اور اگر وہ یہ کامیابی حاصل کرسکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں حاصل کرسکتے ہیں یہ ایک برا سوال ہے اور یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ انھوں نے اپنے صنعت کاروں کو ہر طرح کی سہولیات او ر تحفظ دیا ہے ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے ۔زراعت کو بھی مراعات دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور ملک آگے بڑھ سکے ۔