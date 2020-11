اُردو ہے جس کانام۔۔۔۔ 

شیئر کریں:

پی ٹی وی کی کوتاہیوں پر لکھتے لکھتے میں’’ ہف‘‘ چکا ہوں مگرمجال ہے کہ حکومت اور وزراء کے کان پر جوُں بھی رینگی ہو۔ اب تنگ آ کر قارئین کے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے دو عدد کالم کا وقفہ دے رہاہوں۔ چنانچہ’’ٹی وی نامہ ‘‘کو ایک طرف کر کے اس ہفتے الفاظ گُم گشتہ میں سے ایک ایسی تحریر قندِ مکرر کے طور پر پیش ہے جس کو ایک ایسے جریدے سے چُنا ہے جس پر اُس کی تاریخِ اشاعت اُس کے ۳۸۴ صفحات پر کہیں بھی درج نہیں۔ اس جریدے کو میں نے صدر کراچی کے کسی کباڑیے سے جنوری ۲۰۰۴ کی اٹھارویں کو خریدا تھا ۔اس جریدے کا سرِ ورق ہے نہیں ، کباڑیے نے عکس چھاپنے والی مشین سے نکلے ایک طرف چھپے کاغذ کو گرد پوش کی جگہ جریدے سے سِی دیا ہے جو کسی انگلستانی نان بائی کی جانب سے انگریزی اخبار میں شائع شدہ اشتہار کی مشینی نقل ہے ۔عارضی سرِ ورق کے بعد جو اصل صفحہ ہے اُس کے مندرجات میںمجلسِ ادارت، معاونت،کتابت،جلد نمبر،شمارہ نمبر اور قیمت درج ہے۔ خط و کتابت کے لیے پتہ درج ہے اور مطبع کا نام ہے ۔اگلے دو صفحے ترتیب کے ہیں۔آگے چل کر میں جو سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں اُس کا تقاضا ہے کہ میں صرف اُردو زبان کا استعمال کروں۔ سو کر رہاہوں۔ اس میں سے چند اقتباسات اور شذرات چُنے ہیں ، ملاحظہ کیجئے: چوتھے صفحے پر ’’سرپنچ‘‘ کے عنوان سے اداریہ ہے جس کی ابتدا یوں ہے:دوسرا شمارہ حاضر ہے پہلے شمارے کی پذیرائی ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوئی۔۔۔۔۔پہلا شمارہ۔۔۔۔۔۔ امّید اور تشویش(بیم نہیں) کی دھوپ چھاؤں میں مرتّب کیا گیا تھا۔امید ‘روا رہی، تشویش بجا نکلی،پھول بھی ملے ‘پتھر بھی آئے۔ ہمیں دونوں سے روشنی ملی، ردِّ عمل سے ایک حقیقت واضح ہوئی کہ اُمّید اور تشویش کی دھوپ چھاؤں‘ دراصل ایک ابدی دھوپ چھاؤں ہے۔ وصالِ یار کا موسِم کوئی نہیں۔ ادب کا حرفِ آخر کِس نے لکھا ہے؟ ہم نے یہ پھول اور کانٹے’’ پنچائت‘‘ میں چُن دیئے ہیں۔۔۔۔۔۔ پھول‘ مُشتے از خُردارے، کانٹے سارے کے سارے کہ ع

پالے ہوئے ہیں یہ بھی نسیمِ بہار کے

ہم ظرافت کو بشاشت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔آپ نے دیکھا ہو گا بعض گھروں میں ہجوم کے باوجود زندگی نہیں ہوتی۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ مزاح سے رِجائیت اور تحمُل کے جذبے کو تقویت ملتی ہے۔ ہم (اپنی دانست میں) شائستہ، مخلص اور سخی مزاحیہ ادب کے متلاشی تھے۔’’ ہنسوڑادب ‘‘ بھی( بشر طیکہ بھینس بائیسکل پر سوار نہ ہو) اور ’’کاہل ادب‘‘ بھی( بشرطیکہ وہ بحر الکاہل نہ ہو) قابلِ قبول تھا۔البتہ غُصیل اور تلخ نگارشات سے ہم نے احتراز کیا۔ہم غصیل اور تلخ ادب کی ضرورت کے منکر نہیںہیں۔مگر مچھ ‘ اپنے بچوں کے لیے بہت شفیق ہوتا ہے مگر ہمیں مگر مچھ کی صورت پسند نہیں۔ ہمارے نزدیک ‘دنیا میں جو چیز قابلِ تمنّا ہے ‘ وہ محبت اور حُسن کی مظہر ہے۔ ہم ’’اپنے جریدے ‘‘ کو ایک ہلکی پھُلکی متعلّم’’ گپ شپ ‘‘بنانا چاہتے ہیں،’’ گپ شپ‘‘ جو لذیذ بھی ہو اور مفید بھی۔ ’’رُجحانات کے چکر ‘‘ میں چکرائے بغیر، ہماری رائے میں، رُجحانات کو اُن کے حال(بل کہ چال) پر چھوڑ دینا چاہئیے۔ پانی کی طرح‘ رُجحانات بھی اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ اچھی حکومتیں‘ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں زیادہ مداخلت نہیں کرتیں۔۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ ہماری کوشش‘ فقط موجود کے اظہار (یا تھوڑے سے) اِدراک تک ہی محدود ہو سکتی ہے۔ہمیں اپنے ’’ذہنی منشور ‘‘ میں کوئی فتور سجھائی نہیں دیا،۔قارئین کے ردِّ عمل سے بہرحال ہم مستفید ہوئے ہیں۔دو عظیم مزاح نگاروں۔۔مشتاق احمد یوسفی اور ابنِ انشا سے بھی علی الترتیب زبانی اور’’ روحانی‘‘ مشورہ کیا ہے۔ یوسفی صاحب آج کل لندن میں مقیم ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے رفیقِ کار لندن گئے تو انہوں نے یوسفی صاحب سے بھی اِس مسئلے پر بات کی کہ بعض قارئین نے جریدے میں ظرافت کے بہت باریک ہونے کی شکایت کی ہے گلہ مند ہیں کہ قہقہہ دُور دور ملتا ہے۔یوسفی صاحب نے اس کو مزاح کی حتمی نامنظوری پر محمول کیا۔انشا جی ہمارا منشور سن کر بولے ،’’صاحبو! تانت باجی راگ بوُجھا۔ یہ رسالہ آپ مجلسِ ادارت کے پڑھنے کے لیے یا مخدومی قدرت اللہ شہاب یا مکرمی شفیق الرحمٰن کے لیے تو شائع نہیں کر رہے۔یہ ادبی رسالہ ہے گھوڑوں کا رسالہ تو نہیں ہے۔ صاحبو فکاہیہ ادب کی نعمت کو عام کرو ۔ زندگی کے چہرے پر سنہرے، خوشبو دار الفاظ لکھتے جاؤ بابا۔‘‘ قدرت اللہ شہاب نے پہلے شمارے کے بارے میں لکھا: پہلا شمارہ ملا تو بے اختیار جی چاہا کہ بس اس کا سرِ ورق ہی دیکھتے رہیئے۔ کافی دیر تک ہچکچاہٹ رہی ۔ ڈر تھا کہ اس کے اندر اس کے سرِ ورق سے زیادہ خوبصورت اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟‘‘ تدوین کاروں کی تعریف کرنے کے بعد لکھتے ہیں،’’پہلا نمبر طویل انتظار کے بعد آیا۔ سُست روی فربہی کا قدرتی نتیجہ ہے۔آج کل عورتیں پتلی اور کتابیں موٹی ہونے کا فیشن عام ہے۔ رسالے بھی اِسی مرض کا شکار ہیں۔ یہ بدعت غالباً اِس مفروضہ پر مبنی ہے کہ رسالے کی ضخامت بڑھانے سے تخلیقِ ادب کی رفتار بھی اِسی تناسب سے بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اُسی طرح جیسے رقبہ زیرِ کاشت بڑھانے سے گندم کی پیداوار میں اِضافہ ہو جاتا ہے۔اسکے لیے ہر تیسرے ماہ اِسی طول و عرض کی جوئے شِر کھود کر لانا بڑے جان جوکھوں کا کام ثابت ہو سکتا ہے۔ادب کے یہ چاروں فرہاد پہلی نہر جو ہمارے پاس بہا کر لائے ہیں، اِس میں کچھ دودھ بالکل تازہ ‘ خالص اور شفاف ہے، لیکن باقی جگہ کہیں کہیں پانی کی ملاوٹ بھی شامل ہے۔آئندہ چل کر اگر مزید پانی کی ضرورت پیش آئی ، جو جلد یا بدیر ہر دودھ والے کو لازماً پیش آتی ہے تو بڑی دِقّت کا سامنا ہو گا کیوں کہ پانی کی شدید قِلّت اسلام آباد اور راولپنڈی کا خاص طُرّۂ امتیاز ہے۔ یوں بھی جس کسی نے بھی بنی آدم کو ہنسانے کا بِیڑہ اُٹھایا اُس نے اپنی جان کو بڑا سخت روگ لگا لیا۔اشرف المخلوقات دنیا میں اپنے ورودِمسعود کا اعلان ہی رونے سے کرتی ہے۔ ہنسنا اِس کے لیے کسی قدر خلافِ فطرت واقع ہُوا ہے۔ عام طور پر انسان برضا و رغبت بہت کم ہنستا ہے۔وہ جب کبھی ہنستا ہے کسی پر احسان دھرنے یا کسی کی خوشامد کرنے کے لیے ہنستا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رُلانے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہنسانے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔باد شاہوں کے لیے مُلّا دوپیازے فراہم کیے جاتے تھے، آی کل بھی سرکاروں درباروں میں مسخروں کی کمی نہیں ہونے پاتی۔ عوام میں ضرورت کے مطابق بھانڈوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ یوں بھی لطائف و ظرائف اور ہنسی کے گول گپے ہماری ثقافت کا قیمتی سرمایہ ہیں۔سوال فقط یہ ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے اب یہ کن خاص حضرات کو ہنسانے کے لیے میدان میں اُترا ہے؟اگر اس کا ہدف ضابطہ پرست حاکم (بیوروکریٹ)ہیں ‘ تو یہ سعیٗ لاحاصل ہے ، کیوں کہ پہلے شمارے میںدرجات(گریڈوں) پر ایک بھی مضمون نہیں۔درجے(گریڈ) کے بغیر تو اس شہر کا قانون مریض کوشفا خانے(ہسپتال) تک میں بھی گھُسنے نہیں دیتا۔اس کو حکومتی سکتریوں کے دفاتر (سیکریٹیریٹ )میں کون داخل ہونے دے گا؟ یا ہو سکتا ہے کہ تدوین کار(ایڈیٹر)صاحبان ہم لوگوں کو اپنے آپ پر ہنسنے کا فنِ ِلطیف سکھانے آئے ہوں۔ اگر اُن کا یہ ارادہ ہے تو اُن کی خدمت میں گزارش ہے کہ وطنِ عزیز میں اب تک تعلیمِ بالِغاں کا کوئی منصوبہ پروان نہیں چڑھا۔ اِس کے برعکس اگر اُن کا مقصد دوسروں کی ہنسی اُڑانا ہے تو اس ہنر میں ہم لوگ پہلے انتہائی عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میدان میں مزید ترقی کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔اب تو لے دے کے یہی نظر آتا ہے کہ’’یہ‘‘ محض خدمت گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر( مفت کی قدرت اللہ شہاب) بیگار کے طور پر طنز و مزاح کو فروغ دینے میدان ِ عمل میں کُودا ہے۔پی جی ووڈہاؤس(P. G Woodhouse ) نے بھی کچھ ایسا ہی مقصد(مشن) اپنایا تھا۔ ایک محفل میںوہ طنز و مزاح پر اپنا فلسفہ بگھار رہا تھا ۔ اُس کی شامت جو آ ئی تو جوشِ خِطابت میں اُس کے منہ سے ایک فقرہ یہ بھی نکل گیا:Humour is a smile on the face of wisdom. یہ سن کر ایک چھوٹی سی بچی نے بڑے غور سے پہلے اُس کے چہرے کو گھورا‘ پھر اُس کے مدّاحوں کے چہروں کا جائزہ لیا، اور کھڑے ہو کرحیرت سے پوچھا:Please sir, wisdom on whose face? Writer's face or the reader's face? پی جی ووڈہاؤس P. G Woodhouseسے کبھی اس سوال کا جواب نہ بن پڑا ۔ اگرچہ اُس نے پچاسی سے اوپر کتابیں لکھیں‘لیکن اُس کا کہنا یہی تھا کہ بھری محفل میں ایک دس بارہ سال کی بچی نے پہلی ہی گیند(بال)پر میری ڈنڈیاں اُڑادی تھیں (وکٹ آؤٹ کر دیا تھا)۔اب گینداس کے میدان(فیلڈ) میں ہے۔ دیکھیں یہ جماعت(ٹیم)کیا عدد حاصل کرتی (سکور بناتی )ہے! ہم تو بس یہی دعا کریں گے ، کہ سیکڑے پر سیکڑہ بناں باہر ہوئے(ناٹ آؤٹ) کا کھیل قائم ہو اور دائم جاری رہے۔ (جاری ہے)