معیشت مندی کا شکار ہے ، اس پر فوری فیصلوں کی ضرورت ہے، اسد عمر 

رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد عمر نے کہا ہے کہ ڈالر آج انٹر ا ڈے ٹریڈنگ میں 190کی رکاوٹ کو عبور کردیگا ہے ، معیشت مندی کا شکار ہے ، اس پر فوری فیصلوں کی ضرورت ہے ، بدھ کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کیا کررہی ہے ، ایون فیڈل دربار پر حاضری کیلئے نجی دورے پر جارہے ہیں۔

Another big sell off in the stock market this morning, dollar crossed barrier of 190 in intra day trading today, economy in meltdown needing urgent decisions. What is imported govt doing? Going on a private visit to pay homage at the avenfield darbar! #امپورٹڈ__حکومت__نامنظور