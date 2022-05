زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں

شیئر کریں:

سکول کی چار دیواری پر لکھا ہوا تھا، " نہ وہ کرو اور نہ وہ کہو جو آپ کو دوسروں سے چھپانا پڑے" ۔ دوسری طرف لکھا تھا " اپنی سرگرمیوں کو خفیہ رکھنے والے خوف زدہ اور ناقابلِ بھروسہ لوگ ہوتے ہیں۔ " تیسری جگہ لکھا تھا " خوف زدہ لوگ ذاتی زندگی جیتے ہیں ، وہ کبھی شخصیت نہیں بن پاتے" مذکورہ بالا جملے پڑھ کر ، پرنسپل سے ملنے کا اشتیاق ہوا ۔ان سے ملاقات کا وقت ملا، ان کے دفتر کے داخلی دروازے کے باہر دیوار پر نصب آئینے پر انگریزی میں لکھا تھا، HOW DO I LOOK.

ان کے دفتر کی کرسی کے قریب دیوار پر لگائے شیشے پر لکھا تھا HOW SHOULD I LOOK.

شیشے پر لکھے دونوں جملوں پر پرنسپل صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ان سے گفتگو کر کے مزہ آ گیا ۔ ان کی شخصیت واقعتاً صاحب دانش و مدبر کی سی ہی پائی اور اس قول کے عین مطابق کہ جس کمرے میں روشنی ہوتی ھے وہ مکمل بند بھی ہو تو بھی روشنی روشندان کی دراڑوں سے چھن چھن کر اپنی موجودگی کا پتہ دیتی ھے۔ اصل میں کسی بھی ادارے یا شعبے کی اپنے سرکاری فرائض کی ادائیگی یا اخلاقی زمہ داریوں کی پاسداری اس ادارے کے سربراہ کے طرزِ عمل سے جڑی ہوتی ہے۔

THE PATTERN OF LIFE EMANATES FROM THE TOP.

تحریک پاکستان کی جد وجہد میں آل انڈیا مسلم لیگ

کی قیادت ، قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ان کی لیڈرشپ بڑی صاف شفاف قانون پسند اور دیانتدار تھی اس لیے مسلم لیگ کے سارے ہی زعماء دیانت دار اور فرض شناس تھے۔ کسی کی ذات پر کوئی دھبہ نہیں ملتا تھا۔ کوئی بد عنوانی اور کرپشن نہ تھی ۔کیونکہ وہ سیاست کو شرفاءکا کام اور زمہ داری سمجھتے تھے

آل انڈیا کانگریس کے قیادت ، موتی لال نہرو اور گاندھی متعصب اور انگریزوں کے طرف دار تھے لہذا ان کے سب اکابرین بھی متعصب سیاست کرتے ہی ملتے تھے۔

حالیہ دور میں ، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز چند سال پہلے خسارے میں لتھڑی سسک رہی تھی۔ ایک دیانتدار ائیر مارشل کو پی آئی اے کا چئیرمن لگا دیا گیا۔ صرف ایک شخص ، ادارے کا سربراہ بدلنے سے آ ج وہی پی آئی اے منافع بخش ادارہ بن گیا ہے۔ نئی نسل کو کیسے بات سمجھانی ہے یہ زمہ داری اہل علم اور فکر و خیال رکھنے والے شرفاء کی ہے۔ علوم و فنون اور تازہ افکار و خیالات سے بھرپور ثقیل الفاظ پر مشتمل ضخیم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ، کلاس روم میں استاد اور شاگرد ایک خاص مزاجی کیفیت میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان امور اور نکات کو ازبر کرنے میں قدرے دشواری پیش آتی ھے۔ مگر جب اسی مضمون کو دانش و تدبر کی سان پر چڑھا کر اہل علم مختصر جملوں میں ڈھال کر سنہری اقوال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ زیادہ موثر ثابت ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے قارئینِ کے دل پہ وہ اقوال انمٹ نقوش بن جاتے ہیں۔

تعلیم و تربیت اور تعلیمی اداروں کی اہمیت پر بھلے کتنا ہی طویل، موزوں اور خوبصورت مضمون باندھا جاتا

وہ اتنا جاندار اور موثر شائد ہی ثابت ہوتا جتنا علامہ اقبال کا یہ شعر مقبول اور موثر ثابت ہوا ہے جو ہر سکول کی عمارت کے ماتھے پر لکھا ہوا ملتا ھے۔

قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں

اک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں

علامہ اقبال نے اس شعر میں کس خوبصورتی اور فکر و خیال کے عروج میں حصول علم کو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تسلیم کیا ، انسانی معاشرے میں علم۔کی اہمیت بھی بتائی اور تعلیمی اداروں کی حرمت اور اہمیت بھی بیان کی ھے۔ اس سے استفادہ کرنا ہمارا کام ھے۔ علم و ہنر اور افکار سے اخذ کئے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے جاذب نظر ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی ہوتے ہیں۔ ریاستی ادارے اور شعبہ جاتی مفکرین ایسے نعرے عام استعمال کرتے ہیں

عسکری تربیت مشکلات اور دشواریوں سے عبارت ہوتی ہے۔ ان کے ٹریننگ سینٹرز میں بھی اس طرح کے خوبصورت اور حوصلہ افزا نعرے لکھے ہوئے ملتے ہیں

مثلاًتربیت کے دوران بہایا ہوا پسینہ ، میدان جنگ میں ڈھال ثابت ہوتا ھے ۔ کمانڈرز جنگی تیاریاں زمانہ امن میں کرتے ہیں اسلحہ بارود سپاہی کا زیور ہوتا ھے۔ سپاہی اپنی جان سے زیادہ حفاظت اپنی بندوق اور اپنے پاو¿ں کی کرتا ھے، وغیرہ وغیرہ۔ بڑی مچھلیوں کا چھوٹی مچھلیوں کو کھانا اس فطری اصول کا ترجمان ھے کہ طاقتور کمزور کو محکوم بنا کر رکھنا چاہتا ھے۔ بڑے درخت کے سائے میں چھوٹے پودے بونے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ الو خود کو رات کا شہباز کہتا ھے۔ چمگادڑ بھی خود کو سارے پرندوں سے برتر سمجھتا ھے ۔رات سارے پرندے اپنے گھونسلوں اور ٹھکانے میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں ۔ چمگادڑ رات کو پرواز کرتا ھے۔ یہ وہ خود نمائی کا ذوق ھے جو انہیں اپنی حثیت سے بڑھ کر دعویٰ کرنے پر اکساتا ھے۔

ہندو میتھالوجی میں برہمن اپنے جیسے انسانوں کو اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو ہی اچھوت بنا کر UNTUCHABLE کہہ کر انسان اور انسانیت کی توہین کرتے ہیں۔ مغربی اقوام، رنگ نسل اور خون کی بنا پر خود کو اونچی اور دوسروں کو کمتر قوم سمجھتی ہیں۔ دنیا بھر کے عقیدوں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مذہب یا قوم میں اخلاقیات پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا دین اسلام میں تفصیل سے اخلاقیات کا تذکرہ ملتا ھے۔ کسی بھی معاشرے میں اخلاقی معیار کے گرنے کو اس قوم کی موت کا سامان کہا جاتا ھے۔ قوم کا سربراہ اس فلسفے کی تشہیر بڑے اہتمام سے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے تا کہ وہ ترقی یافتہ اور طاقتور ممالک کی یلغاروں سے محفوظ رہے۔

ہم مسلمانوں کو علوم مغربی سے فائدے اٹھانا چاہیں ۔ لیکن شرط یہ ھے کہ جس کلمہ توحید کی شہادت ہم نے دی ہے اس کو نہ بھولیں، یعنی اپنے دین اور اخلاق کی روایات سے الگ نہ ہوں۔

علوم جدید ، ایجادات اور دریافتوں کی لذت میں ہمیں سوز لا الہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری قوم کا نصب العین ھے۔ قوم اپنے نصب العین سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔

علامہ اقبال نے کہا تھا۔

اسی سرور میں پوشیدہ ،موت بھی ھے تیری

تیرے بدن میں اگر ، سوز لا الہ نہیں