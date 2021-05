اشنا شاہ فلسطینیوں پر ظلم کیخلاف عالمی خاموش پر برہم

معروف اداکارہ اشنا شاہ نے مقبوضہ بیت المقدس میں جاری کشیدہ صورتحال پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خاموش میڈیا اور دنیا بھی فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے۔اشنا شاہ نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں کہا کہ اسرائیلی فوج کے علاوہ عالمی میڈیا اور پوری دنیا بھی فلسطینی عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔اداکارہ نے کہا کہ اتنا بڑا اور افسوسناک واقعہ ہوجانے کے باوجود بھی پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الاقصی حملے پر سب کی خاموشی دنیا کی تاریخ میں شرمناک واقع ہوگا۔

Apart from the illegal Israeli settlements, the media, the world has wronged Palestine. This long chapter will go in history as a shameful one.