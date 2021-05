وعدہ ہائے فردا

شیئر کریں:

یہ ایک حقیقت ہے کہ سچ اور سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وطن عزیز میں تو اس کا اطلاق کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ جس طرح پولیس والوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص رشوت لینا چھوڑ دے اور ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی سرانجام دے تو وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیاستدانوں کے متعلق بھی وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولنے سے اجتناب برتیں تو ولایت کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ جس طرح لکڑی کا لوہا نہیں ہوتا، خشک پانی نہیں ہوتا، اسی طرح راہ راست والی سیاست بھی نہیں ہوتی۔ معترفین کہہ سکتے ہیں کہ قائداعظم اور نیلسن منڈیلا بھی تو سیاستدان تھے تو ان کی خدمت میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ استثنا کلیے کی نفی نہیں کرتا۔ پھر بنیادی طورپر وہ ریفارمر اور وطن پرست تھے۔ قائد کا مطمح نظر مسلمانوں کوانگریز اور ہندو بنیے کی غلامی سے نجات دلانا تھا۔ انہوں نے ایک بکھری ہوئی قوم کو وحدت کی لڑی میں پرویا۔ ان خطرات سے آگاہ کیا جو چارسو منڈلا رہے تھے۔ منڈیلا نے نسل پرستی کے خلاف جہاد کیا۔ 27 برس تک قیدوبند کی صعوتبیںبرداشت کیں اور بالآخر ظلم کو سرنگوں کیا۔ اگر وہ محض سیاستدان ہوتا تو اقتدار کو یوں ٹھوکر نہ مارتا۔

بات قدرے سنجیدگی اختیار کر گئی۔ مقصد اپنے محترم سیاستدانوں کی کہہ مکرنیوں کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرنا تھا۔ اب دور کیا جانا ہے، بات قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو سے ہی شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کیلئے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ مفلسی کے ہاتھوں تنگ آئے ہو ئے عوام نے اس کو حرز جاں بنا لیا۔ چارسُو ایک ہی نعرہ بلند ہونے لگا۔ ’مانگ رہا ہے ہر انسان۔۔۔ روٹی، کپڑا اور مکان!‘ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ بابا بلھے شاہ سے مستعار لیا گیا تھا۔ بابا جی کے شبد تھے، بلی، جلی، گلی! جو بات قلندر نے جذب کے عالم میں کہی تھی، اسے بھٹو نے بطور سیاسی ہتھیار کے استعمال کیا۔ بھٹو ایک ذہین، فطین اور بیدار مغز سیاستدان تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ جس ملک میں آبادی آندھی کی رفتارسے بڑھ رہی ہو، روزگار کے مواقع بہت کم ہوں، کرپشن کا ناسور آکاس بیل کی طرح پھیل رہا ہو، جہالت اور جھوٹ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل رہے ہوں، وہاں لوگوں کا فوری طورپر معیار زندگی بلند کرنا کارِ دارد ہوتا ہے! اس میں دو آرا نہیں ہیں کہ معیشت کی مضبوطی کے اعتبار سے ایوب خان کا دور سب سے بہتر تھا۔ کوریا، ملائشیا اور تھائی لینڈ ہمارے پانچ سالہ معاشی منصوبوں کی نقل کرتے تھے۔ من و سلویٰ تو نہیں اترتا تھا مگر لوگوں کو دو وقت کی روٹی میسر تھی۔ اس پر بھی ناقدین خان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے۔ جالب کی نظمیں عوام میں بے حد مقبول تھیں۔

20 روپیہ من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا

سہگل، گوہر، آدم جی، بنے ہیں برلا اور ٹاٹا

استاد دامن کہاں پیچھے رہنے والے تھے:

’سیباں دے بھاء گنڈھے وکن‘ تے بوسکی دے بھا ملیشیا! واہ فخر ایشیا!‘

اگر آج وہ زندہ ہوتے تو آٹا، چینی، گھی اور دال کے بھائو دیکھ کر پتہ نہیں کیا لکھتے! بھٹو جو کبھی آمر کا دست راست تھا، دست درازی پر اتر آیا۔ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ لمحہ موجود! اور وہ لمحہ 1965ء کی جنگ نے فراہم کر دیا۔۔۔ بھٹو جتنا عرصہ اقتدار میں رہے، کوئی وعدہ بھی پورا نہ کر سکے۔ ہوتا بھی کیسے؟ کارخانوں کو قومیانے سے معیشت میں جمود آگیا۔ صنعت کا پہیہ رک گیا۔ حکومتی تحویل میں چلنے والے کارخانے سفید ہاتھی ثابت ہوئے۔ جو کارخانے سرکاری تحویل میں نہیں لیے گئے تھے، وہ بھی بوجوہ نہ چل سکے۔ جیالوں نے مالکان کا ناک میں دم کر دیا۔ کچھ کا تو مار مار کر بھرکس نکال دیا۔ ممبران اسمبلی نے لیبر یونینوں کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میںلے لی۔ Another Feather in the Cap میں ان دنوں لائل پور میں لیبر کورٹ کا جج تھا، جواودھم مچا، اس کا عینی گواہ ہوں۔۔۔ بھٹو بھی بے بس ہو گئے۔ جن بوتل سے باہر نکل آیا تھا۔؎

خود کردہ راعلاجے نیست!

ضیاء الحق اور جنرل مشرف کو وعدے وعید کی حاجت نہ تھی۔ ایک بھٹو کی کلائی مروڑ کر آیا تھا تو دوسرے نے میاں نوازشریف کا ٹیٹوا دبا دیا۔ یہ اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ ان کے دور میں ڈالروںکی برسات شروع ہو گئی۔ پہلے روسی مداخلت نے امریکیوں کے کان کھڑے کر دیئے۔ افغانستان پر کمیونسٹ تسلط انہیں ہرگز گوارہ نہ تھا۔ روس کو نکال باہر کرنے کیلئے پاکستان کی شمولیت ضروری تھی۔ ضیاء الحق مونگ پھلی اور بادام کا فرق سمجھتا تھا۔ امریکنوں کو طوعاً و کرعاً اس کے سب مطالبات پورے کرنا پڑے۔ 9/11 کے واقعے نے بش کو مشرف کے قریب کر دیا۔ دونوں نے ’ڈنگ ٹپائو‘ سسٹم کی حکومت کی اور کوئی بہت بڑا تعمیری منصوبہ نہ بنایا۔ چاہتے تو کالاباغ ڈیم بنا سکتے تھے۔

میاں نوازشریف نے پاکستان کو ایشیائی ٹائیگر بنانے کا وعدہ کیا۔ تین بار وزیراعظم بننے کے باوصف بقول شخصے ملک کو ایشیا کی بلی بھی نہ بنا سکا۔ میاں صاحب اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ ملک ’ناکام ریاست‘ ڈیکلیئر ہونے سے پہلے ہی رخصت کر دیئے جاتے تھے۔ ایٹمی دھماکے کے بعد تو خزانے میں پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی تھی۔ کایاں وزیرخزانہ ڈار نے راتوں رات لوگوں کے بینکوں میں پڑے ڈالروں پر ہاتھ صاف کر دیا۔ پھر بھی معیشت سنبھل نہ سکی۔ جلاوطنی میں بھی ہر ملاقاتی کو وثوق کے ساتھ کہتے کاش چند روز اور مل جاتے تو ملک میں چارسُو شیر کی دھاڑ سنائی دیتی۔

محترمہ بینظیر نے والد کے نعرے کو Reviveکیا۔ الیکشن جیتا۔ عوام کو روٹی، کپڑا تو کیا ملنا تھا، چارسُو ٹین پرسنٹ اور سینٹ پرسنٹ کی صدائیں آنے لگیں۔

عمران خان نے اقتدار میں آنے کیلئے وعدوں کی بھرمار کر دی۔ تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہر وعدہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ پچاس لاکھ مکان، ایک کروڑ نوریاں، لوٹی ہوئی دولت واپس لا کر قرضوں سے نجات، بجلی، گیس کے بلوں میں نمایاں کمی، اکثریت کو غربت کی دلدل سے باہر نکالنا۔۔۔ کیا خان صاحب کو علم نہیں تھا کہ اس قسم کے وعدوں کا پورا ہونا ناممکن ہے؟ لاعلمی نااہلی کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سبز باغ اس لیے دکھائے گئے کیونکہ وہ تاریخ کے طالبعلم ہونے کے ناطے جانتے تھے کہ کوئی بھی حکومت ہو، ایک ٹرم سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اقتدار میں آنے کیلئے اس قسم کے Lavish Promises ضروری ہوتے ہیں۔ لوگوں کی یادداشت کمزوری ہوتی ہے۔ دوسری حکومت کے آتے ہی لوگ پہلی حکومت کی ناکامیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ پہلی حکومت بہت زیادہ قرضے لے گئی تھی اس لیے انہیں اتارنے کیلئے یا قسطیں دینے کیلئے مزید قرض لینے پڑ گئے ہیں۔ مہنگائی اس لیے ہے کہ سابقہ دور میں روپے کو مصنوعی سہارا دیا گیا تھا۔ بجلی اور گیس اس لیے مہنگی کرنا پڑی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے سودے کیے گئے اور اس طرح کمیشن کھایا گیا۔ خان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر سابقہ حکومت سے یہ ’کوتاہیاں‘ نہ ہوتیں تو آپ اقتدار میں کیسے آتے؟ اپنی ’کارکردگی‘ کے بل بوتے پر وہی لوگ الیکشن جیتے۔ اگر دس برس تک پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ نے مصنوعی طورپر قیمتوں میں استحکام پیدا کیا تو ایسا آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بقول آپ کے روپیہ اس لیے مضبوط رہا کیونکہ سابقہ حکمرانوں نے زرمبادلہ کے ڈالر مارکیٹ میں جھونک دیئے تھے۔ کیا انہوں نے ڈالر ریوڑیوں کی طرح بانٹے تھے یا بیچے تھے؟ بالفرض فروخت کیے تھے ان کے بدلے روپوں میں رقم وصول کی تھی۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ زرمبادلہ تو لوگوں کی فلاح کیلئے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آپ نے دو سال کے قلیل عرصے میں بارہ ہزار ارب قرضہ لیا ہے۔ بالفرض کل کوئی دوسری حکومت آجاتی ہے تو کیا وہ آپ کو موردالزام نہیں ٹھہرائے گی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ الزام تراشیوں کی بجائے اپنی تمام تر توانائیاں معیشت کی بحالی پر صرف کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک ایماندار اور دبنگ انسان ہیں! محض ذاتی کردار ترقی کی رفتار نہیں بڑھا سکتا۔ اس کیلئے ساری حکومتی مشینری کو متحرک کرنا ہوگا۔