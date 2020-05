زندگی اک ڈھونگ تماشہ ہی تو ہے

شیئر کریں:

'Stay Home'کی کڑوی کسیلی دوائی کی خوراکیں مسلسل پھانکتے وقت گزر رہا ہے ۔ کالم نگار کئی ہفتوں سے گھر میں ہے ۔ وہی ایک سے در و دیوار ، وہی افراد خاندان ، بار بار وہی باتیں ، وہی گھاتیں ،ہرروز وہی سب کچھ ایک سا۔ کہوٹہ سے نئی نسل کے مقبول شاعر حسن ظہیر راجہ نے کہا تھا :

؎ہمیں جلدی بچھڑنا پڑ گیا تھا

ہمارے پاس باتوں کی کمی تھی

ادھر ہماری باتیں بھی ختم ہو چکی ہیں ۔ لیکن کسی بحری سفر کی طرح تمام تر بوریت کے باوجود منزل پر پہنچے بغیر بچھڑنا ممکن نہیں۔ ادھر منزل دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ۔ روز اک نئی خبر کا سامنا ہے ۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جولائی میں اس موئی نگوڑی کرونا میں بہت تیزی آئے گی ۔اپنی عمر ’’ستر ٹاپا‘‘ ہونے کے باعث کالم نگار اس وباء سے بہت خوفزدہ ہے ۔ اس کے گھر والے اس سے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ سینے کا مرض ، شوگر ، دل کے امراض غرضیکہ کالم نگار بندہ کہاں ہے ،امراض کا اک پلندہ ہے جس میں زندگی کا نشان یہی ہے کہ وہ شہر میں چلتا پھرتا ہے ۔ اب کرونا نے یہ نشان بھی مٹا دیا۔'Stay Home'کے باعث کالم نگار دو جنازوں میں بھی شرکت نہیں کر سکا۔ سید آفتاب زیدی گوجرانوالہ بار کے ہنستے مسکراتے رکن ہیں،بار روم گوجرانوالہ میں سلیمان کھوکھر کی جاندار محفلوں کی جان۔ لیکن اب وہ بیچارے کاہے کو ہنس مسکرا سکیں گے ۔ پچھلے ماہ ان کا اکلوتا نوجوان بیٹااللہ کو پیارا ہو گیا۔ جوان جنازے بڑے بھاری ہوتے ہیں۔یہ بوڑھے کندھوں سے اٹھائے نہیں جاتے ۔ یہ بن کھلے مرجھائی کلیاں عمر بھر والدین کے کلیجوں میں چبھی رہتی ہیں۔ مرزا غالب کا اپنے لے پالک جواں مرگ بیٹے عارف کی موت پر لکھا مرثیہ اردو ادب میں کلاسیکی حیثیت رکھتا ہے ۔

؎تم کون سے ایسے تھے کھرے داد و ستد کے

کرتا تقاضا ملک الموت کوئی دن اور

جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے

کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور

اپنے ننھے منے اکلوتے بیٹے کا غم پنجابی کے شاعر موہن سنگھ دیوانہ نے بھی جھیلا ہے ۔ ان کا پوری بیباکی سے لکھا ہوا اللہ میاں سے شکوہ خاصے کی چیز ہے ۔ ہمارے کٹر مذہبی ماحول میں اسے نقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا غالب نے والی لوہارو کو اس کی والدہ کی وفات پر تعزیتی خط لکھا تھا ۔ ’’تعزیت کے واسطے تین باتیں ہیں۔ اظہار غم ، تلقین صبر، دعائے مغفرت ۔ سو بھائی اظہار غم تکلف محض ہے ۔ جو غم تم کو ہو ممکن ہی نہیں دوسرے کو ہوا ہو۔ تلقین صبر بیدردی ہے ۔ یہ سانحہ عظیم ایسا ہے جس نے غم رحلت نواب مغفور (والد) کو تازہ کر دیا۔ پس ایسے موقعے پر صبر کی تلقین کیا کی جائے ؟ رہی مغفرت ۔ میں کیا اور میری دعا کیا ؟مگر چونکہ وہ میری مربیہ اور محسنہ تھیں، دل سے دعا نکلتی ہے ‘‘۔ کالم نگار کو آفتاب زیدی کے بیٹے کی جواں موت کا بہت دکھ ہے ۔ سوا دکھ اس بات کا کہ وہ اس کے جنازہ میں شرکت تو دور کی بات ، اسے پرسہ دینے بھی نہ پہنچ پایا۔ کئی دکھ لئے پھرتا ہوں۔اک دکھ یہ بھی سہی۔

بدھ کے روز صبح چائے کا کپ سامنے دھرا تھا۔ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ رمضان میں چائے کا ذکر کچھ مناسب نہیں۔لیکن چونکہ شرعی عذر رکھتا ہوں ، سو لکھ دیا ہے ۔ فیس بک دیکھ رہا تھا کہ دیکھا یار جانی مظفر خان ایڈووکیٹ کو اچانک اللہ میاں نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ان سے چند روز پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ کالم نگار عارف علی شاہ ایڈووکیٹ کے آفس کی جانب جا رہا تھا کہ’’ انصاری صاحب ‘‘ کی بلند آوازکانوں میں پڑی۔ یہ مظفر خان ایڈووکیٹ تھے جو مجھے بلا رہے تھے۔ ان کے دفتر کی طرف مڑ گیا۔ اب کون جانے یہ آخری ملاقات ہے ۔اور پھر کالم نگار میت کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اب دکھ ہو رہا ہے ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایاتھا۔ کالم نگار جھٹ سے بولا۔ کرونا ۔ کہنے لگے ۔ کچھ نہیں ہوتا ۔ صر ف ڈھونگ ہے ۔ تماشا ہے ۔اور کچھ نہیں۔ کالم نگار نے پوچھا پھر یہ ماسک کیا ہے ؟ وہ میز پر دھرا پڑا تھا۔ کہنے لگے ۔ یہ بھی اک ڈھونگ ہے ۔ تماشا ہے ۔ پھر ہنسنے لگے ۔ آج بروز جمعہ کالم لکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ واقعی زندگی اک ڈھونگ تماشا ہے ۔مظفر خان کا جنازہ بھی نہیں پڑ ھ سکا۔ فیس بک پر آج ان کی سرخ پھولوں سے ڈھکی قبر دیکھ رہا ہوں۔دعا گو ہوں۔ اللہ اس درویش کو معاف فرمائے ۔ درویشوں کا کیا حساب کتا ب ؟ اللہ کو ان سے کیا لینا دینا۔ فیس بک پر قبر کی تصویر کے ساتھ مرحوم کا آخری پیغام بھی موجود تھا ۔ آپ بھی پڑھ لیجئے ۔

"DEAR ALL SUDDENLY LAST NIGHT I FORGET TO INFORM YOU THAT I AM GOING TO MY FINAL DESTINATION. GOOD BYE FOR EVER" 0300-7470317"

کالم نگار سوچ رہا ہے ۔ اب اگر کوئی اس سیل نمبر پر رابطہ کریگا تو شاید کوئی اور فون آن کر لے ۔ لیکن ہمارا یار جانی مظفر خان ایڈووکیٹ اب کبھی فون نہیںاٹھائے گا۔کوئی بھی تو اب اس کی آواز نہیں سن پائے گا۔