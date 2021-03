اچھی خبر  ٹی وی نامہ مقدمۂ کشمیر 1

شیئر کریں:

1958 میں محترمی امتیاز علی تاج صاحب سے میں نے عرض کی تھی ،’’تاج صاحب‘ مجھے ایک خیال آیا ہے کہ کیوں نہ ایک ایسا کھیل لکھا جائے جس میں بہادر شاہ ظفر آج کی کسی عدالت میں انگریز پر استغاثہ کر دے۔‘‘تاج صاحب نے چند لمحے سوچا اور پھر فرمایا، ’’ہاں خیال تو اچھا ہے۔‘‘ میں نے عرض کیا،’’آپ لکھ دیں۔‘‘ اس درخواست پر امتیاز علی تاج صاحب نے کچھ نہ کہا۔

1880 کی دہائی کی بات ہے اقبال انصاری نے مجھ سے کہا،’’ میں ایک سیریز کر رہا ہُوں’’ارژنگ‘‘ کے نام سے۔اُس کے لیے تھئیٹر کی نوع کا ایک کھیل لکھ دیں۔‘‘اردو لغات میں ارژنگ کے معنی دیکھے تو پڑھا ،’چین کے مشہور مصوّرمانی کا نگار خانہ‘ فارسی لغت میں دیکھاتو ارژنگ کا مطلب تھا ،’’مانی ؔکی بنی ہوئی تصویروں کا مجموعہ جو اُس نے پیغمبر ہونے کے ثبوت میں بطور معجزا پیش کیا تھا۔‘‘ معلوم نہیں کیا ہُوا کہ اقبال انصاری وہ سیریز نہ کر سکا لیکن میں نے وہ کھیل لکھ لیا۔اگلے برس ۱۴؍ اگست پر میں نے وہ کھیل’’ مقدمہ‘‘ کے عنوان سے پروڈیوس کر دیا۔

1991 میں جب کشمیر کی تحریک نے زور پکڑا تو ظہیر بھٹی صاحب، ہمارے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ریلیشنز،کا ایک روز فون آیا ، ’’اوئے یار تم نے کئی برس پہلے ایک ڈرامہ ’’مقدمہ‘‘ لکھا تھا۔ اُسی کی طرز پر کشمیر پر بھی ایک ڈرامہ لکھ دو۔‘‘ میں نے ترنت جواب دیا،"I don't wannt to repeat my self." میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے لہجے میں رعونت تھی جس کے لیے میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں کہ لکھنے، پڑھنے، بولنے، کچھ کرنے کی توفیق بھی وہی ذات عطا کرتی ہے! بھٹی صاحب نے مجھے ایک ہلکی سی جھاڑ پلاتے ہوئے فرمایا،’’ اوئے بیوقوفی کی بات مت کرو اور شروع ہو جاؤ۔‘‘میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا،’’اچھا لکھتا ہوں لیکن میں پراپیگنڈا نہیں کروں گا۔ جو حقائق ہوں گے وہی لکھوں گا۔‘‘ظہیر بھٹی صاحب نے فوراًصاد کیا،’’اچھا اچھا جو مرضی آئے کرو لیکن دیر نہ کرنا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔‘‘اور میں شروع ہو گیا۔ گھر میں رکھی متعلقہ کتابیں، کراچی ٹی وی پر لائبریری میں موجودایک دو کتابیں ، لیاقت لائبریری سے کتابیں، اور لاہور میں پنجاب پبلک لائبریری سے کُتب اور شاہی قلعہ لاہور میں متعدد پینٹنگز، اسلام آباد میں قائدِاعظم لائبریری مٰیں رکھے مواد کو کھنگال ڈالا۔ ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیا۔پہلے میں نے ڈرامے کا وہ حصہ لکھا جو’’مقدمۂ کشمیر‘‘ کھیل میں آخر میں استعمال کیا گیا۔میں صبح آٹھ بجے کراچی ٹی وی سنٹر پہ آجاتا،کتابیں کھول لیتا اور متعلقہ مواد سامنے رکھ کر ڈرامہ لکھتا رہتا۔آپ حیران ہوں گے کہ’’ مقدمۂ کشمیر‘‘کا مسودہ دوسری بار نہیں لکھا گیا تھا۔جو بھی لکھا بفضلہٖ پہلی ہی بار لکھا گیا ہے۔کرداروں کا انتخاب بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا گیا۔ قدرت کا کرشمہ ہے کہ مجھے اس میں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ مثلاً مہاراجہ گلاب سنگھ بنا بنایا ظہور احمد کی شکل میں مل گیا۔آپ نے اگر لاہور کے شاہی قلعہ میں لگی گلاب سنگھ کی پینٹنگ دیکھ رکھی ہو تو تقریباً ظہور احمد ہی کی شبیہ ہے۔ پشاور کا اداکارافتخار قیصر جوانی میں ہری سنگھ ایسا ہی ہو گا،محمود صدیقی پنڈت نہرو ،نواب مہدی شیخ عبداللہ اور ظفر حمید لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کرداروں میں ایسے فٹ ہوئے کہ اُن کو میک اپ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔خالد ظفر کشمیری کے رول میں انگوٹھی میں نگینے کی طرح فِٹ ہوا۔مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے روپ میں انور سولنگی، عبدالاحد کی بیوی کے روپ میں زینت یاسمین ، بھارتی کپتان کے کردار میں اسلم لارٹر اور کشمیری جج کے کردار میں ایم ایوب، انگریز سیّاح کے کردار میں نصراللہ ۔غرضیکہ ہر کردار ایسے لگتا ہے گھڑا گھڑایا، چناچنایا ہے جو بس فٹ ہونے کو تیّار تھا۔ یہ قدرت کی گویا نعمتیں تھیں جو اس کھیل کی صورت میں نازل ہوئیں۔شکر ہے۔

ایک روز میں پنڈت نہرو کے بارے میں پریشان تھا کہ آخر پنڈت نہرو کیوں کشمیر کے بارے میں اتنے حریص تھے کہ بھارت کی عزت بھی داؤ پر لگانے کو تیّار ہو گئے۔ میں کھانے یا چائے کے لیے کینٹین پر گیا۔ محترم مدبّر رضوی صاحب سے میں نے مشورہ طلب کیا۔ مدبّر رضوی صاحب کمال کے انسان تھے۔ انتہائی عاقل و بالغ،پڑھے لکھے ، نستعلیق اور کراچی سنٹر کا سرمایہ۔ اُن کا ایک مقولہ پیشِ خدمت ہے: فرمایا:’’ بے طلب مشورہ ،بے توقیر ہوتا ہے‘‘ مدبّر رضوی صاحب نے کہا پنڈت نہرو کی خود نوشت میں ڈھونڈو۔ واپس اپنے دفتر میں آکر دیکھا تو جیسے بنا بنایا سین سامنے آ گیا۔ اس سین کو پنڈت نہرو کے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے سامنے شکارے پر سیر کے دوران میں کشمیر کی تعریف کرتے ہُوئے ، پنڈت نہرو کے اپنے الفاظ میں کمال حوبصورتی کے ساتھ برتا گیا ہے۔ کاسٹنگ میں وکیلِ استغاثہ کے کردار میں جناب، سہیل ملک کا انتخاب بھی خاصے کی چیز ہے۔ سہیل ملک کو اُردو بولنا تو آتا ہے مگر اُردو پڑھنے میں اُن کا ہاتھ تنگ ہے۔ اس مسئلے پر اُن کی والدہ ماجدہ نے اُن کا ساتھ دیا اور سہیل ملک نے کمال کا کردار ادا کیا۔نیاز احمد نے خوب صورت میوزیکل اسکور دیا اور ٹیکنیکل ٹیم نے انتہائی دل داری اور دل سوزی سے کشمیر کا مقدمہ لڑنے میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ میں اپنی تمام ٹیم اور معاونین کا شکر گزار ہوں اور سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ اس کھیل کی تیاری میں جنابِ قریش پور کا بھی حصہ ہے۔ قریش پور صاحب میرے کراچی میں وارد ہونے پر میرے سب سے اوّلین مربی اور دوست تھے۔ دعا ہے اُنہیں جنت الفردوس میں بلند مقام نصیب ہو۔ میں جنابِ صہبا اختر کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کھیل اور اس کی کتابی صورت میں اشاعت پر انتہائی خوبصورت اور دلی جذبات کا تحریری اظہار کیا۔ صہبا اختر صاحب نہ صرف ایک کمال شاعر تھے، بل کہ ہیں اور جید اہلِ درد پاکستانی بھی ہیں۔ اُن کی شاعری اس محبت اور درد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے اس ناچیز کے بارے میں جن ارفع خیلات کا اظہار کیا ہے وہ ’’مقدمۂ کشمیر ‘‘ کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں محفوظ ہے ۔وہ کمال کے خوب صورت اور اعلیٰ انسان تھے ۔ شفیق الرحمٰن صاحب، اِشفاق احمد صاحب، ٹی وی انجنئیر ہاشمی

صاحب، لیاقت حسین دُرّانی صاحب،ملکۂ ترنّم نور وہ بھی میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔

پچاس پاس منٹ کے تین ایپی سوڈز میں منقسم یہ کھیل فوراً ہی انگریزی میں ڈب کیا گیا۔ سہیل ملک نے اس کی اُردو کو اپنی والدہ ماجدہ کی مدد سے انگریزی میں منتقل کیا اور کھیل کے لیے انگریزی میں مکالموں کی ادائیگی کے لیے اس زبان کے اچھے بولنے والے اکٹھے کیے اور انتہائی احتیاط اور لگن کے ساتھ اس کو انگریزی میں ڈب کر دیا گیا۔ یہ انگریزی ورژن ہمارے تمام سفارت خانوں کو مہیا کی گئی۔میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ سفارت خانوں نے کشمیر کی ڈیڑھ سو سالہ تمثیلی تاریخ کو کتنا برتا اور کتنا نہیں تاہم کئی برس تک یہ کھیل ہر سال پانچ فروری کو ٹی وی سے دکھایا جاتا رہا۔ چوں کہ اب ہمارے سفارت خانوں ، دفترِ خارجہ اور پی ٹی وی کے نزدیک مسئلۂ کشمیر شایدحل ہو چکا ہے، تو اب یہ کھیل طاقِ نسیاں میں یا کسی فرِج میں بحفاظت یا بے حفاظت ڈھانک کر رکھ دیا گیا ہے۔ مگر ڈھانک کر رکھنے والے بد نصیبوں کو یہ خبر نہیں کہ تاریخ کو ڈھانپ کر نہیں رکھا جا سکتا۔ تاریخ اُجاگر ہو کر رہتی ہے۔میرے پاس انگریزی ڈبڈ ورژن موجود ہے اور میں اُسے اپنے یوٹیوب چینل پر منتقل کر رہا ہوں۔شاید اسی وسیلے سے یہ کھیل دلچسپی رکھنے والوں کی نذ ر ہو جائے۔

جیسے ہی کھیل ٹیلی کاسٹ ہُوا آزاد جموں کشمیر کونسل سیکریٹیریٹ کی جانب سے ایک اشتہار نظر سے گزرا جس میں اُس برس کشمیر پر شائع ہونے والی کتابو ںپر انعامات تھے۔ میں نے فوراًسلیم زمان خان صاحب، سے رابطہ کیا اور ’’مقدمۂ کشمیر‘‘ ڈرامے کو شائع کرنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ ظاہر ہے میرے پاس تو پیسے نہیں تھے تو میرے دوست اور سفاری پارک میں سیر کے ساتھی جنابِ شیر محمد چوہدری نیدامے درہمے میری مد دفرمائی ، جنابِ طارق جمیل نے سرِ ورق پینٹ کیااور یہ کتاب منظرِ عام پر آ گئی۔ فوراً ہی دس جلدیں سیکریٹیریٹ کو بھیج دی گئی اور تھوڑے ہی عرصے میں بیس ہزار روپے کا دوسرا انعام میرے نام آ گیا۔ جسے میں نے اسلام آباد جا کر ایک تقریب میں وصول کیا۔ اس کتاب کی اشاعت پرکہ اخباری کاغذپر چھاپی گئی تھی میرا خرچہ تقریباً بائیس ہزار روپیہ تھا۔اس ڈرامے پر اور اس کتاب پر مجھے کئی اوارڈ مل چکے ہیں۔اسلام آباد کے حلقۂ اربابِ ذوق نے اسلام آباد کے پریس کلب میں اس کتاب پر ایک تقریب بھی منعقد کی تھی۔ تقریب کی صدارت پی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر جنابِ ضیاء جالندھری نے کی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی جنابِ احمد فراز تھے اور مقررین میں جنابِ منشا یاد، سابق پروڈیوسر اور مینجنگ ڈائریکٹر جنابَ آغا ناصراو ر سابق پروڈیوسر اور کنٹرولر جنابِ نوید ظفر تھے۔جب ضیاء جالندھری صاحب پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہو کر ’’قوم‘‘ سے خطاب کرنے کراچی تشریف لائے تو ٹی وی کی درجہ بندی پر بات کرتے ہوئے فرمایاکہ ہم ہر سنٹر پر ہر گروپ کے پروڈیوسروں کی ایک حد مقر کر رہے ہیں۔ میں نے از راہ، تفنن عرض کردیا کہ جو اس حد کو پار کر جائیں گے اُن کا کیا ہو گا۔ جالندھری صاحب نے فرمایا کہ اُن کو ہم ہیڈ آفس بلا لیں گے۔ میرے مہن سے نکل گیا کہ وہاں تو سنا ہے پہلے ہی کافی لوگ ہیں۔ اس پر ضیاء صاحب کا رنگ شنگرف ہو گیا اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہنے لگے ،How dare you talk like that.? میں کہتا رہ گیا کہ جناب میں نے تو ہلکے سے انداز میں بات کی تھی آپ خفا ہو رہے ہیں۔ مگر وہ مجھے ڈانٹ پلاتے رہے۔ یوں ایک مخاصمت کی دیوار ہمارے درمیان تعمیر ہو گئی۔(جاری ہے)