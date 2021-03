انکم ٹیکس کی کٹوتی مراعات و تنخواہ دار طبقہ سے امتیازی سلوک؟

شیئر کریں:

اس وقت پاکستان میں سرکاری و نجی تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ انکم ٹیکس دے رہا ہے جوکہ DIRCT TAX کے زمرے میں آتا ہے یوٹلیٹی بلز یعنی بجلی گیس پانی و ٹیلیفون میں انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور مختلف سرچارجز کی ادائیگی اور دوسرے INDIERCT TAXES و صوبائی ٹیکسز اور مقامی ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں جبکہ ہر سال کی کل تنخواہ میں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی خودکار نظام کے تحت At Source کردی جاتی ہے نتیجتا Resultantly تمام تنخواہ دار طبقہ اوستطا ً سال کے بارہ ماہ کی بجائے گیارہ ماہ کی تنخواہ Take Home Salary لے کر جاتا ہے جو کہ سراسر زیادتی ہے علاوہ ازیں تمام تنخواہ دار طبقہ چاہیے وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں یا نہیں ہیں جن کے بچے نجی یا سرکاری پیشہ ورانہ ادارہ جات میں میڈیکل/ انجنیئرنگ/ اکاوئنٹینسی یا کسی اور شعبہ جاتے ہیں اور جنکی Tution Fee سالانہ دو لاکھ یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت انکو فیس ساتھ 10فیصد اضافی رقم بطور ودہولڈنگ ٹیکس بھی دہنی پڑھتی ہے جسکے Refund کا کوئی باضابطہ طریقہ کار نہ ہے جبکہ تاجر اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے وقت اپنے انکم ٹیکس پریکٹیشنرز کے ذریعے ادا کی گئی/ کاٹی گئی ودہولڈنگ ٹیکس کی رقم Refund کروا لیتے ہیں تاجروں کو sales tax Refund کی بھی سہولت ہے جبکہ تنخواہ دار طبقہ کو اس فسم کے Refund کی کوئی سہولت نہ ہے جسکی وجہ سے وہ Double Taxation کا شکار ہی ہیں- حکومت/ ایف بی آر سے اپیل ہے تاجروں کی طرح تنخواہ دار طبقہ کو Self Assessment Scheme کی بھی سہولت نہ ہے جبکہ ملک کے اندر سب سے زیادہ Income Tax Collection تنخواہ دار طبقہ سے ہوتی ہے لہذا مذکورہ صورت حال کے پیش نظر آئندہ بجٹ میں پاکستان کے تنخواہ دار طبقہ کے لئے TAX-SLABS علیحدہ سے بنائے جائیں اور تنخواہ دار طبقہ کیلئے "قابل ٹیکس آمدنی " TAXABLE INCOME کی حد بڑھائی جائے تاکہ ان پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم ہو اور اور تاجر طبقہ کی طرح تنخواہ دار طبقہ کو بھی "خود تشخیص سکیم" کی سہولت دی جائے تاکہ تنخواہ دار طبقہ اپنے لازمی اور ضروری اخراجات کو خود منہا کر کے باقی آمدن پر ٹیکس دے سکے انکم ٹیکس آرڈیننس پر عمل کرنے میں مکمل ایمانداری کے ساتھ ٹیکس دینے والے تنخواہ دار طبقہ کو بھی تاجروں کی طرح مراعات اور سہولیات دی جائیں علاوہ ازیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو تمام تعلیمی بورڈ کو بھی NON PROFITABLE ORGANISATIONS ڈیکلیئر کرے تاکہ بورڈز بحیثیت ادارہ اپنی transactions پر "ودہولڈنگ ٹیکس اور at source tax deduction سے مبرا ہوں اور ان کو استثنی exemption حاصل ہو کیونکہ بورڈ خالصتا "خودمختار ادارے" ہیں اور non-trading concern کی طرح ہیں اور بورڈوں کا دارومدار صرف اور صرف امیدواران کی فیسوں پر ہے لہذا پرزور مطالبہ اور استدعا ہے کہ معزز عدالت عظمی کے فیصلے کی روشنی میں ریٹائرمنٹ پر جانے والے سفید پوش سرکاری ملازمین کو جلد از جلد اور فوری طورپر " گروپ انشورنس" کی رقم کی یکمشت ادائیگی کی جائے جبکہ باقی صوبے اس پر عمل پیرا ہیں- بلاجواز اور غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کی پریشانی اور مایوس بڑھ رہی ہے ۔

٭٭٭٭٭٭