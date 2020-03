شیئر کریں:

عورتوں کے نام سے جوڈراماپاکستان میں ہی کھیلاجارہاہے،اس کا ہدف عورتوں کوظلم سے بچانانہیں بلکہ معاشرے کوتقسیم درتقسیم کی دلدل میں دھکیلنا اوراخلاق باختگی کے اندھے کنوئیں میں دھکیلنا ہے۔ماضی کے سوشلسٹ اورکمیونسٹ یتیمی کی زندگی گزارتے گزارتے امریکہ ومغرب کوپیارے ہوگئے وہ ماضی میں بھی کبھی سوشلسٹ نہیں ہواکرتے تھے، بلکہ بطورفیشن یہ نعرے اپناتے تھے۔

1991ء میں کیمونسٹ روسی سلطنت سوویت یونین کے انہدام اورچینی سوشلسٹ ریاست کے سرمایہ دارانہ اندازکے بعد اب انہوں نے اپنی سرپرستی کے لیے امریکہ چھاتہ پسندفرمایااوراب ''لبرل''روشن خیال''کہلایاکرتے ہیں اسی روشن خیالی اورلبرلزم کاایک مظہر''عورت کے حقوق''حلق سے اوپراوپر نعرہ ہے۔سلوگن ''میراجسم میری مرضی''کوئی حادثاتی غلطی نہیں بلکہ سوچی سمجھی "نظریاتی پالیسی" کااعلان اظہارہے اس ایک جملے میں اس پورے معاشرے اوراس منزل کانشان نمایاں ہوکر سامنے آتاہے جسے حاصل کرنا،مغرب کی اخلاق باختہ مقتدر قوتیں چاہتی ہیں۔

8مارچ 2020 کے عورت مارچوں کی سب سے نمایاں بات یہ دکھائی دی کہ اس میں ایک مخصوص سیاسی اورثقافتی اورنظریاتی حامل طبقے کے مردوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ وہی"لال لال مارچ والے"مرد ہیں،جنہوں نے چند ماہ پہلے توجہ حاصل کرنا چاہی تھی اورجنہوں نے وزیرستان اوربلوچستان کی مناسبت سے ایک مخصوص ایجنڈے کوآگے بڑھایاتھا اب یہ لوگ عورتوں کے پیچھے چھپ کر اپنا مقصد حاصل کرتے نظرآئے ہیں۔

موجودہ مارچ میں جملہ "میراجسم تمہاری مرضی" اب خوش ہو"یہ ظاہر کرتاہے کہ کوئی غلامی اوربے بسی ہے، جس میں نہ شفقت ہے،نہ رشتے کاتقدس ہے اورمظلوم عورت کاوجود محض ایک جنسی اکائی ہے حالانکہ جنسی رویہ مجموعی زندگی اورتہذیبی کارزندگی کا ایک محدود اوروقتی حصہ یامظہر ہے مگر ان نعرے بازوں نے پوری زندگی کو صرف اورصرف ایک جنسی عمل میں ڈھال کررکھ دیا ہے۔

ایک نعرہ ہے کہ مرد بنتاغیرت مندہے،مگر سوتاجہیز کے بستر پر ہے۔ضرورت مند ہوتو زکوۃ مانگو۔ یہ کم یا زیادہ جہیز ہمارے ہاں اس نوعیت کا مسئلہ نہیں جب کہ بھارت میں ہے، کیونکہ اسلام تو عورتوں کو ترکے وارثت میں حصہ دے کران کا حق محفوظ کرتاہے اوریہ جہیز بھی کوئی عورت نہیں بناتی بلکہ اس کا باپ یابھائی ہی بناتے ہیں اورزکوۃ کے لیے دولت پیداکرتے اورزکوۃ دینے کے لیے ایثار بھی مردہی کرتے ہیں۔اس میں بھلا عورت کی مظلومیت کہاں سے نکل آئی؟

ایک جملہ Marital rape بھی خوب گھمایا پھیلایاگیا۔یہ کیا اصطلاح ہے اوریہ کون سافرمان ہے؟ پھر یہ کہ Even my dog knows no means no” ‘ اب یہ نہیں معلوم کہ شوہر اورکتے کویہ روشن خیال عورت کون سے وظیفے کی ادائیگی کے لیے ایک صف میں کھڑا کررہی ہیں؟اس سے بڑی ’’بے باکی‘‘ کیا ہو گی کہ انتہائی قابل اعتراض تصویر کا پوسٹرپر بنا کر گھمایا پھرایا اس کی تشریح بھی روشن خیال پارلیمنٹرین کرسکتی ہیں۔آخر میں پچھلے برسوں لکھا جانے والا کالم پیش خدمت ہے۔

میراجسم میری مرضی‘‘بالکل صحیح بات ہے…... سو فیصد درست۔ اگر جسم تمہارا ہے تو مرضی بھی یقیناً تمہاری چلے گی اور چلنی چاہیے، لیکن کیا واقعی یہ جسم تمہارا ہے؟ یا خالق و مالک و رازق کی امانت ہے جو چند سانسوں، چند سالوں کے لئے امانت کے طور پر تمہیں سونپا گیا تو خود ہی سوچ لو دیانت کا تقاضا کیا ہے۔جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہواجسم ہمارا تمہارا ہوتا تو خود کشی حرام نہ ہوتی۔یہاں کچھ بھی تو ہمارا تمہارا نہیں کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں؟کیا ہمیں ماں باپ کے انتخاب کا اختیار ہے؟کیا ہم بہن بھائی خود منتخب کرتے ہیں؟کیا ہم پیدا ہونے کے لئے گھر، خاندان، شہر، ملک یہاں تک کہ مذہب کا بھی اختیار رکھتے ہیں؟کیا ہمیں اپنی شکل صورت، رنگ، جسامت، افتاد طبع پر کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہے؟کیا موت ہمارے اختیار میں ہے؟ نہیں… ہرگز نہیں نیک دل بیبیو!جسم تو کیا… یہاں کچھ بھی ہمارا نہیں کہ ہم تو اپنے بلڈ گروپ کے سامنے بھی بے بس ہیں۔اور یہی اصل کام، اصل امتحان ہے’’اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے‘‘۔نہ جسم میرا، نہ مرضی میری نہ آغاز مرے بس میں، نہ انجام مرے بس میں۔

لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔آپ حیران ہوں گے کہ کالم کسی مولوی یا میرے جیسے رجعت پسند نوائے وقتئے نے نہیں لکھا تھا یہ روشن خیالی کے امام جناب حسن نثار ہیں ۔انہوں نے عقل اور دلیل سے اس پاگل پن کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ … (ختم شد)