پاور انفرااسٹرکچر کے گرد ناجائز تجاوزات حادثات کا باعث ہیں

شیئر کریں:

کراچی ( کامرس رپورٹر) بلال کالونی میں بجلی کا جھٹکا لگنے سے ایک بچہ ہلاک ہو گیا۔ بلال کالونی ایک گنجان آباد علاقہ ہے جو ہائی ٹینشن الیکٹرک نیٹ ورک کے نیچے آباد ہے۔اِس حادثے میں ہلاک ہونے والا 10سالہ بچہ، اپنے مکان کی چھت پر کبوتر پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ مکان ایکسٹرا ہائی ٹرانسمیشن وائرز کے نیچے غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ چنانچہ ایکسٹر ا ہائی ٹینشن وائرز سے بچے کو کرنٹ لگا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اِس موقع پر، ریسکیو کی کوششوں کے دوران مزید دو افراد کو زخم آئے۔اِس اندوہناک حادثے پر ’’افسوس ‘‘ کا اظہار کرتے ہوئے کے الیکٹرک کے ترجمان نے کہا:’’ہمارا ایکسٹرا ہائی ٹینشن نیٹ ورک (EHT) ٹرانسمیشن نیٹ ورک مکمل طور پر درست حالت میں اور نیشنل الیکٹریسٹی اسٹینڈرڈز (National Electricity Standards) کے مطابق تھا۔ یہ واقعہ، اور اِسی طرح کے دیگر واقعات، کی وجہ کے الیکٹرک کی راہداری (Right of Way) کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی یوٹیلیٹیز کے گرد بلا روک ٹوک تعمیر کی گئی کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں۔